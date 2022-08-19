Пострадавшую от обстрелов школу в Мариуполе решили подготовить к 1 сентября

Школа №65 в Октябрьском районе Мариуполя откроется к 1 сентября, в ней будут учиться почти 1 тыс. детей, сообщил глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин.

«Почти укомплектован коллектив. Учителя сейчас завершают переподготовку в Ростове, некоторые уже прошли ее в Петербурге. При поддержке города будут восстановлены еще две мариупольские школы и три детских сада. «Единая Россия» обеспечит все учебные заведения школьной и художественной литературой в рамках акции «Книги – Донбассу», – приводятся слова Сидякина на сайте ЕР.

Шефство над школой взял Петербург. Уже восстановлены все несущие конструкции, кровля и инженерные коммуникации. Идут отделочные работы, оборудуются спортивные и игровые площадки по современным требованиям, ремонтируется бассейн.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР и на освобожденных территориях. Региональные отделения партии доставили уже более 12 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 500 тонн медикаментов. 60% гумпомощи, отправленной на Донбасс и освобожденные территории, собрано региональными отделениями «Единой России».

С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. Они пошли на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. А также – на технические средства для поддержки народной милиции ЛДНР.

На Донбассе и освобожденных территориях работает 40 гуманитарных центров «Единой России». Помощь в этих центрах получили более 400 тыс. человек.

15 центров открыто в ДНР. 10 из них – в Мариуполе. Первый и самый большой центр помощи был открыт 24 марта в бывшем супермаркете «Метро» в Мариуполе. Здесь организована работа полевой кухни, раздача сим-карт и оказание медицинской помощи, а также помощи в поиске пропавших родственников. Работают медики, психологи, специалисты социальных служб и службы занятости, чтобы люди могли устроиться на работу, аптека. Помимо этого, здесь представители Следственного комитета России принимают обращения, в которых жители города рассказывают о фактах преступлений, совершенных украинскими нацбатальонами.

В партийных центрах помощи можно подать заявку на поиск родственников и получить сообщение от них при регистрации – волонтеры проверяют по базе наличие совпадений и передают людям контактную информацию.

12 гуманитарных центров «Единой России» работает в ЛНР. В том числе, в Попасной, Старобельске и Золотом, Лисичанске и Сватово, Рубежном. 13 июля открылся гуманитарный центр в Северодонецке. В ЛНР их в ближайшее время появится еще несколько.