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В Кремле пообещали поддержку Сербии в ситуации вокруг Косово
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Россия поддерживает Сербию в ситуации вокруг непризнанного Косово. Москва подчеркивает, что требования властей края к сербам, проживающим на севере, необоснованны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы, безусловно, абсолютно поддерживаем Сербию. Мы рядом с косовскими сербами. Мы считаем, что это (требования властей Косова – прим. ВЗГЛЯД) абсолютно необоснованные требования», – передает его слова ТАСС.
«Мы, конечно, считаем, что те страны, которые признали Косово и выступили гарантами, должны употребить все свое влияние для того, чтобы предостеречь власти Косова на предмет принятия каких-то непродуманных шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности», – добавил Песков.
Он отметил, что Россия также требует соблюдения прав сербов, проживающих в Косове.
«Сейчас, слава богу, удалось какого-то обострения ночью избежать, но эта ситуация лишь отложена на один месяц, поэтому очень важно все-таки проявить благоразумие со всех сторон. Мы поддерживаем миролюбивую, конструктивную позицию [Белграда] в этом контексте, призывы к миру и конструктивизму, которые были озвучены президентом Сербии», – сказал представитель Кремля.
При этом Песков добавил, что вопрос о возможном вступлении Сербии в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пока не рассматривается.
«Мы, конечно, считаем, что те страны, которые признали Косово и выступили гарантами, должны употребить все свое влияние для того, чтобы предостеречь власти Косова на предмет принятия каких-то непродуманных шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности», – заключил Песков.
Напомним, Приштина собиралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косово и приведены в полную боевую готовность. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что «сдачи не будет и победит Сербия».
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Москва указала на провал политики США и ЕС на Балканах
Решение Косово начать с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы очередной шаг к изгнанию сербского населения из региона, Москва призывает Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Решение «властей» в Приштине начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных «правил» о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов – очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косово, вытеснению оттуда косовосербских институтов, обеспечивающих защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов во главе с «премьером» А.Курти. Лидеры косоваров знают, что сербы не останутся безучастными, когда речь идет о прямой атаке на их свободы, и преднамеренно идут на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. Разумеется, на острие атаки находится и Белград, который Запад хочет дополнительно «нейтрализовать» косовоалбанскими руками», – приводятся слова Захаровой в Telegarm-канале МИД.
Она подчеркнула, что Москва призывает «Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово».
«Подобное развитие событий – еще одно свидетельство провала посреднической миссии Евросоюза. Это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников», – заключила представитель российского МИД.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах.
Позже Министерство обороны Сербии сообщило, что армия республики не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии, также в ведомство призвало не распространять дезинформацию.
Сообщалось, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
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Эксперт: На Балканах может повториться 1999 год
Сербия обладает достаточной силой, чтобы ответить и серьезно сократить численный состав косовских боевиков, при этом Белград понимает, на стороне Косово выступит коллективный Запад, считает зампредседателя Мосгордумы, тележурналист Андрей Медведев.
«Косовская армия (боевики и террористы) обязательно нападет на Северное Косово. Именно сейчас, когда Сербии, как кажется Западу, поддержку получить неоткуда. Косовские власти, сплошь состоящие из полевых командиров, безусловно не самостоятельны и решение о зачистке Косово и окончательном решении сербского вопроса принимали не сами. Это, без всякого сомнения, команда из Вашингтона и Лондона», – написал он в своем Telegram-канале.
Медведев считает, что «удар по сербам – это еще и акция устрашения не для собственно сербов, а для всех, кто сегодня не поддерживает санкции, или пытается противостоять Западу (думаю, что следующая на очереди Турция после выборов). Сейчас армия Косово, станет действовать максимально жестко».
«У Сербии объективно есть силы и чтобы ответить, и чтобы серьезно сократить численный состав косовских боевиков. Но, Белград понимает, что на стороне Косово выступит коллективный Запад, причем это не будет украинский вариант, с ленд-лизом. Это будет новый 1999 год», – пишет эксперт.
При этом Медведев указывает на то, что «сдать косовских сербов Белград тоже не может – страна взорвется. И потому отвечать он будет. Албанцы это тоже понимают, и понимают, что такое сербы, когда они начали воевать всерьез».
«Поэтому есть надежда, что при всем желании окончательно решить сербский вопрос именно сейчас, и при том, что момент подходящий, албанцев может сдержать обычный страх. Но я бы на это не рассчитывал. По выше указанной причине – албанцы не субъектны. Скажут старшие товарищи – будут воевать. А Вашингтону сейчас зажечь Балканы – это самое то. Чтобы добить Европу экономически», – заключил он.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах.
Позже Министерство обороны Сербии сообщило, что армия республики не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии, также в ведомство призвало не распространять дезинформацию.
Сообщалось, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
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СМИ сообщили о резком обострении ситуации в Косово
Отдельные подразделения армии Сербии стянуты к границе с Косово, приведены в полную боевую готовность и ожидают приказа. На административной линии произошла стрельба, в результате которой был ранен серб, сообщают СМИ.
«Эскалация в Косово началась немногим раньше, чем ожидалось. Приштинские власти обещали заблокировать вьезд автомобилей с сербскими номерами с завтрашнего дня. Однако сегодня в 18.30 по московскому времени в северной части Косовской-Митровицы сработали сирены воздушной тревоги. Затем поступила информация о стрельбе на административной линии, в результате которой был ранен серб. В район Дудин Крш (муниципалитет Звечан) прибыли силы косовского спецназа ROSU. Сербы начали возводить первые баррикады у села Рударе, перекрыли трассу Приштина-Лепосавич», – сообщается в Telegram-канале «Рыбарь».
Также отмечается, что «косовская полиция закрыла административные переходы «Брняк» и «Яринье» на въезд и выезд. На административном переходе «Рудница» пропускают только автомобили с косовскими номерами».
«В южной части Косовской Митровицы собираются албанцы, многие из них вооружены. Отдельные подразделения армии Сербии стянуты к границе, приведены в полную боевую готовность и ожидают приказа», – сообщают СМИ.
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах на проверенных за последние годы участках.
Сообщалось, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
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В Косово звучат сигналы тревоги, люди начали собирать баррикады
Сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах на проверенных за последние годы участках, передает портал издания «Вечерне новости».
«После 18.00 (19.00 мск) активированы сигналы воздушной тревоги в Косовска-Митровице... Перед новой базой пограничной полиции самопровозглашенного Косово недалеко от административного пункта перехода «Ярине» распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах... Граждане строят баррикады в месте Рударе, на трассе Приштина-Лепосавич и недалеко от города Звечан. Дороги блокируются», – передает сообщение портала РИА «Новости».
Ранее стало известно, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
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Вучич обещал не сдаваться в конфликте с Косово
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Международное сообщество должно повлиять на власти непризнанного Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич, пообещав, что «сдачи не будет и победит Сербия»
Сербия «просит всех представителей международного сообщества, чтобы они сделали все, что возможно». По словам Вучича, страны «пятерки» (Великобритания, Германия, Италия, США, Франция) «всегда поддержат каждое решение приштинских властей» и «могли бы повлиять на крайне безответственную косовскую сторону», чтобы «отложить применение некоторых решений», прежде чем стороны встретятся в Брюсселе.
Вучич поблагодарил «тех, кто поддержал Сербию». «Особенно хочу поблагодарить <...> представителей Министерства иностранных дел Российской Федерации, которые точно заметили, что происходит, и реагировали очень и очень корректно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Pink
Он также поблагодарил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля и других представителей Евросоюза за «корректную реакцию», передает РИА «Новости».
Вучич заявил, что командующий контингентом НАТО в Косово и Метохии Ференц Каяри встретится в ночь на понедельник с представителями косовских сербов в свете обострения в Косово. Начальник генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович провел разговор с Каяри «в корректной атмосфере и профессионально». По словам Вучича, «обе стороны приняли на себя обязательства, прежде всего по обмену информацией, потому что было много ложных сообщений, дезинформации, и в полночь (1.00 мск) ожидается разговор командующего KFOR в Косовска-Митровице» с главой партии «Сербский список» Гораном Ракичем и «представителями сербов».
Президент Сербии подчеркнул важность того, чтобы диалог с Приштиной под эгидой ЕС «был продолжен», сохраняя возможность «решить вопросы мирным путем». Он выразил уверенность, что «в короткие сроки будут хорошие новости». «Надеюсь, что не сегодня вечером, но завтра произойдет деэскалация. И у нас останется время подготовиться к разговору и через компромисс прийти к сохранению мира», – сказал президент, добавив, что власти Сербии «работают над снижением напряженности».
«Делаем все что можем и как можем, это для нас важнее всего. Как бы ни было трудно, сдачи не будет и победит Сербия», – сказал он, поблагодарив косовских сербов за сдержанность.
Тем временем сербская газета «Вечерние новости» сообщила, что получила электронное письмо с угрозами лично Вучичу и стране с требованием признать независимость непризнанной республики Косово. В письме говорится: «На каждом мосту в Белграде установлено взрывное устройство. Дом Александра Вучича будет сожжен и расстрелян. Мои требования – признание независимости Косово. Если мои требования не будут выполнены, каждый мост в Белграде упадет в Дунай». Также письмо содержит угрозы в адрес семьи и детей Вучича.
Напомним, Приштина собралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги. К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице стянуты Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Косово начать с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы очередной шаг к изгнанию сербского населения из региона, Москва призывает Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций. Москва указала на провал политики США и ЕС на Балканах.
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Минобороны Сербии прокомментировало обострение ситуации в Косово
Министерство обороны Сербии сообщило, что армия Сербии не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии, также в ведомство призвало не распространять дезинформацию.
«В связи с большим количеством дезинформации, которую в эфир намеренно вбрасывает администрация в Приштине и которая распространяется через ложные аккаунты в социальных сетях и отдельные сайты, где указано, что якобы произошли какие-то столкновения армии Сербии и так называемой косовской полиции, Министерство обороны сообщает, что армия Сербии не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косово и Метохии», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах на проверенных за последние годы участках.
Сообщалось, что власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами.
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
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Гончаренко призвал Киев «защитить» Косово от Сербии
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Украина должна «защитить» Косово в случае «вторжения» Сербии, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
По словам Гончаренко Сербия якобы «пытается развязать агрессивную войну». Как заявил депутат, если «Сербия вторгнется в Косово», Украина «должна защитить косоваров». Он заверил, что «Украина со своими военными на месте готова действовать», передает РИА «Новости».
Напомним, Гончаренко вступил в заочную перепалку с властями Сербии после того, как президент Сербии Александр Вучич заявил, что если мировые лидеры не прислушаются к предложениям российского лидера Владимира Путина по Украине, то в мире начнется ад. Депутат Рады написал в Telegram, что Украина вместе с Хорватией отомстят Вучичу за его заявления о спецоперации, «перевоспитав» его и народ балканской страны. Глава сербского МВД Александр Вулин сказал, что последователи Степана Бандеры на Украине и хорватские нацисты не смогут «перевоспитать» Вучича. Сам Вучич в ответ на угрозы со стороны Гончаренко пожелал Украине всего наилучшего, заявив, что новый сербский кабмин не будет антироссийским. Гончаренко посоветовал президенту Сербии купить «билет в Ростов».
Приштина собралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги. Позднее появилась информация и о сиренах в Зубин-Потоке. По данным сербских СМИ, с албанской стороны моста, соединяющего север и юг Косовска-Митровицы, собрались около 200 албанцев. К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице стянуты Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО.
В состав международных сил KFOR под эгидой НАТО, действующих на территории Косово и Метохии, входил и украинский контингент. Однако после того, как Россия начала спецоперацию на Украине, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении миротворцев. В апреле было объявлено о возвращении всех 40 человек из Косово.
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Эксперт: Конфликт России и Запада повлияет на сценарий на Балканах
Системная холодная война между Россией и Западом может сильно повлиять на сценарий того, что будет происходить на Балканах, заявил политолог Федор Лукьянов.
Лукьянов подчеркнул в Telegram, что «европейский менеджмент балканских проблем – и боснийской, и косовской – за четверть века не привел к желаемому результату». Он сомневается, что «получится сейчас». «Потому что второе обстоятельство – Россия и Европа/США/НАТО пребывают в состоянии острой конфронтации», – заявил Лукьянов, добавив, что Западу «рассчитывать на содействие Москвы в урегулировании ситуации (будь то Косово или Босния) нет никаких оснований».
Как заявил Лукьянов, «любимая Западом практика «выборочного взаимодействия» (работаем совместно с Россией, где это нам нужно, по остальным вопросам противостоим) больше не применима». Он выразил уверенность, что «сотрудничества не будет, Россия и Запад везде будут по разные стороны баррикад, в чем бы они ни заключались».
«Вопрос, насколько у участников региональных отношений сохранился реальный азарт по части разборок/реванша/экспансии», – заявил Лукьянов, предположив, что «его как раз, на самом деле, мало, вымотались и выхолостились». Однако, как отметил политолог, «если он имеется, то внешние силы на сей раз вступят в неизбежный клинч, поддерживая противоположные стороны».
Напомним, Приштина собиралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косово и приведены в полную боевую готовность. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что «сдачи не будет и победит Сербия». В результате Косово отложило запрет на сербские документы.
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Косово отложило запрет на сербские документы
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Введение запрета на сербские документы откладывается до 1 сентября, сообщило правительство непризнанного Косово.
Правительство Косово сообщило, что с 1 августа «обязуется отложить выполнение двух решений от 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года», когда «будут убраны все баррикады и установлена полная свобода» передвижения на севере края. Косово выразило благодарность «международным партнерам, особенно послу США Джеффу Ховеньеру, за их приверженность и вклад», передает ТАСС.
Тем временем бывший специальный посланник США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл подверг критике премьер-министра непризнанного Косово Альбина Курти: «У меня много друзей в Косово, и они очень злы на Курти». Гренелл заявил, что «народ заслуживает лидера, который стремится к созданию рабочих мест, а не войне». По его словам, «Косово заслуживает большего».
Гренелл считает, что «Курти своим односторонним запретом на сербские личные документы и автомобильные номера провоцирует конфликт». Гренелл, который был спецпосланником США в администрации Дональда Трампа, раскритиковал политику действующего президента США Джо Байдена, который «игнорирует Балканы».
Напомним, Приштина собиралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косово и приведены в полную боевую готовность. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что «сдачи не будет и победит Сербия».
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Косово решило ввести запрет на въезд с сербскими документами
Власти самопровозглашенного Косово готовы с 1 августа применять на въезде запрет на сербские личные документы и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами, сообщил кабинет «премьера» Альбина Курти.
Косовский «премьер» провел днем заседание «Совета национальной безопасности» в Приштине, сообщает РИА «Новости».
«Завтра, 1 августа 2022 года, начинается применение решения правительства от 29 июня о начале замены регистрационных знаков на официальные (самопровозглашенной) республики Косово и мер на КПП с временными декларационными листами, которые заменят личные документы из Сербии, а также начинается срок для сокрытия сербских государственных символов и обозначений для автомобилей, которые въезжают на нашу территорию. Этот срок продлевается до 31 октября 2022 года», – цитирует Радио и телевидение Косово кабинет «главы правительства».
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края и перекроет въезд гражданам с выданными властями Сербии личными документами, а также акцию по перерегистрации автомобилей на номера республики Косово. Вучич призывал косовоалбанские власти к соблюдению мира и предупредил, что в случае агрессивных действий против сербов в Косово «Сербия победит».
До этого Вучич заявил, что Белград не будет подписывать с Приштиной соглашение о взаимном признании, даже несмотря на призывы Европарламента.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц в ходе визита в Приштину призвал Сербию к «прагматичности в процессе признания Косова», поскольку без этого страна не сможет вступить в ЕС.
Итальянские карабинеры стянуты к мосту через реку в Косовска-Митровице
К мосту через реку Ибар в городе Косовска-Митровице на севере сербского края Косово и Метохия стянуты Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО, сообщают СМИ.
В частности, там находятся итальянские карабинеры. Кроме того, в этом районе собираются албанцы из южной части Косовска-Митровицы. В северной части Косовска-Митровицы закрыли кафе и рестораны, звучат сигналы тревоги. Заблокированы дороги к городам Рудари, Звечани и Зубин-Поток, передает ТАСС со ссылкой на Kosovo Online.
Напомним, Косово решило ввести запрет на въезд по сербским личным документам и начать перерегистрацию автомобилей с ранее выданными сербским руководством номерами. Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам в воскресенье заявил, что по его информации, полиция самопровозглашенного Косово в полночь на 1 августа начнет операцию на севере края.
Сообщалось, что сирены воздушной тревоги включили в северных, населенных сербами районах Косово, люди строят баррикады на трассах. Отдельные подразделения армии Сербии стянуты к границе с Косово, приведены в полную боевую готовность и ожидают приказа. По данным СМИ, на административной линии произошла стрельба, в результате которой был ранен серб. Министерство обороны Сербии сообщило, что армия Сербии не пересекала административную линию и не входила на территорию Косово и Метохии.
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Сербия и Косово обвинили друг друга в эскалации напряженности
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович заявил, что власти Косово стремятся к изгнанию сербского населения. Премьер-министр непризнанной республики Альбин Курти утверждает, что к эскалации напряженности в Косово и Метохии причастен президент Сербии Александр Вучич.
Петкович считает, что действия Курти направлены «напрямую против сербского народа в Косово и Метохии» с целью «изгнания сербского народа и сербских институций» из региона. Он заверил, что Белград продолжит выдавать документы Сербии всем гражданам из КиМ. Как заявил Петкович, Сербия желает сохранить мир и стабильность. Он призвал сербов не поддаваться на провокации, но добавил, что в случае необходимости граждане будут «защищать свои очаги и право на существование и жизнь», передает ТАСС.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила агентству «Танюг», что «Курти – человек, единственной политикой которого являются постоянное насилие и провокации», он «довел до этой ситуации лишением права голоса сербов, запретом проведения выборов на территории КиМ, несоблюдением Брюссельских соглашений и открытым признанием, что Приштина никогда не будет выполнять Брюссельские соглашения, а также заведомо неправильным и выборочным толкованием старых соглашений». Премьер подчеркнула, что власти Сербии всегда настаивали на мирном решении всех вопросов и соблюдении международного права.
Глава комитета по Косово и Метохии Народной скупщины Сербии Милован Дрецун заявил, что «Курти ведет себя как турист, он не ведет себя как рациональный политик, он полностью непредсказуем, и его никто не поддерживает». В депутата «вселяет надежду тот факт, что на Приштину сейчас направлены активные дипломатические усилия». Однако, как признал Дрецун, «нельзя исключать, что дойдет до широкомасштабных столкновений». По его словам, «ситуация может быть драматичной, если Курти не образумится».
Сам Курти утверждает, что часть ответственности за сложившуюся ситуацию лежит на Петковиче, а руководство Косово является «демократическим и прогрессивным». Он заявил, что «органы правопорядка и безопасности собирают информацию, наблюдают за ситуацией и будут действовать, защищая закон и граждан, территориальную целостность и суверенитет».
По словам Курти, «нелегальные структуры блокировали дороги за несколько часов до начала выдачи документов на въезд и выезд из Косова». Он предупредил, что предстоящие недели будут напряженными, поскольку Приштина якобы «столкнулась с сербским национал-шовинизмом».
В свою очередь, экс-премьер Косово и председатель «Альянса за будущее Косово» Рамуш Харадинай призвал сербских граждан «соблюдать закон»: «Уважаемые граждане Косово, решение о взаимном признании прав с Сербией является справедливым и легитимным, оно основывается на внутреннем и международном законах. Поддерживаем институции, законы и органы безопасности в реализации этого справедливого и легитимного решения». Он призвал «граждан Сербии на севере края держаться вместе и поддерживать мир, порядок и закон».
Напомним, Приштина собралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги. Позднее появилась информация и о сиренах в Зубин-Потоке. По данным сербских СМИ, с албанской стороны моста, соединяющего север и юг Косовска-Митровицы, собрались около 200 албанцев. К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице стянуты Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО.
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Спецподразделения полиции Косово выдвинулись из Приштины на север края
Из Приштины на север непризнанной Республики Косово в полном снаряжении и с водометами направляются спецподразделения косовской полиции (ROSU), сообщают СМИ.
ROSU выдвинулись в регион, где проходят протесты сербских граждан. Силовиков сопровождают бригады скорой помощи, передает ТАСС со ссылкой на сербские «Вечерние новости».
Полиция Косово сообщила, что «пока нет официальной информации о каких-либо травмах граждан или сотрудников полиции». Она призвала СМИ «не становиться жертвами фейковых новостей, которые имеют тенденцию дестабилизировать ситуацию и создавать панику». Утверждается, что «косовская полиция продолжает обеспечивать безопасность всех без исключения граждан в интересах поддержания порядка и общественной безопасности», передает РИА «Новости».
По данным местных СМИ, перед новой базой пограничной полиции недалеко от административного пункта перехода «Ярине» распределены множество бойцов подразделения быстрого реагирования с автоматическим оружием, в касках и бронежилетах.
Напомним, Приштина собралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги. Позднее появилась информация и о сиренах в Зубин-Потоке. По данным сербских СМИ, с албанской стороны моста, соединяющего север и юг Косовска-Митровицы, собрались около 200 албанцев. К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице стянуты Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО.
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Полиция Косово заявила о стрельбе по силовикам на севере края
На севере Косово в сторону полицейских подразделений открыли стрельбу, заявила полиция непризнанной республики.
Полиция «официальную сообщает, что в некоторых местах были слышны выстрелы». По версии силовиков, «часть выстрелов была в сторону полицейских подразделений». Уточняется, что «к счастью, обошлось без раненых», передает РИА «Новости».
В свою очередь, Kosovo online сообщает, что «близ КПП Ярине произошел инцидент, при котором травмирован серб Н.В. из поселка Лешак, который автомобилем скорой помощи доставлен в клиническо-больничный центр «Косовска-Митровица».
Напомним, Приштина собралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги. Позднее появилась информация и о сиренах в Зубин-Потоке. По данным сербских СМИ, с албанской стороны моста, соединяющего север и юг Косовска-Митровицы, собрались около 200 албанцев. К мосту через реку Ибар в Косовска-Митровице стянуты Международные силы безопасности в Косово (КФОР), действующие под эгидой НАТО.
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В Косово предложили жителям въезжать через Северную Македонию из-за блокировки КПП
МИД самопровозглашенной республики Косово советует гражданам для въезда и выезда воспользоваться КПП на границе с Северной Македонией из-за блокирования двух контрольно-пропускных пунктов на севере края и перегрузки КПП на юге.
«Косовская полиция временно закрыла КПП «Ярине» и «Брняк» из-за блокирования трасс. Оповещаем всех соотечественников и граждан в пути, чтобы использовали другие КПП для движения, до поступления новой официальной информации. Если вы уже выехали в (центральную) Сербию, тогда просим вас въезжать через Северную Македонию – КПП «Прешево», – цитирует РИА «Новости» размещенное в Facebook* (запрещена в России как экстремистская соцсеть) сообщение косовского ведомства.
Ранее СМИ сообщили, что на работающем КПП «Мердаре» на юге края сформировались колонны автомобилей, желающих въехать или выехать из центральной Сербии. Напомним, Приштинасобиралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты иначало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербиибыли стянуты к границе с Косово и приведены в полную боевую готовность. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что «сдачи не будет и победит Сербия».
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