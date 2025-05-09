В Луганске рассказали о театральной премьере с участниками СВО ко Дню Победы

Tекст: Андрей Резчиков

«История нашего театра началась в августе 1941 года – с выступлений концертных фронтовых бригад на крейсерах, военных базах и других различных площадках. Для актеров все это близко. Многие наши артисты-мужчины – участники специальной военной операции», – рассказала Екатерина Зелик, руководитель литературно-драматургической части Луганского академического музыкально-драматического театра имени М.Голубовича.

В пятницу в театре состоится премьерный показ трагикомедии Григория Горина «Прощай, конферансье!», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. По словам Зелик, сюжетная линия спектакля переносит зрителя в последние мирные дни перед Великой Отечественной войной и захватывает ее начало. «Главный герой пьесы – «потомственный конферансье» Николай Буркини собирается в отпуск с семьей и не подозревает, что случится буквально через считанные дни», – отметила Зелик.

По ходу сюжета труппа театра выступает перед советскими военными на линии фроонта в Белоруссии, а затем оказывается в окружении и вынуждена давать спектакли перед немецким военным командованием. Буркини ценой собственной жизни способствует тому, чтобы немецких генералов удалось взять в плен.

«Эта трагикомедия – собирательный образ судьбы актеров времен войны. В своих произведениях Горин часто соединял комедию и драму. В итоге все это получается ярко и эмоционально», – добавила Зелик.

По ее словам, актеры тщательно готовились к премьере, долго репетировали. «Куплено очень много билетов. Сегодня должен быть аншлаг, потому что луганчане ждали этой постановки», – пояснила собеседница.

Зелик особо отметила чувство единения людей в День Победы. «Сегодня в Луганске проходил автопробег. Множество людей размахивали флажками, дарили цветы. Я ощутила себя частью чего-то большого и значимого. Даже слезы на глазах навернулись. С учетом того, через что мы прошли сначала в 2014 году, а потом в 2022, я очень эмоционально переживаю День Победы. Это наш общий праздник», – добавила спикер.

Утром в пятницу в центре Луганска торжественно прошла городская акция «Знамя Победы» и состоялось возложение цветов к Пилону Славы и Могиле Неизвестного Солдата.

«В этом году мы отмечаем восьмидесятилетие Победы. Это очень значимая, серьезная дата. По сложившейся традиции мы начинаем этот день с возложения цветов у Пилона Славы и Могилы Неизвестного Солдата. Это священные места для нашей республики, где всегда собираются люди и вспоминают о тех далеких временах», – сказал в ходе церемонии глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

По данным администрации города, вечером в Луганске состоится праздничный фейерверк и артиллерийский салют.