Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Провокаторы с флагами Украины сорвали церемонию у советского мемориала в Лондоне
В Лондоне группа людей с украинскими флагами мешала церемонии возложения венка к памятнику советским жертвам Второй мировой войны.
Во время церемонии, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, провокаторы с украинскими флагами выкрикивали оскорбления и пытались нарушить ход мероприятия. Полиция разделила участников акции и гостей церемонии, но не оттеснила нарушителей, которые оставались рядом на протяжении всего события.
В церемонии участвовал посол России в Британии Андрей Келин, а также представители посольств стран СНГ, организации ветеранов, соотечественники и члены британских общественных объединений. Келин сообщил, что подобные провокации проводятся по всей Европе: «Такими акциями пытаются всячески помешать нам – и в Германии, и во Франции. Мы провели акции в наших посольствах достойным образом, несмотря на эти крики и попытки нам помешать», – отметил он.
Мероприятие прошло в парке Джеральдины Мэри возле Имперского военного музея. Мемориал представляет собой трехметровую бронзовую скульптуру работы российского скульптора Сергея Щербакова.
Ранее на советском воинском мемориале в берлинском Тиргартене впервые состоялась акция с националистическими лозунгами и флагами Украины и НАТО.