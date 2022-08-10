Шеф Пентагона отказался считать НАТО угрозой для России

Североатлантический альянс не стремится к противостоянию с Россией и не является угрозой для нее, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.

«Давайте проясним: мы не ищем конфронтации с Россией и не представляем для нее угрозы. Наша позиция лишь отражает приверженность статье 5 (Вашингтонского договора – прим. ВЗГЛЯД): нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех», – приводит его слова ТАСС.

Отметим, что 29 июня на саммите НАТО в Мадриде главы государств и правительств альянса приняли новую Стратегическую концепцию НАТО, в которой Россия названа самой значительной и прямой угрозой для безопасности альянса. В документе также утверждается, что НАТО не ищет конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для России, готова сохранять каналы коммуникации с Москвой открытыми, несмотря на то, что больше не считает Россию партнером.

Кроме того, Остин заявил, что НАТО усилилось после начала специальной военной операции России на Украине, раскола между странами альянса не произошло. «Альянс НАТО сейчас более сплоченный и сильный, чем когда бы то ни было», – сказал шеф Пентагона.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что приверженность союзников по Североатлантическому блоку принципу коллективной обороны сейчас «сильнее, чем когда-либо». По его словам, НАТО «доказало, что является незаменимым альянсом».

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

Запад в ответ начал поэтапно вводить против России санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.