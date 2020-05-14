США пообещали Саудовской Аравии более тысячи крылатых ракет

Американская авиационно-космическая корпорация Boeing поставит Саудовской Аравии 650 крылатых ракет воздушного базирования (КРВБ) SLAM-ER (Stand-off Land Attack Missile – Expanded Response) и 402 противокорабельные ракеты (ПКР) Harpoon («Гарпун») в модификации Block II, сообщили в Пентагоне.

В Минобороны США сообщили, что с компанией Boeing подписан контракт на общую сумму 1,971 млрд долларов на проведение работ по модернизации КРВБ SLAM ER и поставку 650 новых ракет Саудовской Аравии, передает ТАСС.

«Ожидается, что соглашение будет выполнено к декабрю 2028 года», – отмечается в документе.

В ведомстве уточнили, что контракт осуществляется по программе поставок военной техники иностранным заказчикам FMS (Foreign Military Sales). Дальность пуска КРВБ SLAM ER составляет порядка 270 км.

Поставки Эр-Рияду 402 ПКР Harpoon Block II будут вестись в рамках отдельного контракта с Boeing на сумму 656,98 млн долларов. Ракеты этого типа будут поставлены Саудовской Аравии, а также Бразилии (четыре единицы), Таиланду (восемь единиц) и Катару (53 единицы). Дальность пуска ПКР Harpoon Block II составляет порядка 125 км.

Напомним, в сентябре прошлого года ПВО Саудовской Аравии не смогла защитить нефтяные объекты страны от атаки дронов и ракет. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако сама Саудовская Аравия, США и страны Европы обвиняют Иран, утверждая, что хуситы провести такую атаку не смогли бы.

После этого Пентагон объявил о намерении перебросить в Саудовскую Аравию батарею ЗРК Patriot, четыре радара Sentinel и около 200 военных. В октябре того же года Пентагон сообщил, что в Саудовскую Аравию дополнительно направят 3 тыс. военных США, две батареи ЗРК Patriot и комплекс ПРО THAAD.