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В Симферополе начался залповый ливень
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Симферопольские улицы превратились в реки после начала сильного залпового ливня в городе, в отдельных районах города прошел град.
Грозы подходят к Крымскому полуострову уже несколько дней, в Ялте в четверг выпало больше двухмесячной нормы осадков, улицы оказались затоплены, передает РИА «Новости».
Утром 19 августа сильные дожди начались на юго-западе Крыма, рядом с Севастополем.
Порядка 15.00 по местному времени в городе также начался ливень. Многие улицы не справляются с водоотведением, они превращаются в реки.
Появились данные о сбитом в районе Керчи беспилотнике ВСУ
В районе Керчи сбит украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Жертв и разрушений нет», – отметил Рогов в своем Telegram-канале.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань» заверили, что движение по Крымскому мосту, соединяющему полуостров с Краснодарским краем, осуществляется в штатном режиме.
«Движение осуществляется в штатном режиме, все в порядке», – приводит слова сотрудника пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань» ТАСС.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации.
В районе аэропорта «Бельбек» над Севастополем сбит БПЛА
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В районе аэропорта «Бельбек», который находится на северо-западе Севастополя, средствами ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Недавно в районе аэропорта «Бельбек» средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
«Укропаблики уже вижу, что начали разгонять заготовки о своей «успешной» атаке. Прошу сохранять всех спокойствие и получать информацию из проверенных источников», – добавил губернатор Севастополя.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации. Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в районе Керчи сбит украинский БПЛА.
В четверг министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина и США якобы договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории. При этом он отметил, что «по Крыму таких ограничений нет».
Киев не встретил возражений от США против ударов американским оружием по Крыму
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Украина и США договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории, но «по Крыму таких ограничений нет», заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
По словам Резникова, «по Крыму, Донбассу и другим неподконтрольным Киеву территориям таких ограничений нет», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на радиостанцию «Голос Америки*» (признана в России СМИ-иноагентом).
Резников выразил надежду, что Украина получит от США ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS, дальность которых составляет 300 км. По его словам, «как HIMARS уже изменили существенно картинку боя, ATACMS еще дополнительно дадут много позитива на поле боя в пользу Украины и цивилизованного мира».
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, как США относятся к идее возможных ударов Киева по Крыму с использованием американских вооружений.
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В Крыму отреагировали на угрозу применения Киевом оружия из США по полуострову
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Любая попытка агрессии ударит бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Не надо делать поспешных выводов насчет данной информации. Как известно, цыплят по осени считают. Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий. Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», – передает РИА «Новости» его слова.
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина и США договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории, но «по Крыму таких ограничений нет».
До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, как США относятся к идее возможных ударов Киева по Крыму с использованием американских вооружений.
Системы ПВО сработали в Керчи
В Керчи сработали системы ПВО, опасности для города и Крымского моста нет, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет», – написал Крючков в своем Telegram-канале.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина и США договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории, но «по Крыму таких ограничений нет».
В офисе Зеленского заявили о необходимости уничтожить Крымский мост
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Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о необходимости уничтожить Крымский мост, который назвал «незаконным».
Как заявил Подоляк, мост имеет важное военное значении переправы. Подоляк заявил: «Такие объекты должны быть уничтожены». Однако он не объяснил, как Киев собирается выполнить это намерение, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Напомним, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста. До этого советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого. Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».
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Возобновлено движение поездов из Крыма
Следующие из Крыма пассажирские поезда возобновляют движение из городов следования по графику с 20.30 мск в связи с открытием железной дороги под Джанкоем, сообщила пресс-служба оператора ж/д-перевозок «Гранд Сервис Экспресс».
«Гранд Сервис Экспресс» скорректировал планы по отправлению поездов в связи с открытием железной дороги для пассажирских поездов под Джанкоем», – говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Сообщается, что поезд № 396 Симферополь – Астрахань отправится сегодня по графику в 20.30 со станции Симферополь. Поезд № 194 Симферополь – Москва отправится сегодня по графику в 22.25 со станции Симферополь. Кроме того, поезд № 198 Симферополь – Москва отправится сегодня по графику в 23.55 со станции Симферополь, поезд № 184 Севастополь – Мурманск отправится завтра, 17 августа, по графику в 00.20 со станции Севастополь, а поезд № 162 Феодосия – Москва отправляется из Феодосии в 22.00.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что железнодорожные пути, поврежденные после взрывов в Джанкойском районе Крымского полуострова, сейчас восстановлены.
Во вторник Минобороны сообщило о возгорании и детонации боеприпасов на огороженной площадке хранения в районе поселка Майский Джанкойского района Крыма.
Пострадали двое гражданских, сейчас их жизни ничего не угрожает. Аксенов отмечал, что из-за ЧП людей эвакуируют за пятикилометровую зону.
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что причиной детонации боеприпасов могла стать целенаправленная диверсия, «имеющая целью отвлечение внимания от неудач ВСУ на фронте и медийный резонанс».
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В Крыму объяснили подоплеку новых заявлений Киева о планах уничтожить Крымский мост
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Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал «фантастическими бреднями» новое заявление киевских властей о планах по уничтожению Крымского моста. Такие слова на фоне поражений украинских военных продиктованы желанием выманить больше денег и оружия у Запада, объяснил Бобков.
«Заявления подобного формата исключительно рассчитаны на психологическую повестку. Это не первые и не последние подобные фантастические бредни», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с Guardian заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен. При этом он не уточнил, каким образом украинская армия может попробовать атаковать это сооружение. Это не первое заявление киевских властей с угрозами в отношении Крымского моста.
Защите Крыма уделено особое внимание, отметил Бобков. «В этом плане Крым неоднократно называли большим авианосцем. Поэтому Крымский мост находится под неустанным контролем системы ПВО. Проезд на мост контролируется, и сам он максимально устойчив. Уверен, что никому не захочется проверять его на прочность», – сказал Бобков.
Вице-спикер регионального парламента подчеркнул, что заявление Подоляка сделано на фоне поражений и отступлений украинских войск в Донбассе, а также продиктовано желанием как можно больше выманить денег и оружия из западных стран, внушая им оптимизм о боеспособности украинской армии.
«Поэтому по американской методичке и дается дополнительная идеологическая подкормка украинскому обществу, которое ощущает весь объем потерь, реальную обстановку на фронте и находится в предшоковом состоянии», – подчеркнул Бобков.
Напомним, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста. До этого советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого. Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».
Аксенов заявил о рисках новых взрывов в Крыму
В Джанкойском районе Крыма, где во вторник сдетонировали боеприпасы, остаются риски взрывов и новых возгораний, заявил глава региона Сергей Аксенов.
«Только что с квадрокоптера мы смотрели, там еще тлеют два небольших очага, то есть [существуют] риски возгорания и детонации. По обстановке последняя детонация была в 08.15 – 08.20», – цитирует Аксенова ТАСС.
Он пояснил, что для тушения пожаров планируется привлечь вертолет, который должен набрать воды из Северо-Крымского канала. «Надеемся, что к 14.00 возгорания будут ликвидированы», – сказал глава региона.
Аксенов уточнил, что провел переговоры с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и замминистра экономического развития Сергеем Назаровым. В ходе разговора было условлено, что федеральные власти окажут помощь Крыму.
«Там есть поврежденные дома военнослужащих, делать которые из республиканского бюджета я не имею права. Но, тем не менее, все равно найдем способ, как оказать военным помощь», – заключил он.
По данным Минобороны, склад военного назначения в районе Джанкоя пострадал из-за диверсии. Как уточнили в военном ведомстве, был нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, ряду жилых домов.
В результате происшествия пострадали два человека. Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский говорил, что один из них прооперирован и находится в состоянии средней степени тяжести, у него осколочное ранение ноги. Второго отпустили домой, оказав амбулаторную помощь. Эвакуированы три тысячи человек, несколько домов повреждены.
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Москвичам пообещали жару в ближайшие десять дней
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Городские службы Москвы работают в усиленном режиме, экстремальная жара сохранится в московском регионе в ближайшие десять дней, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.
«Все без исключения городские службы переведены на усиленный режим работы. Для недопущения возгораний увеличено число патрулирований парковых, лесопарковых и особо охраняемых природных территорий, с отдыхающими проводятся профилактические беседы о правилах пожарной безопасности и недопустимости разведения огня. На озелененных территориях выставлены посты дежурной поливомоечной техники, оборудованной первичными средствами пожаротушения», – цитируют заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова в сообщении в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что организовано круглосуточное дежурство руководящего состава, ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала предприятий комплекса городского хозяйства, префектур административных округов и управ районов.
Сообщается, что усилен контроль пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения города.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, оказывается помощь в локализации ландшафтных пожаров Рязанской и Владимирской областям. Чтобы минимизировать дискомфорт от смога, который приносит потоками ветра из соседних регионов, каждые два часа поливомоечная техника проводит аэрацию», – заявил Бирюков.
Ранее москвичи и гости столицы пожаловались на запах дыма от природных пожаров в Рязанской области, в некоторых районах мегаполиса отмечается смог.
Разрывы боеприпасов на складе на севере Крыма прекратились
Разрывы боеприпасов из-за диверсии на складе военного назначения под Джанкоем на севере Крыма прекратились, обстановка на этой территории спокойная, сообщила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.
«Да, все спокойно», – приводит ее слова ТАСС.
По данным Минобороны России, склад военного назначения в районе Джанкоя пострадал из-за диверсии. Как уточнили в военном ведомстве, был нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, ряду жилых домов.
В результате происшествия пострадали два человека. Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский говорил, что один из них прооперирован и находится в состоянии средней степени тяжести, у него осколочное ранение ноги. Второго отпустили домой, оказав амбулаторную помощь. Эвакуированы три тысячи человек, несколько домов повреждены.
ФСБ разоблачила ячейку террористов в Крыму
На Крымском полуострове выявили ячейку международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир* аль-Ислами» (запрещена в России), сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«В результате скоординированных действий сотрудниками ФСБ России в городах Джанкой и Ялта нейтрализована законспирированная ячейка террористической организации, состоящая из шести граждан России», – цитирует сообщение центра ТАСС.
Эмиссары группировки, находящиеся на Украине, вербовали на конспиративных собраниях в свои ряды россиян из местных мусульман.
По местам жительства задержанных нашли пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации, применявшиеся при ведении террористической деятельности. Заведены уголовные дела.
В апреле в Крыму пресекли деятельность подозреваемого в публичном оправдании терроризма, в частности, запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир* аль-Ислами».
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При ЧП на севере Крыма повреждены более 70 домов
В селе Майское Джанкойского района на севере Крыма из-за детонации боеприпасов повреждены девять многоквартирных и около 70 частных домов, в основном – их окна и крыши, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев.
«Электроэнергия и вода подаются в полном объеме, на текущий момент отключен газ, однако после проведения полного обследования территории газоснабжение также будет восстановлено. У нас имеется информация о девяти поврежденных МКД и около 70 частных домов. Данные уточняются», – приводит его слова РИА «Новости».
Садаклиев подчеркнул, что в полном объеме к работам по ликвидации последствий ЧС приступят после разминирования и проведения следственных действий.
По данным Минобороны, склад военного назначения в районе Джанкоя пострадал из-за диверсии. Как уточнили в военном ведомстве, был нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, ряду жилых домов.
В результате происшествия пострадали два человека. Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский говорил, что один из них прооперирован и находится в состоянии средней степени тяжести, у него осколочное ранение ноги. Второго отпустили домой, оказав амбулаторную помощь. Эвакуированы три тысячи человек, несколько домов повреждены.
Глава Крыма в среду заявлял, что в районе все еще остается риск возгораний и новых взрывов.
В Крыму возложили ответственность на Киев за диверсию с подрывом боеприпасов
Устроивших диверсию в Джанкойском районе Крыма направляли украинские власти, заявил председатель государственного совета региона Владимир Константинов.
«Этот режим (президента Украины Владимира Зеленского), он агонизирует, и этим он опасен. Это, как тяжело раненый зверь, у которого сил на что-то серьезное нет, но на такие гадости они будут способны. Конечно, такие решения [об осуществлении диверсии] принимаются не в каком-то селе, а в Киеве», – цитирует Константинова ТАСС.
Глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что исполнителей и организаторов диверсии ждет «бесславный конец».
По данным Минобороны, склад военного назначения в районе Джанкоя пострадал из-за диверсии. Как уточнили в военном ведомстве, был нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, ряду жилых домов.
В результате происшествия пострадали два человека. Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский говорил, что один из них прооперирован и находится в состоянии средней степени тяжести, у него осколочное ранение ноги. Второго отпустили домой, оказав амбулаторную помощь. Эвакуированы три тысячи человек, несколько домов повреждены.
Глава Крыма в среду заявлял, что в районе все еще остается риск возгораний и новых взрывов.
Победители грантового конкурса на «Тавриде.АРТ» получили более 20 млн рублей
На фестивале «Таврида.АРТ» определили победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов, а также провели театрализованное арт-шествие «Мы вместе».
Всего на публичной защите Всероссийского конкурса молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей», было представлено 256 идей молодых деятелей культуры и искусств от 18 до 35 лет. Больше всего проектов подали участники из Москвы, Алтайского края и Татарстана.
В качестве идей молодые люди презентовали проекты по популяризации народных ремесел и инструментов, акселератор по развитию сельского туризма, арт-пространства и театральные студии, фолк-школу, художественную выставку, фестиваль и онлайн-курсы. Проекты молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий оценивали 12 экспертов грантового конкурса Росмолодежи, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Самый крупный грант – 1,4 млн рублей – получила Софья Мамизерова из Республики Крым. В рамках ее культурно-образовательного стрит-арт-проекта «Этника» студенты дизайнерских и художественных направлений вузов и колледжей Крыма создадут муралы, посвященные коренным народам полуострова.
Одним из финалистов грантового конкурса стала Юлия Майстерчук из ДНР с проектом всероссийской студенческой олимпиады «Будущее терапии», которая пройдет среди студентов медицинских вузов. На реализацию проекта выделили 400 000 рублей.
«Мой проект важен не только для Донецка, но и для Российской Федерации. Сейчас не хватает врачей и хороших специалистов. Не все студенты-медики до конца определились, кем хотят быть. Благодаря проекту мы дадим участникам возможность разобраться в своей специальности и пополнить ряды сферы здравоохранения хорошим кадровым составом», – рассказала Юлия Майстерчук.
Кроме этого, на фестивале «Таврида.АРТ» прошло арт-шествие, участниками которого стали три праздничные платформы и более 1500 человек в национальных костюмах и культовых образах. Карнавальное движение «Мы вместе» прошло по семи знаковым локациям «Тавриды» и продемонстрировало главные культурные ценности многонациональной России.
Арт-шествие началось с театрализованного представления истории Руси, ее традиций и славянской культуры, а также их переосмысления человеком из ХХI века. В образе Руси-матушки предстала Татьяна Качурина (MATANYA) – резидент «Тавриды» и участница шоу «Голос». Молодая артистка работает на стыке эклектичных жанров, мелодии которых вдохновлены фольклорной музыкой.
В представлении приняли участие барабанщики и исполнители народных танцев.
Зрители арт-шествия увидели ленточную карусель – символ единения многонационального народа. Объединение классических музыкантов и этнических исполнителей показало, как разнообразно культурное наследие наших народов и какие новые звучания рождаются при тесном взаимодействии культур.
Одним из ключевых смыслов арт-шествия стал русский язык, воплощающий в себе историю народа, путь цивилизации и культуры. Участники карнавального движения услышали отрывки из произведений известных писателей, прославивших Россию: Александра Пушкина, Льва Толстого и Антона Чехова.
Зрелищным финалом театрализованного представления стал масштабный хоровод, который в славянской культуре является неотъемлемой частью любого праздника. Участники шествия взялись за руки и продемонстрировали единение, а также желание объединять разные взгляды и культуры на территории «Таврида.АРТ».