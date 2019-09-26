США собрались разместить в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot

Пентагон заявил, что США собираются разместить в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot, четыре радара Sentinel и около 200 военных.

«Это развертывание усилит противовоздушную и противоракетную оборону королевства и ее критически важной военной и гражданской инфраструктуры. Это развертывание увеличивает и без того значительное присутствие американских войск в регионе», – сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, передает ТАСС со ссылкой Reuters.

По его словам, размещение вооружений проводится по просьбе Саудовской Аравии, министр обороны США Марк Эспер одобрил этот шаг.

«Хотя решение о развертывании этих дополнительных сил еще не принято, они будут поддерживать повышенную готовность. Эти силы включают в себя две батареи ЗРК Patriot, одну (противоракетную) систему THAAD», – сказал Хоффман.



«Другие страны обличили иранские действия в регионе, и мы ожидаем, что они внесут свой вклад в международные усилия по укреплению обороны Саудовской Аравии», – добавил он.

Ранее США заявили о готовности рассекретить информацию, касающуюся расследования удара по саудовским нефтяным объектам.

Напомним, ПВО Саудовской Аравии не смогла защитить нефтяные объекты страны от атаки дронов и ракет. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако сама Саудовская Аравия, США и страны Европы обвиняют Иран, утверждая, что хуситы провести такую атаку не смогли бы.