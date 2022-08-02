Посол России в Сербии сказал, кто стоит за действиями Приштины

Эксперт: На Балканах может повториться 1999 год

Сербия обладает достаточной силой, чтобы ответить и серьезно сократить численный состав косовских боевиков, при этом Белград понимает, на стороне Косово выступит коллективный Запад, считает зампредседателя Мосгордумы, тележурналист Андрей Медведев.

«Косовская армия (боевики и террористы) обязательно нападет на Северное Косово. Именно сейчас, когда Сербии, как кажется Западу, поддержку получить неоткуда. Косовские власти, сплошь состоящие из полевых командиров, безусловно не самостоятельны и решение о зачистке Косово и окончательном решении сербского вопроса принимали не сами. Это, без всякого сомнения, команда из Вашингтона и Лондона», – написал он в своем Telegram-канале.

Медведев считает, что «удар по сербам – это еще и акция устрашения не для собственно сербов, а для всех, кто сегодня не поддерживает санкции, или пытается противостоять Западу (думаю, что следующая на очереди Турция после выборов). Сейчас армия Косово, станет действовать максимально жестко».

«У Сербии объективно есть силы и чтобы ответить, и чтобы серьезно сократить численный состав косовских боевиков. Но, Белград понимает, что на стороне Косово выступит коллективный Запад, причем это не будет украинский вариант, с ленд-лизом. Это будет новый 1999 год», – пишет эксперт.

При этом Медведев указывает на то, что «сдать косовских сербов Белград тоже не может – страна взорвется. И потому отвечать он будет. Албанцы это тоже понимают, и понимают, что такое сербы, когда они начали воевать всерьез».

«Поэтому есть надежда, что при всем желании окончательно решить сербский вопрос именно сейчас, и при том, что момент подходящий, албанцев может сдержать обычный страх. Но я бы на это не рассчитывал. По выше указанной причине – албанцы не субъектны. Скажут старшие товарищи – будут воевать. А Вашингтону сейчас зажечь Балканы – это самое то. Чтобы добить Европу экономически», – заключил он.

Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах.

Позже Министерство обороны Сербии сообщило, что армия республики не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии, также в ведомство призвало не распространять дезинформацию.

Сообщалось, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».

До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.

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