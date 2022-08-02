Эксперт: Китай может ввести полную блокаду Тайваня под видом учений

Пекин под видом масштабных учений, анонсированных на 4-7 августа в акваториях вокруг Тайваня, может пойти на полную морскую и воздушную блокаду острова, заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Следующим шагом, скорее всего, станет морская и воздушная блокада Тайваня. У Китая есть для этого полностью готовый военный потенциал. Они могут под видом учений закрыть все морское пространство вокруг Тайваня на время учений, что никакие корабли, а уж тем более гражданские суда, не смогут заходить в порты острова», – цитирует РИА «Новости» Леонкова.

По его словам, у Китая есть силы и средства также и для воздушной блокады острова, в том числе и авианосцы.

«Могут устроить и бесполетную зону вокруг острова. Пекин будет делать акцент на том, что Вашингтон совершил недружественные шаги и вынудил Китай пойти на такие шаги», – подчеркнул эксперт.

Ранее после приземления самолета Пелоси на Тайване Китай объявил о проведении масштабных учений в шести акваториях вокруг острова с 4 по 7 августа.

До этого Китай привел армию в режим повышенной боеготовности.

Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.

Между тем полиция Тайбэя разогнала митинг граждан, выступающих против визита делегации Пелоси возле отеля Grand Hyatt.

Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.