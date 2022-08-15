Вернувшиеся с Украины морпехи США поддержали Россию

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15 августа, понедельник | Последнее обновление — 07:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украина провела переговоры с Британией об уничтожении Крымского моста
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Если украинский проект тяготеет к закрытости, к созданию общества «для своих», то российский проект в том виде, в каком он сегодня проявляет себя – это проект открытый.
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13 августа 1941 года замкнулось кольцо сухопутной блокады вокруг Одессы. Но обороняемый Красной армией приморский город мог снабжаться по Черному морю – а значит, еще не всё было потеряно.
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Как эпидемия «оспы обезьян» в Сан-Франциско связана с ЛГБТ-повесткой? Дело в том, что новая болезнь поражает, прежде всего, одну вполне определенную группу людей.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вернувшиеся с Украины морпехи США поддержали Россию
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В корпусе американской морской пехоты, военнослужащие которой сражаются за Украину, есть пророссийские настроения, часть солдат на верит западным СМИ и считают политику США на Украине преступной, заявил журналист и бывший морпех, уехавший в ДНР, Джон Марк Дуган.
«Все слышали, что корпус морской пехоты (США) воюет на стороне Украины, я слышал об одном парне, которого уже взяли в плен. Он ошибся. И, живя здесь, я думаю, что многие из морской пехоты, вернувшиеся домой, понимают нас. Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают», – передает РИА «Новости» слова Дугана.
При этом, по его словам, есть и те, кто считает действия США преступными. «Много парней в морской пехоте, кто на самом деле настроен пророссийски, они не верят этим западным СМИ. И даже сейчас я постоянно на связи с морпехами, которые говорят, что они пророссийские, а то, что делает США, в основном преступно», – добавил он.
Ранее нaучный сотрудник аналитического центра минобороны CШA в округе Колумбия Жанна Мантуа заявила, что в Пентагоне обеспокоены судьбой вернувшихся с территории Украины наемников. Этим людям сложно вернуться к мирной жизни, и они страдают от «уникальных психологических расстройств».
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ВС России добились военного успеха в Харьковской области
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Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Уды на севере Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Как отмечают эксперты, это самое существенное продвижение к северо-востоку от окраин Харькова за последнее время.
«В результате наступательных действий Вооруженных сил Российской Федерации полностью освобожден населенный пункт Уды Харьковской области», – сказал Конашенков, передает РИА «Новости».
Военный эксперт Борис Рожин прокомментировал взятие поселка Уды на севере Харьковской области. «Бои на подступах к этому поселку шли несколько недель. В последнюю неделю там удалось добиться успехов, которые привели к тому, что ВСУ бежали из поселка. Это самое существенное продвижение со времен недавнего освобождения Борщевой к северо-востоку от окраин Харькова», – написал он в Telegram-канале.
Конашенков добавил, что в результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы и военной техники 63-й механизированной бригады ВСУ в районах Белая Криница и Белогорка Херсонской области уничтожены 35 националистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.
По его словам, ВС России поразили за сутки пять украинских пунктов управления, в том числе 43-й воздушно-десантной бригады в Великой Новоселке, артиллерийской группы 79-й десантно-штурмовой бригады в районе Часов Яр Донецкой народной республики, штаб 247-го батальона 127-й бригады территориальной обороны в городе Харькове, четыре пункта временной дислокации подразделений 113-й бригады территориальной обороны в районе Золочева Харьковской области, а также живую силу, вооружение и военную технику в 151 районе.
«Высокоточными ударами ВКС России по пункту временной дислокации 66-й механизированной бригады в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой народной республики уничтожено до 40 националистов и девять единиц военной техники», – отметил Конашенков.
Кроме того, уточнил он, «сосредоточенными огневыми ударами по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Срибное Донецкой народной республики уничтожено до 200 националистов и 15 единиц военной техники».
Также в ведомстве подчеркнули, что «в районах населенных пунктов Опытное и Первомайское Донецкой народной республики более 200 военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выполнять боевые задачи и самовольно оставили позиции из-за больших потерь».
В частности, отметили в Минобороны, в третьем батальоне данной бригады, действовавшем в районе Марьинки, из 580 человек списочного состава осталось около 140 военнослужащих.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. Уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей в районе населенного пункта Пересадовка Николаевской области, склад горючего в районе Славянска, два склада боеприпасов в районах Звановки Донецкой народной республики и Искровки Кировоградской области», – сообщил Конашенков.
Кроме того, уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 58-й мотопехотной бригады в Артемовске ДНР и 63-й механизированной бригады в районе Березнеговатое Николаевской области.
Конашенков заявил, что в ходе контрбатарейной борьбы ВС России подавили украинский взвод реактивных систем залпового огня «Град», взвод орудий «Гиацинт-Б» и семь взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях националистов в районах населенных пунктов Звановка, Кузьминовка, Северск, Переездное, Веселое и Выемка ДНР.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Лисичанск Луганской народной республики и Глубокое Харьковской области», – отметили в ведомстве.
По словам Конашенкова, за сутки российской ПВО были перехвачены в воздухе в ЛНР ракета «Точка-У» и 15 реактивных снарядов систем залпового огня в ЛНР и Херсонской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1738 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4303 танка и других боевых бронированных машин, 798 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3298 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4888 единиц специальной военной автомобильной техники», – сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что подразделения украинской армии в воскресенье открыли огонь по Донецку из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив пять снарядов.
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СМИ: Запад резко сократил поставки оружия для ВСУ
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Страны Запада резко снизили объемы поставок оружия и техники на Украину, следует из инфографики, подготовленной обозревателем украинского Forbes Владимиром Даценко.
По данным инфографики, наибольшее снижение отмечено в предоставлении артиллерийских систем: если в апреле ВСУ получили от союзников 90 гаубиц США M777, то в июле не было уже ни одной поставки, передает «Московский комсомолец».
Также после всплеска в июне сильно снизились поставки вертолетов и дальнобойных ракетных систем, включая HIMARS.
Значительно снизился и подвоз техники. Если раньше подвозили более 200 единиц в месяц, то в июне и июле практически ничего нет.
В начале августа официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что поставка США Украине вооружений сопровождается не только инструктажем, они также выполняют функцию наводчиков, что свидетельствует о прямой вовлеченности Вашингтона в боевые действия.
Ранее в США усомнились в способности Запада долго содержать Украину.
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Бойцы «Кракена» бросили раненого командира при отступлении в Донбассе
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Бойцы украинского нацподразделения «Кракен» бросили раненого командира при отступлении под Белогоровкой в Донбассе.
Ранее источник, близкий к оборонному ведомству ЛНР, заявил, что военнослужащие Народной милиции взяли в плен боевика нацбатальона «Кракен».
«Меня отправили в Белогоровку, чтобы взять высоту и поставить пулемет. Мы начали спокойно идти, и нас начали обстреливать, мы начали прятаться, что-то взорвалось сзади меня, я был ранен. Из-за потери крови мне сильно плохо становилось, и я не мог идти. Меня оставили под деревом и ушли, прождал до утра, так никто не пришел, и я пополз в лес. Ползал по лесу два дня», – передает РИА «Новости» слова попавшего в плен командира взвода нацподразделения «Кракен» Дмитрия Стрельникоав.
Он рассказал, что после двух дней, проведенных в лесу, его нашли российские военнослужащие, которые и оказали ему первую медицинскую помощь и эвакуировали.
«Руку я потерял вследствие того, что я два дня ползал по лесу. Если бы мне в этот момент была оказана медицинская помощь, ни о какой потере руки не было бы быть и речи. Военные, которые брали меня в плен, не могли меня вывезти потому, что стреляли, из-за этого я потерял руку», – рассказал командир.
По словам Стрельникова, когда украинские военнослужащие выходили на задание, их заверили, что обстановка спокойная, и скрыли, что идет наступление сил России и республик Донбасса.
Ранее в Минобороны сообщили, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность.
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Союзные силы прорвали оборону ВСУ на Угледарском направлении
Силы Народной милиции ДНР при поддержке российской армии прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и значительно продвинулись в направлении Угледара, заявил заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
«Бойцы Шахтерской дивизии армии ДНР при поддержке подразделений ВС РФ прорвали оборону ВСУ и серьезно продвинулись на Угледарском направлении. ВСУ понесли тяжелейшие потери в технике и живой силе», – написал Безсонов в своем Telegram-канале.
Ранее в воскресенье Вооруженные силы России полностью освободили населенный пункт Уды на севере Харьковской области. Днем ранее союзные силы России и Донбасса освободили поселок Пески, откуда ВСУ обстреливали северную и западную части Донецка.
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В Словакии прокомментировали данные о передаче Украине МиГ-29
Братислава еще не приняла решение о передаче Киеву истребителей МиГ-29, заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает издание Pravda.
По словам министра, самолеты находятся в аэропорту Слиач в центральной Словакии. «Они будут охранять наше воздушное пространство до конца августа, вы увидите их 27 августа на SIAF (Словацкий международный авиафестиваль), – приводит его слова РБК.
По словам Надя, сейчас Братислава ведет переговоры с союзниками о том, что делать с машинами дальше.
Издание отмечает, что сообщения о том, что Словакия уже предоставила истребители Украине, начали появляться в некоторых СМИ и социальных сетях. В частности, телеканал RTV сообщал, что Словакия спишет МиГ-29 в конце августа.
Ранее сообщалось, что Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 под «натовский» калибр 155 миллиметров.
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Захарова: Запад не пускает специалистов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Россия «бьется» за то, чтобы допустить специалистов из МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, но Запад делает все, чтобы этого не случилось, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE».
«Мы бьемся за то, чтобы специалисты, представители МАГАТЭ могли добраться до Запорожской атомной электростанции. И они этого хотят. И МАГАТЭ как структура готова сделать это уже давно. Но все вот это так называемое западное сообщество, конечно, вместе с киевским режимом, делают все, чтобы этого не допустить», – цитирует ее РИА «Новости».
Она также упомянула недавно прошедший Совбез ООН и выступление на нем украинской делегации.
«Они сказали, что находящиеся поблизости русские солдаты чуть ли не сами в себя стреляют. Договорились до того, чтобы эти пассажи даже никто не стал комментировать... Это очень близко к тому, что называется ядерным терроризмом, когда в отношении атомной электростанции, которая находится в действии, производятся боевые действия», – отметила Захарова.
Ранее украинские войска опять обстреляли город Энергодар и Запорожскую АЭС. Под удар попала также Запорожская ТЭС.
Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.
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Украина провела переговоры с Британией об уничтожении Крымского моста
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Украина провела переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко.
Он обратил внимание на выступление в эфире телеканала «Россия 1» эксперта Игоря Коротченко, который заявил, что, по некоторой информации, план нанесения ударов по инфраструктурному объекту якобы разрабатывается под личным руководством главы британского военного ведомства.
«Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне», – передает РИА «Новости» слова Гончаренко.
Он также снабдил запись фотографией переговоров, на которой, кроме него и главы британского минобороны, запечатлен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого. Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».
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Названы условия прекращения отношений между Россией и США
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В Москве надеются, что в США понимают, если Конгресс объявит Россию «страной – спонсором терроризма», об отношениях между двумя странами можно будет забыть, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Если они еще не разучились, то, наверное, понимают. Мы об этом говорили и не только устно, а мы еще и письменно комментарии эти размещали и даже переводили на английский язык. Все неоднократно было заявлено», – ответила Захарова на вопрос о том, понимают ли в США, что в случае такого шага «об отношениях можно забыть», передает РИА «Новости».
Накануне директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений.
Напомним, как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес госсекретаря Энтони Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список «стран – спонсоров терроризма» совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций. 27 июля Сенат Конгресса США принял резолюцию, призывающую Госдепартамент признать Россию «спонсором терроризма».
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Эксперт: Украина восемь лет не отключала Донецк от воды из-за Мариуполя
Украинские власти восемь лет не отключали подачу воды городам Донбасса, находящимся под контролем Донецкой народной республики, из-за Мариуполя, рассказал один из чиновников ДНР.
«Здесь все намного проще и прозаичнее, чем можно подумать», – сказал один из чиновников ДНР, занимавшийся несколько лет проблемой поставок воды населению, специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД в ответ на вопрос о том, почему водоснабжение Донбасса, уже прерывавшееся Киевом в середине 2010-х, тогда все же восстановили.
Эксперт предложил наглядно проиллюстрировать проблему и нарисовал схему водоснабжения городов Донбасса. По его словам, в марте при отступлении «укропы» взорвали дамбу и почти полностью спустили Червонооскольское водохранилище, регулирующее уровень воды в канале Северский Донецк – Донбасс, который питает основные города Донбасса: Горловку, Енакиево, Макеевку, Ясиноватую, Донецк и в конце канала контролировавшийся украинскими властями Мариуполь.
При этом он пояснил, что водозабор и насосные группы, которые до третьей декады февраля качали воду в канал, находятся в подконтрольных ВСУ Славянске и поселке Райгородок.
«Если бы мы тогда, в 2014-м [году], взяли Мариуполь, то весь стояк отключили бы еще тогда, а не во второй половине нынешнего февраля, – уверен чиновник. – А то есть любители подобных разговоров – что, зачем, да почему... Отрезали бы нам подачу воды восемь лет назад, и на этом все бы закончилось. А так мы худо-бедно продержались».
При этом в 2022 году украинские власти отключили Мариуполь и весь Донбасс от воды в 20-х числах февраля, хотя Мариуполь был освобожден только весной.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как власти ДНР решают проблему нехватки воды в Донецке и других городах Донбасса.
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Сухогруз Razoni с украинским зерном вновь изменил маршрут
Сухогруз Razoni, перевозящий украинское зерно под флагом Сьерра-Леоне, встал на якорь рядом с портом Сирии Тартус, сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters.
Об этом передает ТАСС.
В четверг Reuters сообщал, что первое судно с зерном, покинувшее Украину после достижения в Стамбуле продуктовой сделки – сухогруз Razoni – спустя 11 дней в море прибыло в порт Турции после отказа Ливана от покупки.
Ранее стало известно, что сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне не будет заходить 9 августа, как планировалось, в северный ливанский порт Триполи из-за отказа заказчика от кукурузы.
Сухогруз Razoni груженный почти 27 тыс. тонн кукурузы, вышел из порта Одессы 1 августа. К якорной стоянке у стамбульского района Сарыер он прибыл в 21.00 в прошлый вторник. После досмотра, проведенного в среду инспекционной группой Совместного координационного центра (СКЦ), балкер вошел в пролив Босфор.
В прошлую субботу стало известно, что Сухогруз Razoni, плавающий под флагом Сьерра-Леоне, прибудет в северный ливанский порт Триполи во вторник утром.
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Боевик «Кракена» рассказал о воевавших на стороне Киева боевиках из Сирии
Боевики из Сирии были на стороне Киева на Харьковском направлении, рассказал пленный командир взвода украинского нацподразделения «Кракен» Дмитрий Стрельников.
«Как-то мы были на задании где-то за Русской Лозовой (Харьковская область), там, я видел, сирийцы были, бегали с автоматами, и они были на стороне (украинских войск). Трое-четверо, я точно видел, а дальше не ходил, не смотрел на тех, которые проходили», – передает РИА «Новости» слова Стрельникова.
Он уточнил, что боевики из Сирии якобы относились к отрядам территориальной обороны.
По его словам, боевики нацподразделения «Кракен» захватывали дома в дачном массиве под Харьковом.
«По харьковскому направлению нас просто вывозили, в частных домах мы из окон смотрели за выходами ракет. Это в дачном кооперативе или поселке. Меня привозили и говорили, вот дом, туда окно и туда окно – смотришь, передаешь информацию», – рассказал Стрельников.
Он рассказал также, что украинские войска несли серьезные потери под Северском в Донбассе, тела никто не забирал.
«Меня отправили в Белогоровку (порядка 45 км от Северска), чтобы взять высоту и поставить пулемет. Когда мы зашли, я увидел и услышал запах разложившихся тел украинских военнослужащих, причем они уже были такие, в районе месяца, может три недели уже лежат», – рассказал Стрельников.
Он уточнил, что их группа, которая должна была закрепиться на высотах в этом районе, также подверглась массированному обстрелу, в результате которого он был ранен.
Ранее в Минобороны сообщили, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность.
Захарова указала на признаки диктатуры на Западе
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Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала намерение независимых экспертов проверить отчет Amnesty International о бойцах ВСУ, отметив, что такой подход определяет западную систему как диктатуру.
Независимые эксперты проверят скандальный отчет Amnesty International о бойцах ВСУ. Специалисты будут изучать не только сам доклад, но и процесс подготовки материала, который спровоцировал негодование со стороны властей Украины.
«Потому что результат должен быть иным. Тем, который устраивает мейнстрим. Факты никого не интересуют. Раз сказали, что киевский режим по гражданским не стреляет, значит, – не стреляет. Антинаучный подход. Но именно его наличие определяет нынешнее западную систему, как диктатуру», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая военную технику в городах. После публикации доклада организация подверглась нападкам со стороны Киева и его союзников. Amnesty заявила, что не изменит своим стандартам, однако позднее все же извинилась. Извинения не устроили Киев. Глава украинского бюро Amnesty International Оксана Покальчук заявила, что покидает пост. Шведский соучредитель Amnesty International Пер Вестберг также покинул организацию из-за доклада по Украине.
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Кадыров объявил о занятии спецназом стратегической позиции под Северском
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Бойцы спецназа «Ахмат» заняли стратегически важную позицию под городом Северск в Донецкой Народной Республике, сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Бойцы спецназа «Ахмат» под руководством исполняющего обязанности командира Ахмеда «Комбат» Сайдарханова заняли очередную стратегически важную позицию под Северском (ДНР). Наши воины заставляют противника оставлять рубежи обороны и обреченно посматривать в сторону Киева», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава республики также сообщил, что бойцы спецподразделения «Ахмат» «провели успешную операцию и уничтожили укрепрайон бандеровцев». При этом, по словам Кадырова, «один поклонник Гитлера расстался с жизнью» и трое взяты в плен.
«В настоящее время идет зачистка зеленой зоны в окрестностях Северска. (…) Наступательные действия в этом направлении ведутся уже третий день. С нашей стороны потерь нет. Все идет по плану», – сообщил глава Чечни.
Напомним, 20 июля офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявлял, что ВСУ практически полностью покинули Северск, но все еще продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре города.
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В Херсонской области призвали США не вмешиваться в дела региона
Референдум по самоопределению в области состоится, не смотря на позицию США, американским властям не стоит вмешиваться в дела региона и относиться к нему как к своей колонии, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Мы не колония США, и эти все заявления, сделанные без учета мнения американского народа, не имеют к нам никакого отношения. Пусть США подумают, сколько стран они сделали своими колониями и сколько осиротевших и нищих людей оставили после себя. Референдум по самоопределению в Херсонской области состоится, невзирая на позицию американцев, которым лучше не вмешиваться в наши дела», –приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, освобожденные территории никогда не будут американскими колониями.
Стремоусов добавил, что они всегда будут свободными в составе одной большой единой России. «Мы сами разбираемся с нашей культурой и с нашим будущим, которое неизбежно связано с Российской Федерацией», – отметил он.
Напомним, Херсонская область до конца 2022 года рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации, перед этим будет проведен референдум. В конце мая в Херсоне в полноценный оборот ввели российский рубль.
Кроме того, в Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона в составе Украины. «Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», – полагает Стремоусов.
Захарова: Россия готова к конкретным действиям по обмену заключенными с США
Российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям по обмену заключенными с США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1»
«Я еще раз хочу подчеркнуть: российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям на этот счет. Но только профессионально. [Готовы] те люди, которые должны этим заниматься? И эта работа делается не у микрофонов», – ответила дипломат на вопрос о шансах обмена заключенного в США россиянина Виктора Бута до конца года, передает ТАСС.
Захарова подчеркнула, что успех переговоров по обмену заключенными никогда не бывает «заслугой одного человека, одной структуры», работает коллектив профессионалов.
«С российской стороны все к этому готово. Если американская сторона будет продолжать заниматься жуткой, страшной политической интригой и дрязгами, тогда пусть американские граждане знают своих героев», – резюмировала она.
Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев заявил, что Россия и США продолжают вести «тихую дипломатию» по вопросу обмена заключенными, хотя Вашингтон и пытался заработать на этой теме очки для Демократической партии США.
10 августа отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон сообщил, что США и Россия смогут заключить сделку по обмену заключенными по формуле «два на два».
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
СМИ сообщали, что Ричардсон намерен поехать в Россию, чтобы попытаться договориться об освобождении Грайнер. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать эту информацию.
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