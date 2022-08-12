Порты Украины покинули два сухогруза с сельхозпродукцией

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12 августа, пятница | Последнее обновление — 09:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ покинули Нагорное и переместились в сторону Соледара
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Воссоединение родины – двух Китаев – вполне может быть целью войны, а просто преподать урок старой ведьме – нет.
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Для чего США перегнали с Аляски в Польшу шестерку своих F-22? Для устрашения. Но может ли напугать «супероружие», которое применить невозможно из-за его непригодности вести бой с равным противником и способного лишь гонять по пустыне партизан в тапочках?
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Когда писатель Дмитрий Быков и ему подобные говорят о «конце», «ужасе», «пробитом дне», «пропасти», «черной яме истории» и тому подобном, они абсолютно правы. Мы действительно наблюдаем конец либерального нарратива. Но это конец самих либералов, не России.
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Порты Украины покинули два сухогруза с сельхозпродукцией
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Два сухогруза с сельхозпродукцией покинули в пятницу украинские порты, один из них следует в Иран, сообщило министерство национальной обороны Турции.
«Корабль SORMOVSKY под флагом Белиза, перевозивший 3 тыс. 50 тонн пшеницы, покинул порт Черноморска и следует в Текирдаг. Судно STAR LAURA под флагом Маршалловых островов с 60 тысячами тонн кукурузы также покинуло порт «Южный» и последует в Иран», – передает РИА «Новости» сообщение турецкого военного ведомства.
Ранее в пятницу совместный координационный центр в Стамбуле объявил о согласовании выхода в пятницу из портов Украины судов MV STAR LAURA и MV SORMOVSKIY с кукурузой и пшеницей.
Командир морпехов ВСУ Волына извинился перед жителями Донбасса
Командир 36-й бригады морской пехоты ВС Украины Сергей Волынский, находящийся в плену в ЛНР, извинился перед жителями Донбасса.
«Хотел бы извиниться от имени всех военнослужащих. От себя скажу, что ни в коем случае не хотел, чтобы погибали мирные жители, чтобы расширялась трагедия и было человеческое горе», – сказал он в интервью Первого канала, передает Lenta.ru.
Он отметил, что лично не хотел бы встречаться с жителями Мариуполя, так как в их глазах украинские военные стали «извергами». Ранее Волына назвал гибель пленных в колонии в Еленовке страшной трагедией.
В мае территория комбината «Азовсталь» была полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России) и морпехов 36-й бригады ВСУ, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал по военнопленным может состояться в Мариуполе до конца лета.
Посол ЛНР: Изменения на поле боя приведут к разгрому донбасской группировки ВСУ
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«Мы отчетливо видим, что украинские войска уже очень потрепаны. Именно поэтому они отодвигают линию фронта в район Краматорска, Дружковки и Славянска», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя передислокацию штаба ВСУ из Артемовска в Краматорск.
«Тенденция, которая сегодня наблюдается на поле боя, полностью подтверждает, что передислокация штаба вполне реалистична. Уже сейчас известно, что между Зеленским и главой ВСУ Залужным есть серьезные противоречия насчет невозможности сдерживать украинские войска на линии Северск – Соледар – Артемовск», – рассказал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, ВСУ уже «давно пытаются отодвинуть прифронтовую зону в район Краматорска, Дружковки и Славянска». «Серьезная потрепанность украинских войск лишний раз доказывает, что сдерживать нас на этих позициях они в реальности не могут. При этом Зеленский в своем желании продемонстрировать Западу якобы силу вооруженных сил, может просто оставить своих людей на местах, подвергнув их тем самым неминуемой гибели», – пояснил он.
«Для нас же – это подтверждение того, что уже в ближайшие недели произойдут кардинальные изменения на поле боя. Лишний раз доказано, что позиционные бои последних недель дают желаемый результат. А избранная тактика приведет к разгрому донбасской группировки», – подчеркнул Мирошник.
В свою очередь депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский рассказал, что союзные войска уже вошли на территорию Соледара и Артемовска. «По Артемовску ситуация следующая: мы зашли на территорию завода шампанских вин. Город очень сильно разрушен, постоянно идут обстрелы. У ВСУ там довольно много огневых позиций. Так что я думаю, что нас ждет очень тяжелая ситуация. Населенный пункт, скорее всего, серьезно пострадает, как это уже произошло с Мариуполем», – заметил он.
«Аналогичная история и в Соледаре. По линии Мotto, Knauf и «Живое пиво» уже установлен контроль союзными войсками. Там осталась северная часть города. И проблема в том, что все это – городская застройка. А ВСУ избрали привычную для них тактику – занимают жилые дома и оттуда ведут огонь. Но это все совершенно бессмысленно и приводит к большим человеческим жертвам», – сказал депутат.
«И вообще, Авдеевка, Пески, Артемовск и Соледар – проблемные города, в которых нам придется столкнуться с очень большими разрушениями», – заключил Бердичевский.
В четверг офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города. При этом Марочко добавил, что более точное их нахождение озвучить не может «до разрешения командования».
«Отмечена передислокация штаба ВФУ, базирующегося в населенном пункте Артемовск. Офицеры управления, начальники служб и командный состав переведены в защищенный пункт управления, находящийся в Краматорске», – также написал он в своем Telegram-канале.
В свою очередь бойцы разведывательного батальона НМ ЛНР сообщили, что обнаружили обгоревшие тела украинских военных во время разведвыхода под городом Соледаром.
По словам разведчиков, тела лежат рядом с воронками от разрывов артиллерийских снарядов. По предположению луганских разведчиков, украинские военные облили тела топливом и подожгли при отступлении, передает РИА «Новости».
По мнению бойцов луганского подразделения, это останки иностранных наемников, воевавших за Киев, а сожгли их, чтобы затруднить идентификацию.
Накануне замначальника НМ ДНР Эдуард Басурин сообщал, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, и в промзоне начались бои. Со слов разведчиков союзных войск, украинские военные минировали подступы к Соледару, в том числе противопехотными минами ПФМ-1 «Лепесток». Кроме того, украинские силы ведут контрбатарейную борьбу, пытаясь подавить артиллерию союзных сил, мешают работе беспилотников, используя средства радиоэлектронной борьбы.
В окрестностях города расположено несколько крупных соляных рудников, которые украинские боевики используют в качестве укрытий. Огневую поддержку частям союзных сил в наступлении оказывает бронетехника.
В свою очередь военный корреспондент Александр Коц опубликовал интервью с бывшим офицером ВСУ, который служил на знаменитых оружейных складах под Соледаром.
«Склады со стрелковым вооружением действительно находятся на Прасковеевке, 152 горизонт. Это значит – на глубине 152 метра под уровнем моря», – рассказал бывший начальник 9-го отдела хранения рудника имени Володарского Владимир Шанаев, слова которого приводит в своей статье военкор «Комсомольской правды».
«Представьте выработки шириной 17 и высотой 50, перегороженные металлическими воротами. Так, друг за другом, в одной выработке находятся несколько хранилищ. Длина каждого – по 150–200 метров. Есть просто огромные, куда бы влезли 500 вагонов. Всего там тысячи вагонов с оружием», – описал Шанаев.
На вопрос о том, хранится ли оружие в вагонах, Шанаев ответил отрицательно. «В них его привозили. Например, нам доставляли оружие после первой Карабахской войны. Были поставки с расформированных баз, были целые вагоны с немецким барахлом со свастиками – ремни, кобуры, оружие... Сами стволы хранятся в ящиках, уложенных в штабели высотой по три метра и шириной 10 метров», – добавил он.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии.
Также сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. В середине августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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СМИ: Зеленского призвали признать преступления ВСУ
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно признать правоту правозащитной организации Amnesty International, обвинившей ВС Украины в преступлениях против мирных жителей, пишут СМИ.
«Зрелым ответом на критику было бы серьезно отнестись к выводам и поработать над улучшением армейской практики и защиты гражданских лиц, а не накидываться на гонца», – считает автор статьи в издании Politiko Пол Тейлор, передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что Киеву нужно прислушаться к критике, а не обвинять всех несогласных в работе на Москву.
«Отчет Amnesty политически неудобен для украинского правительства и его союзников на Западе, но это не делает его неправильным или неточным», – сказал он.
Обозреватель указал на заинтересованность украинских элит в постоянной критике организации Amnesty International.
Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) подвергла критике предоставление Украине военной помощи, она прокомментировала документальный фильм телекомпании CBS, в котором говорилось, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
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Советник главы офиса Зеленского Арестович решил стать президентом Украины
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович планирует баллотироваться в президенты Украины, если Зеленский не пойдет на второй срок.
«Арестович заявил о намерении баллотироваться в президенты, если Зеленский не пойдет на второй срок», – передает РИА «Новости» сообщение украинского телеканала «Пятый».
Как ранее сообщал «Ридус», советник главы офиса президента он будет баллотироваться на пост главы государства в случае, если Владимир Зеленский не пойдет на второй срок. «Все говорят про мой безумный рейтинг. Но мой рейтинг – это рейтинг президента, я себя от президента не отделяю… Если он пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать, ни в коем случае, это технически невозможно», – заявил Арестович.
«Боевой дух» Арестовича до этого отметили в Кремле, комментируя его слова о том, что «Западу и миру нужна хорошая встряска» через активизацию конфликтов вокруг Тайваня, Косова и других точек для того, чтобы избавиться от иллюзий.
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ВС России уничтожили половину состава двух украинских бригад на Артемовском направлении
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В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50% личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ на Артемовском и Авдеевском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление националистами занимаемых позиций», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены: двадцать пунктов управления бригадного и батальонного звеньев, восемь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Константиновка, Северск, Зайцево, Новоселка, Очеретино, Водяное Донецкой народной республики (ДНР) и Трудовое Запорожской области.
Уничтожены: склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Харькова, локатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Краматорска, а также 264 района скопления живой силы, вооружения, военной и специальной техники», – отметил Конашенков.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены: три взвода реактивных систем залпового огня «Град», два артиллерийских взвода орудий «Акация» и три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Уманское, Красногоровка и Новгородское ДНР», – перечислил представитель Минобороны.
«Истребительной авиацией ВКС России сбит вертолет Ми-24 в районе города Никополь Днепропетровской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бригадировка, Граково, Сулиговка, Андреевка, Бабенково, Заводы и Липчановка Харьковской области. Кроме того, в районе города Лисичанска в воздухе перехвачено четыре снаряда реактивной системы залпового огня», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 146 вертолетов, 1727 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4287 танков и других боевых бронированных машин, 797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3290 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4820 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне Минобороны сообщило, что в районе Песков уничтожена 56-я бригада ВСУ.
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Небензя объяснил, почему нельзя выводить войска с территории ЗАЭС
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Запорожская атомная электростанция при демелитаризации стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС.
«Демилитаризация станции сделала бы ее уязвимой для всех, кто хотел бы явиться туда с неизвестными целями. Мы не можем исключать провокации и террористические атаки на станцию. Мы должны сохранить станцию», – цитирует Небензю ТАСС.
Он добавил, что ожидает, когда генсек разъяснит суть своего предложения о создании периметра безопасности вокруг ЗАЭС.
Гутерриш заявил о необходимости согласования на техническом уровне безопасного периметра вокруг ЗАЭС для обеспечения безопасности района.
«Я не понимаю, что он имеет в виду под этим предложением. Пусть он объяснит, что он подразумевает под этим периметром», – цитирует постпреда РИА «Новости».
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
В МАГАТЭ отметили, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.
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Исключенная из сборной Украины биатлонистка Бех заявлена на чемпионат России
Исключенная из сборной Украины Екатерина Бех планирует выступить на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах и на летнем чемпионате России по биатлону, сообщает Федерация биатлона Московской области.
Бех на этой неделе была включена в состав сборной Московской области.
«Екатерина пропустит первый этап Кубка Содружества в Сочи, она готовится выступить в Раубичах и на летнем чемпионате России», – передает ТАСС со ссылкой на федерацию.
Бех вызывалась в юниорскую сборную России до 2018 года, а потом перешла в команду Украины, откуда была отчислена после начала спецоперации. Сейчас она тренируется в России.
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В ЛНР заявили о существенных успехах союзных сил в Соледаре
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Союзные силы в Соледаре добились существенных успехов и находятся недалеко от центра города, сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«Что касается населенного пункта Соледар, то там наши подразделения продвинулись уже настолько, что скажем, что [находятся] недалеко от центра города... успехи там существенные», – передает ТАСС его слова в эфире канала «Соловьев Live».
При этом Марочко добавил, что более точное их нахождение озвучить не может «до разрешения командования».
Накануне сообщалось, что в Соледар и Артемовск зашли силы ДНР, в промзоне шли бои.
В конце июля в ЛНР сообщали, что украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар в Донецкой народной республике. 4 августа в Народной милиции ЛНР сообщили, что подразделения союзных сил ведут бои за первые участки промзоны города Соледара в Донецкой народной республике, который находится под контролем украинской армии. 3 августа сообщалось, что подразделения союзных сил подошли вплотную к юго-восточным окраинам Соледара: боестолкновения развернулись на территории завода Knauf и железнодорожной станции. 9 августа глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что территория завода Knauf в Соледаре перешла под контроль союзных войск.
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Зафиксировано три попадания снарядов вблизи хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС
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Администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС, рассказал глава региона Евгений Балицкий.
По его словам, радиационный фон после удара ВСУ по территории Запорожской АЭС сейчас в норме. Балицкий добавил, что на территории объекта хранятся тысячи тонн радиоактивных отходов, следует из Telegram-канала главы администрации.
Власти Запорожья разработали план действий, вплоть до эвакуации жителей, если удар ВСУ придется на хранилище ядерных отходов.
Киев намеренно целится по хранилищу ядерных отходов на Запорожской АЭС, чтобы спровоцировать взрыв «грязной бомбы», заявил глава ВГА, передает ТАСС.
Он добавил, что сегодня была повреждена линия электропередачи.«Сегодня повреждена высоковольтная линия подстанции «Каховская». Для проведения восстановительных работ линию заземлили. Что касается клубов дыма, которые фиксируют пользователи социальных сетей, то это в результате обрыва линий электропередач образовался пожар на поле. Работают бригады пожарных», – сообщил Балицкий.
За сутки Вооруженные силы Украины два раз подвергли массированному обстрелу территорию Запорожской АЭС и города Энергодара.
Начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы российские военные, которые в действительности охраняют электростанцию. Москва назвала заявления украинской стороны о том, что «российские военные обстреливают сами себя», циничными. Россия подчеркивала, что украинские войска обстреливают ЗАЭС, чтобы привлечь внимание и получить новое оружие.
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В Запорожской области сказали, кто отдает приказы об атаке на ЗАЭС
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Атаки на Запорожскую атомную электростанцию совершаются по приказу из Лондона и Вашингтона, Киев является лишь исполнителем, заявил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.
«Приказы атаковать Запорожскую АЭС отдаются в Британии и США, именно они курируют режим (Владимира) Зеленского, который по факту является лишь исполнителем», – заявил Рогов в беседе с РИА «Новости».
Он добавил, что обстрелы ЗАЭС проводятся, чтобы остановить продвижение союзных сил России и республик Донбасса, так же Киев манипулирует ядерной угрозой перед ЕС.
Чтобы прекратить обстрелы, нужно освободить населенные пункты Никополь, Марганец и Томаковка Днепропетровской области. «Именно оттуда украинские террористы ведут обстрелы атомной станции», – заключил представитель администрации региона.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
ПВО отразила атаки ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС
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Российские системы ПВО отразили ночью и утром в четверг все попытки атак ВСУ ударными беспилотниками и тяжелой артиллерией на город Энергодар и Запорожскую АЭС, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов.
«В Энергодаре со вчерашнего вечера, большую часть ночи и сегодня с самого утра громко и очень громко. Накануне заседания Совбеза ООН по ударам по ЗАЭС [ВСУ] пытаются накрыть мирный город и Запорожскую атомную станцию из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА. Слава Богу и ПВО России, все атаки ракет и БПЛА противника отражены. Огневые позиции вражеской артиллерии подавляются контрбатарейным огнем», – написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, в эфире Первого канала Рогов заявил, что Киев готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС. «В том, что Украина готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС, нет никакого сомнения», – передает ТАСС его слова.
С конца прошлой недели ВСУ ведут огонь по Запорожской АЭС – крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев обвиняет в обстрелах российских военных, которые в действительности охраняют электростанцию. Москва назвала заявления украинской стороны о том, что «российские военные обстреливают сами себя», циничными.
Эксперт в сфере энергетики Сергей Пикин полагает, что угрозы Украины атаковать линии электропередач находятся в логике «не доставайся ты никому».
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США возложили ответственность на Россию за все возможные риски с ЗАЭС
Ответственной за все возможные риски на Запорожской АЭС является российская сторона, заявила заместитель госсекретаря США по контролю за вооружениями Бонни Дженкинс.
«Россия – единственная, кто спровоцировала эти риски (для ЗАЭС), начав свое полномасштабное вторжение. И лишь она может устранить эти риски, выведя свои войска с Украины», – цитирует Дженкинс РИА «Новости».
Соединенные Штаты призывают Россию к немедленному выводу войск с территории Украины, добавила она.
В четверг администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
Пять ракет ВСУ попали в район пожарной части рядом с ЗАЭС, здание МЧС получило сильные повреждения. В результате обстрела повреждения получило оборудование для охлаждения ядерных реакторов.
В МАГАТЭ отметили, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в случае продолжения обстрелов ЗАЭС проблемы с объектом станут лишь вопросом времени.
Беспокойство ситуацией на ЗАЭС выражал Китай.
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Американцев возмутил приговор украинцу по делу о ДТП в США
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Американские читатели Daily Mail отреагировали на приговор украинскому мигранту по делу о смертельном ДТП в штате Нью-Гэмпшир.
Инцидент произошел в 2019 году, когда парень, находясь в наркотическом опьянении, столкнулся с колонной байкеров, в результате семеро из них погибли. В итоге суд присяжных оправдал мужчину. Губернатор штата Крис Сунуну позже назвал приговор «абсолютной трагедией», передает РИА «Новости».
Американцы возмутились приговором, отметив постоянное сочувствие США Украине, а также тем, что правосудие покинуло их страну.
«Как такое вообще может быть?! Что происходит с нашей судебной системой?!» – возмутился You First.
«Он нелегал, к тому же с Украины. Судя по всему, судьи были больше заняты сбором средств для него», – выразил мнение Cowboy3.
«Должно быть, судья-демократ показал, как сильно он любит и поддерживает Украину! Демократы – мусор!» – написал JennLove.
«Это такой акт сочувствия Украине? Что вообще тут происходит?» – задался вопросом Rashfordkeith.
Российские хакеры опубликовали данные сотрудников производителя РСЗО HIMARS
Российская хакерская группировка Killnet опубликовала подтверждение взлома внутренней системы авторизации сотрудников американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, которая производит РСЗО HIMARS.
«До вчерашнего дня они говорили – все данные сотрудников Lockheed Martin в безопасности (нет). Что мы будем делать с данными о работниках?» – приводит РИА «Новости» сообщение группировки.
Пост сопровождается видео, на котором показана таблица с данными сотен сотрудников оборонного гиганта – имена, электронная почта, адрес подразделения, телефон, фотография.
Ранее группировка Killnet объявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, производящей в том числе РСЗО HIMARS.
До этого российская хакерская группа RaHDIt публиковала данные 700 сотрудников СБУ.
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Здание МЧС рядом с ЗАЭС получило сильные повреждения
Пять ракет, выпущенных со стороны ВСУ, попали в район пожарной части рядом с Запорожской АЭС, здание МЧС получило сильные повреждения, рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов.
«[Публикую] первые фото с места удара боевиков [президента Украины Владимира] Зеленского по пожарной части, расположенной неподалеку от Запорожской АЭС в Энергодаре. Здание МЧС получило сильные повреждения. Всего в район части прилетело пять ракет», – написал он в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что администрация Запорожской области зафиксировала за последние сутки минимум три попадания снарядов в районе хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС.
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