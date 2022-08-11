Дан старт серии полуфиналов конкурса «Большая перемена»

Мордовия открыла серию полуфиналов Всероссийского конкурса «Большая перемена» для учеников 9–11 классов.

В Республике Мордовия дан старт серии полуфиналов Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для учеников 9–11 классов. Регион принял более 1 тыс. старшеклассников из регионов Приволжского федерального округа.

Во время церемонии открытия к участникам обратился глава республики Мордовия Артем Здунов: «Приветствуем вас в солнечной Мордовии. Для нас это большая честь. Посмотрите, какую атмосферу вы создали в этом зале – атмосферу дружбы, единения. У каждого из вас в вашем регионе есть ценности, которые прошли через года. С таким единением, с такой дружбой многое можно сделать: бороться с врагами, строить. Многие из вас со временем станут крупными руководителями, будут работать в бизнесе. Представляете, сколько у вас уже связей и контактов сейчас. Берегите дружбу, реализуйте проекты».

Обращаясь к участникам полуфинала, гендиректор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова отметила, что для ребят начались большие приключения, которые уже никогда не закончатся: «Сегодня мы с вами открываем первый полуфинал уже третьего сезона «Большой перемены». Но в рамках «Большой перемены» как сообщества – мы общаемся, дружим, действуем, делаем хорошие дела, проводим мозговые штурмы, выходим на волонтерские акции – круглый год. И действительно, самое главное, что находят ребята в «Большой перемене», – это большую и дружную семью, потому что мы, конечно, значительно больше, чем конкурс».

Мандрова также отметила, что с церемонии открытия в гостеприимной Мордовии в России начинается серия полуфиналов конкурса «Большая перемены», которые продлятся до 25 сентября. Эстафету в ближайшее время подхватят Ханты-Манскийк, Красноярск, Казань, Ярославль, Москва, Анапа и Владивосток. Первыми к конкурсным испытаниям 10 августа присоединятся более 1 тыс. ребят из Приволжского федерального округа. В рамках полуфинала конкурсанты будут решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов. Кроме того, для полуфиналистов традиционно пройдет насыщенная образовательная и развлекательная программа. Школьников ждут встречи с профессионалами в разных сферах, мастер-классы, деловые игры, открытые диалоги и арт-студия.

Полуфиналистам предстоит принять участие в полезной программе – нетворкинге в формате игры «Молекула», где ребятам необходимо будет выполнить несколько заданий. Итогом игры станет общий сбор мозаики – карты Приволжского федерального округа, объединяющего участников полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена» в Саранске.

Полуфиналы для старшеклассников пройдут очно для всех федеральных округов России. По итогам всех полуфиналов будут определены 1500 финалистов «Большой перемены», которые отправятся на финал в Международный детский центр «Артек» в ноябре.

Победителями «Большой перемены» среди учеников 11 классов станут 300 человек, они получат по 1 млн рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 учеников 9–10 классов – по 200 тыс. рублей на образование и саморазвитие.

30 лучших школ, подготовивших наибольшее количество финалистов «Большой перемены», получат гранты в размере 2 млн рублей на развитие образовательной среды. Решение о том, на что будут потрачены средства, школы будут принимать вместе с ребятами, которые принесли им победу. Педагоги-наставники победителей конкурса получат по 150 тыс. рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены».