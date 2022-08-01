В Кремле пообещали поддержку Сербии в ситуации вокруг Косово

Россия поддерживает Сербию в ситуации вокруг непризнанного Косово. Москва подчеркивает, что требования властей края к сербам, проживающим на севере, необоснованны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, абсолютно поддерживаем Сербию. Мы рядом с косовскими сербами. Мы считаем, что это (требования властей Косова – прим. ВЗГЛЯД) абсолютно необоснованные требования», – передает его слова ТАСС.

«Мы, конечно, считаем, что те страны, которые признали Косово и выступили гарантами, должны употребить все свое влияние для того, чтобы предостеречь власти Косова на предмет принятия каких-то непродуманных шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности», – добавил Песков.

Он отметил, что Россия также требует соблюдения прав сербов, проживающих в Косове.

«Сейчас, слава богу, удалось какого-то обострения ночью избежать, но эта ситуация лишь отложена на один месяц, поэтому очень важно все-таки проявить благоразумие со всех сторон. Мы поддерживаем миролюбивую, конструктивную позицию [Белграда] в этом контексте, призывы к миру и конструктивизму, которые были озвучены президентом Сербии», – сказал представитель Кремля.

При этом Песков добавил, что вопрос о возможном вступлении Сербии в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пока не рассматривается.

«Мы, конечно, считаем, что те страны, которые признали Косово и выступили гарантами, должны употребить все свое влияние для того, чтобы предостеречь власти Косова на предмет принятия каких-то непродуманных шагов, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности», – заключил Песков.

Напомним, Приштина собиралась объявить с понедельника недействительными сербские документы. Сербское население Косово и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косово и приведены в полную боевую готовность. Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что «сдачи не будет и победит Сербия».

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