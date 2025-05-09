  • Новость часаМинобороны сообщило о 5026 нарушениях перемирия со стороны ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как медики и фармацевты приближали Победу
    Путин назвал День Победы самым главным праздником России
    Провокаторы с флагами Украины сорвали церемонию у советского мемориала в Лондоне
    Политолог: Россия продолжает дело великих победителей нацизма
    Путин поднял тост за поколение победителей на приеме в честь 80-летия Победы
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    Путин заявил о несокрушимости России перед лицом нацизма
    Войска беспилотных систем дебютировали на параде на Красной площади
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 Мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    8 комментариев
    9 мая 2025, 14:42 • Новости дня

    Украинец признал вину за теракт в Вильнюсе 9 мая

    Гражданин Украины признал вину в организации поджога IKEA в Литве

    Tекст: Евгения Караваева

    В Вильнюсском суде гражданин Украины признался в организации поджога торгового центра и выразил сожаление о содеянном.

    Украинец полностью признал свою вину в совершении теракта в Вильнюсе 9 мая 2024 года, передает ТАСС. По словам прокурора Томаса Улдукиса, подсудимый сообщил, что сожалеет о совершенном преступлении. Заседания проходят в закрытом режиме.

    Дело передала в суд Генеральная прокуратура Литвы 17 марта. Обвиняемый находится под арестом, прокуратура ходатайствовала о продлении задержания на два месяца. По версии следствия, пожар в торговом центре IKEA в Вильнюсе 9 мая устроили два молодых гражданина Украины, один из которых – несовершеннолетний. Именно его задержали 13 мая.

    Взрывное устройство было дистанционно активировано около четырех часов утра. Ущерб от происшествия оценивается в 485 тыс. евро. Пострадавших среди посетителей или персонала не было.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительницу Хасавюртовского района в Дагестане отправили под стражу по подозрению в намерении устроить взрыв 9 мая. Силовики предотвратили попытку организации взрыва на участке Свердловской железной дороги с использованием самодельного устройства. В Херсонской области пресекли попытку теракта возле памятника «Танк Т-34» в Каховке, где агенты Киева планировали использовать четыре самодельных взрывных устройства.

    9 мая 2025, 01:32 • Новости дня
    Захарова призвала Берлин прекратить поддержку Киева ради мира

    Захарова осудила Германию за поставки оружия Киеву и двойные стандарты

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала заявления МИД Германии о мире, указав на продолжение поддержки киевских неонацистов и поставки вооружения со стороны Берлина.

    Заявления официального представителя МИД России опубликованы в ее телеграм-канале, передает ТАСС. Захарова призвала Берлин прекратить поддерживать киевских неонацистов, а также закрыть логистический пункт в Жешуве и дистанцироваться от тех, кто угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы.

    По словам Захаровой, заявления МИД Германии накануне годовщины окончания Второй мировой войны в Европе демонстрируют двойные стандарты и практику языковой сегрегации – по-русски немецкие дипломаты не выражают сожаления за преступления нацизма, в отличие от постов на английском и французском языках.

    Дипломат также указала, что Германия проигнорировала память миллионов советских граждан, уничтоженных в концлагерях, в том числе евреев, цыган, славян и советских военнопленных. Она поставила под сомнение искренность заявлений Берлина о мире и напомнила о значении Победы над нацизмом как единства для Европы на протяжении десятилетий.

    Захарова заявила: «Прекратите поддерживать киевских неонацистов, поставлять им оружие, закройте логистический военно-транспортный пункт в Жешуве и дистанцируйтесь от тех, кто подвергает атакам города и угрожает мировым лидерам накануне 80-летия Победы. Для начала будет неплохо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп впервые обсудили по телефону шаги по урегулированию ситуации на Украине. Мерц во время беседы выразил поддержку усилиям по прекращению боевых действий на Украине. Он также заверил Трампа в готовности сотрудничать для достижения мира. Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц ранее анонсировал реформы для поддержки экономики и усиления позиций страны с целью восстановления лидерства Германии в мире.

    Коментарии (10)
    8 мая 2025, 17:14 • Новости дня
    Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС

    Верховный суд Украины отменил указ Зеленского о смещении главы КС Тупицкого

    Верховный суд Украины отменил указ Зеленского об отстранении главы КС
    @ ccu.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Высшая судебная инстанция Украины отменила решение Владимира Зеленского о снятии с должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого, признав указ противоправным.

    Издание «Страна.ua» со ссылкой на адвокатов Тупицкого пишет, что Верховный суд Украины признал незаконным и отменил указ Владимира Зеленского об отстранении его с поста главы Конституционного суда, передает РИА «Новости».

    Суд отметил, что «президент» не обладает полномочиями для отстранения судей Конституционного суда Украины.

    Большая палата Верховного суда еще в 2023 году дважды принимала аналогичные решения относительно указов Зеленского по назначению судей.

    В 2020 году Зеленский отменил указы о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина, изданные экс-президентом Виктором Януковичем в 2013 году. В документе отмечалось, что судьи, назначенные Януковичем, якобы создают угрозу независимости и национальной безопасности Украины.

    Ранее США ввели санкции против экс-главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

    В 2020 году Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей.

    Александр Тупицкий заявлял, что данный законопроект имеет признаки конституционного переворота и не собирается уходить в отставку.

    Коментарии (2)
    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 08:51 • Новости дня
    ВСУ атаковали здание правительства Белгородской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Здание регионального правительства в Белгороде было атаковано беспилотником, но мероприятие в честь праздника продолжается согласно установленному плану.

    Беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших в результате происшествия нет, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

    Гладков сообщил: «В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте».

    Губернатор отметил, что праздничные мероприятия в городе проводятся по плану. Власти учли ситуацию и приняли дополнительные меры максимальной безопасности.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил трехдневное перемирие с полуночи 8 мая в честь 80-летия дня Победы. Российские войска сохраняют готовность отражать возможные атаки со стороны Украины.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 12:39 • Новости дня
    Полиция в Киеве задержала женщину за пилотку с красной звездой
    Полиция в Киеве задержала женщину за пилотку с красной звездой
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве в День Победы задержали пожилую женщину, возлагавшую цветы к монументу, она отказалась снять пилотку с красной звездой.

    Полиция задержала пожилую женщину в столичном парке Славы из-за пилотки с красной звездой, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в День Победы, когда женщина попыталась возложить цветы к монументу. Сотрудники полиции потребовали снять головной убор с советской символикой, объяснив запретом на ее демонстрацию на Украине.

    По данным украинских СМИ, женщина отказалась выполнить требование, заявив: «Не буду снимать, звездочки даже не видно. А вашу свастику видно, буду требовать, чтобы вас на передовую отправили». Она также рассказала, что уже не раз бывала в отделении полиции и после подобных задержаний перед ней извинялись. Женщину доставили в Печерский райотдел.

    По информации СМИ, задержанную зовут Галина Петровна. В прошлом году она уже попадала в подобную ситуацию: в День Победы также пришла с советской символикой, за что на нее был составлен административный протокол.

    Ранее нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский публично поздравил сограждан с Днем Победы, несмотря на замену этого праздника на День Европы.

    Коментарии (6)
    9 мая 2025, 01:48 • Новости дня
    Депутаты Рады усомнились в наличии на Украине нужных США запасов минералов

    В Раде заявили о риске утраты поддержки США из-за нужных для сделки запасов недр

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховная рада одобрила соглашение с США о полезных ископаемых, несмотря на сомнения по объему украинских запасов и опасения потерять поддержку Вашингтона.

    Как сообщает ТАСС, депутат Верховной рады Нина Южанина заявила, что украинские парламентарии опасаются реакции Дональда Трампа, если выяснится, что у Украины нет значительных запасов полезных ископаемых, интересных для Вашингтона. Она отметила, что геологические карты были составлены в советское время и могут содержать ошибки. Депутат подчеркнула, что несоответствие данных может привести к утрате поддержки США.

    Южанина заявила в эфире телеканала «Киев 24»: «Если станет известно Трампу, что где-то в этих геологических картах 60-70-80-х годов заложена большая ошибка и у нас нет этих запасов, то как бы мы вообще не утратили поддержку».

    По словам Южаниной, соглашение было поддержано, чтобы сохранить американскую военную помощь, однако экономическая выгода для Украины возможна лишь через 30 лет. Она призвала сообщить населению, что краткосрочного экономического эффекта не будет, а основной мотив заключается в военной поддержке.

    Ранее Кабинет министров Украины опубликовал текст соглашения по недрам. Его условия вызвали недовольство депутатов и СМИ, которые указали на потерю части экономического суверенитета и отсутствие гарантий безопасности для Киева. Несмотря на это, Рада ратифицировала соглашение в присутствии американской дипломатки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что соглашение Киева с США по недрам не предусматривает экономических выгод и свидетельствует о превращении Украины в колонию. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал предложенное соглашение о полезных ископаемых с США неприемлемым, считая, что оно не отражает партнерство между Вашингтоном и Киевом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему не известны детали соглашения между Украиной и США по полезным ископаемым.

    Коментарии (4)
    9 мая 2025, 06:10 • Новости дня
    Путин подтвердил Си готовность России начать переговоры по Украине

    Путин выразил Си Цзиньпину готовность к переговорам без условий по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин сообщил Си Цзиньпину о готовности России к мирным переговорам по украинскому кризису, выразив надежду на справедливое соглашение.

    Президент России Владимир Путин подтвердил председателю КНР Си Цзиньпину готовность Москвы начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Согласно заявлению МИД Китая, встреча лидеров прошла в неформальной обстановке – за чашкой чая в Кремле 8 мая. В сообщении отмечается: «Путин высоко ценит объективную и беспристрастную позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса и выражает готовность российской стороны начать мирные переговоры без предварительных условий, надеется на достижение справедливого и прочного мирного соглашения».

    Также лидеры обменялись мнениями по украинскому кризису и другим международным вопросам. В ходе встречи особое внимание уделялось роли Китая в поиске политических решений и сохранению стабильности на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков заявил о наличии взаимных разочарований между Россией и Соединенными Штатами. Россия и Соединенные Штаты движутся к проведению двусторонней встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Дмитрий Медведев выразил уверенность в итогах спецоперации и подчеркнул важность подготовки к будущему после завершения боевых действий.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 16:13 • Новости дня
    Еврокомиссия перевела Украине 1 млрд евро из доходов от активов России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина получила 1 миллиард евро из средств, полученных Евросоюзом от реинвестирования российских замороженных активов, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    По словам Домбровскиса, транш в 1 млрд евро осуществлен в рамках инициативы «группы семи» по передаче Украине доходов от российских активов на сумму 45 млрд евро. Он уточнил, что средства направлены на поддержку Украины.передает RT.

    Euroclear приняла решение направить замороженные российские активы западным инвесторам.

    До этого Евросоюз обсуждал возможность изъятия замороженных российских активов для восстановления Украины после конфликта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не откажется от прав на свои замороженные в ЕС активы и будет продолжать их защищать.

    Коментарии (3)
    8 мая 2025, 22:16 • Новости дня
    Угрозы отключении мобильного интернета и лифтов 9 мая назвали украинскими фейками

    Авторы канала «Война с фейками» опровергли слухи об отключении мобильного интернета в России 9 мая

    Tекст: Денис Тельманов

    Слухи об отключении 9 мая мобильного интернета в европейской части России и перебоях в работе лифтов, которые распространялись в российском сегменте соцсетей, могли быть сфабрикованными украинскими спецслужбами, сообщает Telegram-канал «Война с фейками».

    Сообщения о полном отключении мобильного интернета по России 9 мая, распространяемые со ссылкой якобы на Роскомнадзор, не соответствуют действительности. В ведомстве не делали подобных заявлений, а фейк был заранее подготовлен в Центре инфо-психологических операций ВСУ для психологического давления на россиян в преддверии Дня Победы, сообщили авторы Telegram-канал «Война с фейками».

    Частичные ограничения мобильного интернета действительно возможны на фоне проведения праздничных мероприятий в отдельных районах Москвы, Московской области и центральной части крупных городов до 10 мая, но речь не идет о технологическом блэкауте. Изменения в работе домашнего интернета не предполагаются.

    Также в сети распространяется фейк о том, что 9 мая в Москве будут перебои с работой лифтов. В АО «Мослифт» заявили, что не не распространяли информацию о перебоях в работе лифтового оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в некоторых центральных районах столицы применяются временные ограничения на использование мобильного интернета из-за мер безопасности и присутствия иностранных гостей. Жители Московского региона с 7 по 9 мая могут столкнуться с перебоями переводов и оплат через Систему быстрых платежей из-за ограниченного доступа к мобильному интернету. В центре Москвы пользователи заметили перебои в работе сервисов такси и каршеринга на ряде улиц из-за периодического отсутствия связи.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 23:25 • Новости дня
    Мерц и Трамп обсудили поддержку усилий по миру на Украине

    Мерц поддержал инициативы Трампа по прекращению конфликта на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп впервые обсудили по телефону шаги по урегулированию ситуации на Украине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц провел первый разговор с президентом США Дональдом Трампом после вступления в должность, передает ТАСС. Мерц в ходе беседы выразил поддержку усилиям по прекращению боевых действий на Украине и заверил Трампа в готовности сотрудничать ради достижения мира.

    Как сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, лидеры договорились о тесном взаимодействии с целью положить конец конфликту. Прямая речь Корнелиуса: «Президент Трамп и канцлер Мерц договорились о тесном сотрудничестве с целью положить конец войне на Украине».

    По словам Корнелиуса, Трамп заявил о намерении оказывать энергичную поддержку совместным усилиям Германии, Франции, Британии, Польши и других европейских стран для достижения прочного мира.

    Кроме того, обсуждалась тема урегулирования торговых разногласий между двумя странами, причем оба лидера выразили стремление решить их как можно скорее. Трамп также поздравил Мерца с избранием канцлером, а Мерц отметил важность партнерства с США спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны. Стороны договорились поддерживать обмен мнениями и провести взаимные визиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фридрих Мерц столкнулся с провалом при первом голосовании в Бундестаге, когда депутаты отказались подтвердить его в должности канцлера. Мерц отказался отвечать на вопрос о поставках Taurus на Украину, но заявил о поддержке Киева и Владимира Зеленского в координации с союзниками. Он также сообщил о намерении посетить Украину в ближайшие недели и пояснил, что детали поездки согласовываются.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 09:25 • Новости дня
    Депутат Рады поздравил украинцев с Днем Победы вопреки замены праздника

    Tекст: Ольга Иванова

    Нардеп от «Слуги народа» Максим Бужанский публично поздравил сограждан с Днем Победы, несмотря на замену этого праздника на День Европы.

    Он обратился к гражданам в своем Telegram-канале, подчеркнув важность Великой Отечественной войны для украинских семей, передает РИА «Новости». В своем поздравлении Бужанский написал: «Братцы, с Днем Победы! Великая Отечественная – это история почти каждой украинской семьи. И это история победителей».

    Президент Владимир Зеленский в 2023 году подписал закон о переносе празднования Дня Победы со 9 на 8 мая, переименовав его в День памяти и победы над нацизмом. Теперь 9 мая официально отмечается как День Европы на Украине.

    Сообщалось, что украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел европейских стран.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 01:44 • Новости дня
    ВСУ за сутки восемь раз атаковали населенные пункты ДНР

    ВСУ за сутки атаковали ДНР восемь раз, повреждены четыре объекта

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние сутки на территории ДНР зафиксировали восемь атак, основная часть которых пришлась на горловское направление, пострадали четыре объекта гражданской инфраструктуры.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины восемь раз атаковали территорию Донецкой народной республики за минувшие сутки, передает ТАСС. В управлении администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины уточнили, что основная часть ударов пришлась на горловское направление.

    В сообщении отмечается: «Зафиксировано восемь фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины. Всего выпущено двадцать четыре единицы различных боеприпасов».

    По информации ведомства, в результате обстрелов были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные остановили все боевые действия в зоне спецоперации на Украине в период празднования 80-летия Победы. В то же время украинские военные предприняли две попытки прорыва российской границы в Курской области.

    По 28 населенным пунктам Белгородской области ВСУ выпустили около 150 боеприпасов, в результате пострадала женщина и были повреждены жилые дома и автомобили.

    Вооруженные силы Украины также совершили ряд атак на населенные пункты Донецкой народной республики за последние сутки, в результате чего был ранен один гражданский.

    Коментарии (0)
    8 мая 2025, 17:33 • Новости дня
    ЕС решил выделить Украине 1 млрд евро на производство оружия

    Каллас: ЕС выделит Украине 9 мая 1 млрд евро на производство оружия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министры иностранных дел Евросоюза посетят Киев 9 мая, где объявят о выделении 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Варшаве.

    «Министры отправятся завтра на Украину и там объявят о выделении 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности», – уточнила Каллас, передает ТАСС.

    8 мая еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что Украина получила 1 миллиард евро из средств, полученных Евросоюзом от реинвестирования российских замороженных активов.

    В апреле институт мировой экономики (IfW) сообщил, что с приходом к власти американского президента Дональда Трампа США прекратили новую помощь Украине, в то время как ЕС продолжает ее предоставлять, увеличив разрыв до 23 млрд евро.

    Ранее бывший французский генерал Доминик Делавард сообщил, что Франция и Евросоюз утратили экономические и производственные возможности для перевооружения, а восстановление армии займет десятилетия.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 14:10 • Новости дня
    В Берлине прошла проукраинская акция с бандеровскими лозунгами

    Проукраинские демонстранты устроили акцию с нацистскими лозунгами в Берлине

    Tекст: Вера Басилая

    На советском воинском мемориале в берлинском Тиргартене впервые состоялась акция с националистическими лозунгами и флагами Украины и НАТО, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung,

    Около двадцати человек собрались у западной стороны мемориала в Тиргартене в Берлине. Участники держали флаги Украины и НАТО, а также плакаты, на которых были написаны националистические лозунги, звучавшие во времена Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Ранее полиция Берлина не разрешала проведение подобных акций на этом мемориале. В этом году из-за ожидаемых демонстраций улица 17 июня была полностью перекрыта для движения транспорта в обе стороны.

    Как сообщает Berliner Zeitung, порядок на месте обеспечивали сотрудники немецкой полиции, которые дежурили рядом с участниками. В публикации отмечается, что среди скандируемых лозунгов звучали призывы, связанные с украинскими националистами, сотрудничавшими с гитлеровцами во Второй мировой войне.

    В центре Киева пенсионеры были задержаны после того, как исполнили советские песни во время акции ко Дню Победы.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 11:41 • Новости дня
    Вандалы в масках сорвали табличку с памятника Малиновскому в Одессе

    Вандалы ночью 9 мая повредили памятник Малиновскому в Одессе

    Tекст: Евгения Караваева

    В ночь на 9 мая неизвестные в масках сорвали мемориальную табличку с памятника маршалу Родиону Малиновскому в Одессе.

    Видео инцидента опубликовало украинское издание «Страна», передает ТАСС. По данным журналистов, запись сделали его участники. На момент публикации официальные органы города и полиция не прокомментировали случившееся.

    Памятник установлен в честь советского военачальника, под командованием которого войска 3-го Украинского фронта освободили Одессу от румынской и немецкой оккупации в апреле 1944 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Одессе вандалы из числа украинских националистов испачкали краской мемориальные доски, установленные в честь русских деятелей культуры и науки, включая художника Врубеля и ученого Ляпунова. Также в этом же городе неизвестные набросили петлю на памятник Пушкину.

    Коментарии (2)
    9 мая 2025, 13:50 • Новости дня
    В Киеве задержали пенсионеров за исполнение советских песен

    Tекст: Ольга Иванова

    В центре Киева несколько пенсионеров были задержаны после того, как устроили акцию в честь Дня Победы и исполнили советские песни.

    Несколько пенсионеров были задержаны в центре Киева после того, как спели советские песни в честь Дня Победы, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Обозреватель». Инцидент произошел 9 мая, когда пожилые люди собрались на центральной улице города.

    На опубликованных видео видно, как к пожилым людям подходит полиция и требует прекратить исполнение песен. После этого силовики попытались силой увести пенсионеров, в результате чего некоторые из них упали на асфальт.

    По данным издания, полицейские затем посадили задержанных в патрульные автомобили и отвезли их в участок. Причины задержания официально не названы, однако акция пенсионеров была прекращена силовым способом.

    Сообщалось, что в Киеве в День Победы задержали пожилую женщину, возлагавшую цветы к монументу, она отказалась снять пилотку с красной звездой.

    Коментарии (0)
    Главное
    Жителям эстонской Нарвы показали парад Победы через границу с Россией (видео)
    Путин на параде Победы провозгласил славу народу-победителю
    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади
    Захарова заявила о кризисе исторических знаний у жителей США
    Вучич встретился с Фицо в Москве и назвал встречу братской
    В МИД призвали Берлин прекратить поддержку ВСУ ради мира
    Что за ветераны сидели рядом с Путиным и Си Цзиньпином на параде Победы?

    ОПЕК+ бьет по нефтяным ценам ради сохранения сделки

    ОПЕК+ снова удивила рынки, заявив о более высоком повышении добычи не только в мае, но и в июне. В итоге мировые цены на нефть даже обвалились до четырехлетнего минимума. Однако ОПЕК+ таким образом пытается, наоборот, спасти мировой нефтяной рынок от действительно шокового сценария. Что может быть еще хуже нефтяных цен ниже 60 долларов за баррель? Подробности

    Перейти в раздел

    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев задумал новую провокацию в Курской области

    После поражения в Курской области ВСУ пытаются атаковать регион с нового направления – с территории Сумской области они совершают вылазки в направлении Теткино и Нового Пути. В чем заключается замысел противника в этом районе и как Россия могла бы решить проблему «набегов» ВСУ на приграничье? Подробности

    Перейти в раздел

    США хотят превратить «Северные потоки» в бизнес-козырь

    Президент Дональд Трамп заявил, что может назвать тех, кто стоит за диверсией по подрыву российских газопроводов «Северный поток». Он также отверг версию о причастности к этому России. Как отмечают эксперты, США заинтересованы получить контроль над газопроводом, чтобы контролировать поставки энергоресурсов в Европу. Поэтому информация о заказчиках и исполнителях диверсии дает Трампу дополнительные возможности для реализации этого бизнес-проекта. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............