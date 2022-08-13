Два судна с продовольствием покинули территориальные воды Украины

Два сухогруза с украинской сельскохозяйственной продукцией Thoe и Fulmar S вышли из украинских портов в субботу, по данным на 11.20 мск покинули территориальные воды Украины, следует из сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

Thoe с 2,9 тыс. тонн семян подсолнуха на борту направляется в турецкий порт Текирдаг. Fulmar S, перевозящий 12 тыс. тонн пшеницы, движется в порт Искендерун в Турции, передает ТАСС.

Сейчас известно о 16 судах, вышедших из украинских портов с зерном. Турецкий зерновоз Polarnet перевозящий 12 тыс. тонн зерна, доставил груз в пункт назначения – в порт Дериндже возле Стамбула. Сухогруз Glory доставил 66 тыс. тонн кукурузы в Стамбул.

Сухогруз Navi Star, который под флагом Панамы перевозит 33 тыс. тонн кукурузы в Ирландию, на данный момент находится в Сицилийском проливе в Средиземном море, в районе Алжира. Судно Rojen, направляющееся под мальтийским флагом в британский Тиспорт с 13 тыс. тонн кукурузы, в данный момент стоит на якоре в итальянском порту Равенна.

Ранее два сухогруза с сельхозпродукцией покинули в пятницу украинские порты, один из них следует в Иран. Корабль SORMOVSKY под флагом Белиза, перевозивший 3 тыс. 50 тонн пшеницы, покинул порт Черноморска и следует в Текирдаг.