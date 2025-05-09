Tекст: Валерия Городецкая

Во время церемонии, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, провокаторы с украинскими флагами выкрикивали оскорбления и пытались нарушить ход мероприятия. Полиция разделила участников акции и гостей церемонии, но не оттеснила нарушителей, которые оставались рядом на протяжении всего события.

В церемонии участвовал посол России в Британии Андрей Келин, а также представители посольств стран СНГ, организации ветеранов, соотечественники и члены британских общественных объединений. Келин сообщил, что подобные провокации проводятся по всей Европе: «Такими акциями пытаются всячески помешать нам – и в Германии, и во Франции. Мы провели акции в наших посольствах достойным образом, несмотря на эти крики и попытки нам помешать», – отметил он.

Мероприятие прошло в парке Джеральдины Мэри возле Имперского военного музея. Мемориал представляет собой трехметровую бронзовую скульптуру работы российского скульптора Сергея Щербакова.

Ранее на советском воинском мемориале в берлинском Тиргартене впервые состоялась акция с националистическими лозунгами и флагами Украины и НАТО.