В ЦБ не исключили повторения мирового кризиса 2008 года

Банк России в одном из своих альтернативных сценариев не исключает рисков мирового экономического и финансового кризиса, сопоставимого по масштабам с кризисом 2007-2008 годов, следует из данных проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.

«В мировой экономике может начаться экономический и финансовый кризис, сопоставимый по масштабам с кризисом 2007-2008 годов. При этом реализация глобального кризиса может обусловливать поддержание повышенной степени жесткости введенных ограничений на российский экспорт», – передает ТАСС сообщение регулятора.

ЦБ представил свой базовый прогноз макроэкономических показателей на 2025 год. Так, инфляция в 2025 году составит 4%, а рост российской экономики будет в пределах 1,5-2,5%.

Кроме того, в базовом сценарии регулятор заложил ключевую ставку на 2025 год в пределах 5-6%. При этом темпы роста кредитования повысятся и в 2025 году составят 8-13% как для организаций, так и для населения.

Помимо прочего, согласно базовому сценарию, в 2025 году цена на нефть марки Urals вернется к долгосрочному равновесному уровню в 55 долларов за баррель. Банк России также ожидает сохранения цен на газ на повышенных уровнях до конца года и их постепенной коррекции в 2023-2025 годах.

Отмечается, что Банк России в 2024 году начнет поэтапно подключать к платформе цифрового рубля все российские банки.

«В 2024 году Банк России начнет поэтапно подключать к платформе цифрового рубля все кредитные организации, увеличит количество доступных вариантов платежей и операций с использованием смарт-контрактов», – сообщает регулятор.

При этом дальнейшее развитие событий в российской экономике характеризуется существенной неопределенностью, при этом ранее введенные ограничения в отношении РФ, согласно базовому сценарию ЦБ, на прогнозном горизонте сохранятся.

«Дальнейшее развитие событий в российской экономике характеризуется существенной неопределенностью. Она связана как с внутренней подстройкой экономики к новым условиям, так и с внешними событиями. Продолжительность и глубина спада в экономике в ближайшие годы будут во многом зависеть от того, насколько быстро компании смогут перестроить логистические и производственные цепочки, освоить новые рынки сбыта и найти новых поставщиков, будут ли развиты компенсирующие технологии и каким образом подстроится рынок труда. В базовом сценарии Банк России предполагает, что введенные ограничения сохранятся на прогнозном горизонте», – отмечает регулятор.

Ранее сообщалось, что состояние экономики Соединенных Штатов ухудшается, как считают более двух третей американцев. Согласно исследованию, ухудшение состояния экономики замечают 69% жителей США, это худший показатель со времени экономического кризиса 2008 года.