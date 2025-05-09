Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Украинец признал вину за теракт в Вильнюсе 9 мая
Гражданин Украины признал вину в организации поджога IKEA в Литве
В Вильнюсском суде гражданин Украины признался в организации поджога торгового центра и выразил сожаление о содеянном.
Украинец полностью признал свою вину в совершении теракта в Вильнюсе 9 мая 2024 года, передает ТАСС. По словам прокурора Томаса Улдукиса, подсудимый сообщил, что сожалеет о совершенном преступлении. Заседания проходят в закрытом режиме.
Дело передала в суд Генеральная прокуратура Литвы 17 марта. Обвиняемый находится под арестом, прокуратура ходатайствовала о продлении задержания на два месяца. По версии следствия, пожар в торговом центре IKEA в Вильнюсе 9 мая устроили два молодых гражданина Украины, один из которых – несовершеннолетний. Именно его задержали 13 мая.
Взрывное устройство было дистанционно активировано около четырех часов утра. Ущерб от происшествия оценивается в 485 тыс. евро. Пострадавших среди посетителей или персонала не было.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жительницу Хасавюртовского района в Дагестане отправили под стражу по подозрению в намерении устроить взрыв 9 мая. Силовики предотвратили попытку организации взрыва на участке Свердловской железной дороги с использованием самодельного устройства. В Херсонской области пресекли попытку теракта возле памятника «Танк Т-34» в Каховке, где агенты Киева планировали использовать четыре самодельных взрывных устройства.