Российским регионам предсказали первый снегопад

При первых заморозках в северных районах ЯНАО, Красноярского края и Якутии возможно выпадение снега, заявил метеоролог Александр Ильин.

«О первом снеге говорить не рано. Осадки в северных районах будут на Ямале, на Таймыре. Не исключено, что там могут пройти смешанные осадки. В том числе на Дальнем Востоке в районе поселка Тикси (Якутия), где ночные температуры приближаются к нулевым и переходит к отрицательным значениям. При таких температурах можно указывать на то, что будут осадки смешанного характера, то есть, холодный, ледяной дождь и дождь со снегом», – заявил специалист в беседе с Ura.ru.

Он пояснил, что вряд ли такой первый снег останется на земле до наступления зимы.

«Это не снегопады. Это такие осадки, которые падают, и пока летят мы их видим. Упали на землю, и их нет», – заключил синоптик.

Между тем в соцсетях опубликовали видеозапись со снегопадом, который выпал в Сибири 18 августа.

Ранее в Симферополе в пятницу начался залповый ливень, улицы города начало затапливать.