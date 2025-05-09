Украинец признал вину за теракт в Вильнюсе 9 мая

Гражданин Украины признал вину в организации поджога IKEA в Литве

Tекст: Евгения Караваева

Украинец полностью признал свою вину в совершении теракта в Вильнюсе 9 мая 2024 года, передает ТАСС. По словам прокурора Томаса Улдукиса, подсудимый сообщил, что сожалеет о совершенном преступлении. Заседания проходят в закрытом режиме.

Дело передала в суд Генеральная прокуратура Литвы 17 марта. Обвиняемый находится под арестом, прокуратура ходатайствовала о продлении задержания на два месяца. По версии следствия, пожар в торговом центре IKEA в Вильнюсе 9 мая устроили два молодых гражданина Украины, один из которых – несовершеннолетний. Именно его задержали 13 мая.

Взрывное устройство было дистанционно активировано около четырех часов утра. Ущерб от происшествия оценивается в 485 тыс. евро. Пострадавших среди посетителей или персонала не было.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жительницу Хасавюртовского района в Дагестане отправили под стражу по подозрению в намерении устроить взрыв 9 мая. Силовики предотвратили попытку организации взрыва на участке Свердловской железной дороги с использованием самодельного устройства. В Херсонской области пресекли попытку теракта возле памятника «Танк Т-34» в Каховке, где агенты Киева планировали использовать четыре самодельных взрывных устройства.