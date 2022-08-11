МИД назвал несостоятельными обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума

Обвинения в адрес России в нарушении Будапештского меморандума несостоятельны – его «правовой фундамент» был подорван задолго до 2014 года, заявил на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) замглавы делегации России Андрей Белоусов.

«Хотел бы высказаться по поводу нарушений Будапештского меморандума 1994 года. Этот документ, являющийся, по сути, политической декларацией, как и другие подобные документы базируется на фундаментальных нормах международного права, принципах ООН и ОБСЕ», – передает РИА «Новости» слова Белоусова.

Однако, по его словам, оппоненты России уже несколько раз попирали эти принципы и тем самым «пусть и не прямо, ставили под сомнение действенность Будапештского меморандума».

«Среди событий, позволяющих сделать подобный вывод, выделю бомбардировки Югославии, фактическое отделение Косово при прямом давлении со стороны США и их союзников, вмешательство стран Запада во внутренние дела Украины в 2004 году, приведшее к ползучему перевороту в этой стране под видом демократических процессов», – отметил дипломат.

«Таким образом, правовой фундамент Будапештского меморандума задолго до 2014 года был подорван, поэтому обвинения в его нарушении Россией просто не состоятельны», – подчеркнул он.

Те государства, которые выдвигают беспочвенные и лживые обвинения в адрес России, пытаясь ее дискредитировать, демонизировать и изолировать, должны провести объективный анализ собственных деструктивных действий, в том числе по нарушению международного права, указал Белоусов.

В 1994 году Украина подписала Будапештский меморандум, отказавшись от третьих в мире по величине запасов ядерного оружия в обмен на обещание других стран-подписантов обеспечивать ее безопасность.

Ранее экс-министр иностранных дел Польши и депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Россия якобы нарушила положения Будапештского меморандума, поэтому западные страны имеют право передать Украине ядерное оружие.

Напомним, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Сикорскому, который выступил с заявлениями о возможности передать Украине ядерное оружие, «необходимо пройти обследование у психиатра и сдать мандат».