США собрались направить в Саудовскую Аравию 3 тыс. военных

В Саудовскую Аравию дополнительно направят 3 тыс. военных США, две батареи ЗРК Patriot и комплекс ПРО THAAD, сообщил Пентагон.

Кроме того, руководитель военного ведомства США Марк Эспер санкционировал переброску в Саудовскую Аравию «двух эскадрилий истребителей, одного экспедиционного авиакрыла», передает ТАСС.

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Саудовская Аравия согласилась «заплатить за все, что делает» для нее США.

Трамп назвал саудитов «хорошими союзниками» и «важным игроком на Ближнем Востоке». Он отметил, что Саудовская Аравия приобретает у США «различную продукцию на сотни миллиардов долларов не только военного характера». Что же касается военной продукции, то ее саудиты купили «на 110 млрд долларов».

Пентагон подчеркивает, что не желает воевать с Ираном, но США «готовы ответить на любой кризис».

По словам главы Госдепа Майкла Помпео, американские силы в Саудовской Аравии должны способствовать «сдерживанию иранской агрессии».

Госсекретарь потребовал, чтобы Иран «изменил свое поведение» и стал вести себя «как нормальная страна». Если Тегеран не выполнит это условие, то «сможет наблюдать за крахом своей экономики», заявил Помпео.

Напомним, в сентябре ПВО Саудовской Аравии не смогла защитить нефтяные объекты страны от атаки дронов и ракет. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако Саудовская Аравия, США и страны Европы обвиняют Иран, утверждая, что хуситы провести такую атаку не смогли бы.

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