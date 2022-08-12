Литва решила присоединиться к иску Украины против России в ЕСПЧ

Командир морпехов ВСУ Волына извинился перед жителями Донбасса

Командир 36-й бригады морской пехоты ВС Украины Сергей Волынский, находящийся в плену в ЛНР, извинился перед жителями Донбасса.

«Хотел бы извиниться от имени всех военнослужащих. От себя скажу, что ни в коем случае не хотел, чтобы погибали мирные жители, чтобы расширялась трагедия и было человеческое горе», – сказал он в интервью Первого канала, передает Lenta.ru.

Он отметил, что лично не хотел бы встречаться с жителями Мариуполя, так как в их глазах украинские военные стали «извергами». Ранее Волына назвал гибель пленных в колонии в Еленовке страшной трагедией.

В мае территория комбината «Азовсталь» была полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (признано экстремистским и запрещено в России) и морпехов 36-й бригады ВСУ, которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что первый трибунал по военнопленным может состояться в Мариуполе до конца лета.