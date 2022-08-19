В ЮАР из-за выпавшего снега пришлось перекрыть дорогу

В Южно-Африканской Республике одна из самых загруженных трасс М11, соединяющая северные районы с юго-восточными, оказалась перекрыта из-за выпавшего снега, сообщил местный телеканал INCA.

Снег выпал на перевале через горы Маджуба, местные власти были вынуждены перекрыть его для обеспечения безопасности, передает ТАСС со ссылкой на сообщение телеканала.

На данный момент на дороге, соединяющей Йоханнесбург и Дурбан, возникла большая пробка из легковушек и грузовиков. Пассажирам и водителям приходится ночевать в собственных автомобилях.

Дорожный перевал черед горы Баджуба проходит на высоте 1,68 км над уровнем моря. Холод и снег пришли на юг континента из Антарктики, расположенной в 4 тыс. километров от крайней южной точки ЮАР. Сейчас в стране подходит последний месяц зимы.

Ранее в соцсетях опубликовали видеозапись со снегопадом, который выпал в Сибири 18 августа. Метеоролог сообщал, что при первых заморозках в северных районах ЯНАО, Красноярского края и Якутии возможно выпадение снега.