США собрались рассекретить данные по расследованию атак на саудовские НПЗ

Американская сторона планирует рассекретить информацию, касающуюся расследования удара по саудовским нефтяным объектам, сообщил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.

Его спросили, предоставит ли Вашингтон доказательства причастности Ирана к атаке. В Госдепе ответили, что «работают над расшифровкой секретной информации». Однако возможных сроков публикации данных Шенкер не назвал, передает РИА «Новости».

Напомним, ПВО Саудовской Аравии не смогла защитить нефтяные объекты страны от дронов и ракет. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако сама Саудовская Аравия, США и страны Европы обвиняют Иран, утверждая, что хуситы провести такую атаку не смогли бы.