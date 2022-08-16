МИД объявил Киев неспособным обеспечить безопасность миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Киев не может гарантировать безопасность миссии МАГАТЭ в случае ее решения прибыть на Запорожскую АЭС с подконтрольной Украине территории, сообщил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

Вишневецкий заявил, что «гарантии с Украинской стороны эфемерны». «Какие можно дать гарантии, если там куча подразделений, которые Киеву не подчиняются?» – приводит слова Вишневецкого РИА «Новости».

Как указал замдиректора департамента, прибытие миссии с подконтрольной Украине территории подразумевает, что украинские власти должны обеспечить ее безопасность. «О какой безопасности может идти речь, когда они обстреливают ЗАЭС и Энергодар», – заявил Вишневецкий, добавив, что украинские войска «просто обстреливают и гарантировать ничего не могут».

По словам Вишневецкого, Киев «гарантировать фактически ничего не может». Из этого следует, что «департамент безопасности Секретариата ООН тоже не может дать никаких рекомендаций по поводу посещения». «Даже если, условно говоря, Зеленский заявит, что гарантирует, но он не контролирует все свои воинские формирования, не гарантирует случайности, не гарантирует того, что будут сняты все мины по линии фронта», – приводит слова Вишневецкого ТАСС.

Он подчеркнул, что речь идет о «заезде через линию фронта», при этом «риск для международной миссии колоссальный при любых раскладах». Организация поездки МАГАТЭ на Запорожскую АЭС через альтернативные российские маршруты будет предметом дальнейших переговоров «с гендиректором МАГАТЭ и руководством Секретариата ООН».

Предлагаемый украинской стороной заезд на ЗАЭС через линию фронта является колоссальным риском для этой международной миссии при любых раскладах, считает он. «Это ключевой момент. Нельзя ставить под угрозу миссию международных чиновников, тем более такого высокого ранга, поскольку гендиректор Гросси собирается лично возглавить эту миссию», – сказал Вишневецкий.

Он указал, что в июне, когда сорвалась поездка МАГАТЭ на ЗАЭС, в группу входили «представители других стран, помимо МАГАТЭ». По его словам, «те предложения, которые идут со стороны ООН, по меньшей мере, вызывают удивление», ведь «не ООН будет обеспечивать безопасность – не ООН в данном случае имеет веское слово по поводу того, как осуществить эту миссию».

В понедельник власти Энергодара заявили, что украинские военные ведут массированный обстрел по городу, где располагается Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе. При этом Киев заявляет, что ЗАЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. В МИД России призвали Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский указал на отсутствие препятствий со стороны России для визита МАГАТЭ на ЗАЭС. В МАГАТЭ призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.

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