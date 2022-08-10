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Шеф Пентагона отказался считать НАТО угрозой для России
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Североатлантический альянс не стремится к противостоянию с Россией и не является угрозой для нее, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.
«Давайте проясним: мы не ищем конфронтации с Россией и не представляем для нее угрозы. Наша позиция лишь отражает приверженность статье 5 (Вашингтонского договора – прим. ВЗГЛЯД): нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех», – приводит его слова ТАСС.
Отметим, что 29 июня на саммите НАТО в Мадриде главы государств и правительств альянса приняли новую Стратегическую концепцию НАТО, в которой Россия названа самой значительной и прямой угрозой для безопасности альянса. В документе также утверждается, что НАТО не ищет конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для России, готова сохранять каналы коммуникации с Москвой открытыми, несмотря на то, что больше не считает Россию партнером.
Кроме того, Остин заявил, что НАТО усилилось после начала специальной военной операции России на Украине, раскола между странами альянса не произошло. «Альянс НАТО сейчас более сплоченный и сильный, чем когда бы то ни было», – сказал шеф Пентагона.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что приверженность союзников по Североатлантическому блоку принципу коллективной обороны сейчас «сильнее, чем когда-либо». По его словам, НАТО «доказало, что является незаменимым альянсом».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Запад в ответ начал поэтапно вводить против России санкции. Кроме того, западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.
Китайский консул предсказала судьбу США в случае конфликта с Россией и КНР
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Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предупредила Соединенные Штаты о последствиях конфронтации с Россией и Китаем в ответ на статью обозревателя Washington Post Джоша Рогина, который утверждает, что Вашингтон способен противостоять Москве и Пекину одновременно.
«Конечно, все может быть. Но противостоять – это одно, а побеждать – другое. Ведь когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, то проигрывают все. И я реально имею в виду всех! Даже те, кто считает себя сильнее. Значительный проигрыш! Каждый раз! Гарантировано на все времена!» – передает РИА «Новости» ее сообщение в Twitter (запрещен в России).
Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.
Тем временем Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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США призвали Россию вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС
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Россия должна вернуть украинским властям полный контроль над Запорожской АЭС, заявила пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер.
Белый дом призвал Россию «прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или рядом с ними». США заявили о намерении «поддерживать усилия МАГАТЭ по выполнению его мандата по техническим гарантиям с целью оказания помощи Украине в вопросе обеспечения безопасности на ее ядерных объектах».
Жан-Пьер сказала, что «признаков повышенного или аномального уровня радиации» не наблюдается. Она подчеркнула, что «вести боевые действия рядом с АЭС опасно», передает ТАСС.
Напомним, начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Генсек ООН Антониу Гутерриш решил вмешаться и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Как сообщил МИД России, планировавшаяся поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС была сорвана департаментом безопасности секретариата ООН.
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В США назвали вероятный формат обмена заключенными с Россией
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Вероятно, США и Россия смогут заключить сделку по обмену заключенными по формуле «два на два», сообщил отставной американский министр и дипломат Билл Ричардсон.
Ричардсон выразил надежду, что «наиболее вероятным результатом станет обмен «два на два». По его словам, в таких ситуациях обычно применяется принцип взаимности. Он позитивно настроен относительно возможного результата переговоров. Как указал Ричардсон, и Россия, и США выказали интерес к обмену, а американке Бриттни Грайнер, которая может стать частью сделки, уже вынесен приговор. передает ТАСС.
Напомним, Россия и США обсуждают возможность очередного обмена заключенных. Вашингтон в результате обмена хочет получить двух своих граждан – Бритни Грайнер, получившую девять лет колонии за провоз наркотиков через Россию, а также Пола Уилана, приговоренного еще в 2020 году к 16 годам за шпионаж.
В обмен Россия, если верить утечкам в западных СМИ, требует освободить Виктора Бута. В качестве второго россиянина, которого могут освободить, называют Вадима Красикова, приговоренного в Германии к пожизненному заключению за убийство чеченского террориста Зелимхана Хангошвили. По другой версии, американская сторона попытается использовать захваченного в Греции Александра Винника, которого Соединенные Штаты обвиняют в киберпреступлении.
СМИ сообщали, что Ричардсон намерен поехать в Россию, чтобы попытаться договориться об освобождении Грайнер. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать эту информацию.
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Рябков назвал причину выхода российских объектов из-под инспекций ДСНВ
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Причиной вывода российских объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений стало намерение США провести инспекцию в ближайшие дни, сообщил замглава МИД России Сергей Рябков.
Рябков на вопрос о временном выведении российских объектов из-под инспекционного режима Договора о СНВ ответил, что непосредственным «спусковым крючком» стало полученное от американской стороны уведомление о намерении в ближайшие дни провести инспекцию на нашей территории. «В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация», – приводятся его слова на сайте МИД.
В документе отмечается, что, при этом, Москва и Вашингтон ведут плотный диалог по возвращению к полноценному осуществлению ДСНВ.
Рябков напомнил, что инспекционная деятельность по Договору с начала 2020 года приостановлена по согласию сторон из-за пандемии коронавируса. «При этом по соответствующим каналам велся довольно плотный профессиональный диалог относительно того, как стороны могли бы вернуться к полноценному осуществлению Договора в части верификации и какие организационные и технические проблемы для этого необходимо решить. Часть вопросов удалось урегулировать, по другим – значительно продвинуться. Но ряд существенных сложностей и разногласий по-прежнему сохранялся», – отметил замминистра.
Во вторник в Кремле заявили, что Москва пока не получала от Вашингтона конкретных предложений насчет дальнейшей судьбы СНВ-3, который истекает в 2026 году, и контроля над вооружениями в целом, но диалог по этой теме необходим.
Напомним, Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
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Захарова дала профессиональный совет пресс-секретарю Белого дома
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала то, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга 18 раз ушла от ответа на вопрос об обысках в доме бывшего американского лидера Дональда Трампа.
«Это не то, что я собираюсь комментировать сегодня. Это относится к министерству юстиции, и именно туда я вас отсылаю», – процитировала Захарова пресс-секретаря Белого дома.
«Дорогая Жан-Пьер, мы искренне надеемся, что с этого знаменательного в карьере пресс-секретаря Белого дом дня и впредь Вы точно так же не будете комментировать обыски, задержания, аресты, приговоры и их обжалование, осуществляемые по всему миру, отсылая всех в министерства юстиции суверенных государств. Вы правильно отметили – это не Ваша компетенция», – отметила Захарова в своем Telegram-канале.
Напомним, сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа во Флориде, предположительно, в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами. В офисе Трампа сотрудники ФБР вскрыли сейф. Представители правоохранительных органов, по данным СМИ, изъяли несколько коробок с предметами и документами. В Белом доме заявили, что узнали об обыске только из СМИ. При этом сам Трамп уверен, что президент США Джо Байден знал о предстоящих обысках.
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Российские хакеры взломали производителя РСЗО HIMARS
Группа российских хакеров Killnet заявила о взломе сайта американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, производящей в том числе РСЗО HIMARS.
«Лучшая в мире система защиты Akamai отвалилась от Lockheed Martin. Возможно, они поняли, что не нужно помогать террористам», – цитирует заявление группы РИА «Новости».
По этим данным, взломанными оказались внутренняя система авторизации сотрудников предприятия, скачены данные всех кандидатов на работу в корпорации.
Ранее в Killnet объявляли о начале атак на Lockheed Martin.
До этого российская хакерская группа RaHDIt публиковала данные 700 сотрудников СБУ.
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Twitter временно заблокировал аккаунт МИД на английском из-за цитат Минобороны
Сеть микроблогов Twitter начала блокировать англоязычный аккаунт российского министерства иностранных дел, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«В ночь на 5 августа администрация платформы Twitter заблокировала на семь дней официальный аккаунт МИД на английском языке. Причина – публикация выдержек из брифинга начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о военно-биологической деятельности США», – сообщила Захарова в своем Telegram-канале.
Она пояснила, что такую реакцию вызвал пост с цитатой Минобороны о возможной причастности Агентства США по международному развитию (USAID) к возникновению коронавируса.
«Сомнительно, что Twitter обладает достаточной компетенцией, чтобы подвергать сомнению выводы Минобороны, основанные на работе с документами и свежими данными. Налицо очередная неуклюжая попытка заткнуть нам рот», – заключила представитель ведомства.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что программа USAID по отлову летучих мышей могла быть связана с возникновением коронавируса COVID-19.
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Шеф Пентагона сказал, сколько США будут помогать Украине
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США и другие страны Запада готовы предоставлять Украине помощь столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета, заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Риге по итогам встречи с латвийским коллегой Артисом Пабриксом.
«США сделали достаточно много для обеспечения безопасности Украины. Но мы одни из ряда стран, из почти 50 стран, которые работают сообща над тем, чтобы изыскать средства и продолжать оказывать поддержку. Мы привержены идее помощи Украине, [готовы] снабжать ее оборудованием и техникой, что позволит им отстоять суверенитет их территории <...>. Наше руководство говорит, что мы будем этим заниматься столько, сколько нужно», – приводит его слова ТАСС.
«Мы не гадаем, что нужно [Украине], поскольку каждую неделю, иногда два раза в неделю, я провожу переговоры с министром обороны Украины. Мы обсуждаем ход боевых действий, что нужно Киеву сейчас и что потребуется в ближайшем будущем. Задача США в том, чтобы Украина успешно отстаивала свою суверенную территорию», – сказал он.
8 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin.
Между тем в самих США предоставление Украине военной помощи подвергается резкой критике. Так, член Палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт (республиканка от штата Колорадо) сослалась на документальный фильм телекомпании CBS и заявила, что большая часть военной помощи, которую западные страны направляют украинским силам, не доходит до конечных пунктов назначения в стране.
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Американский дипломат пожаловался на «друзей Путина» в НАТО
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У президента России Владимира Путина дружеские отношения в НАТО не только с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с лидером еще как минимум одной страны, написал в статье для Politico бывший постпред США при организации Иво Даалдер.
«Эрдоган вряд ли единственный лидер страны – члена НАТО, который выстроил дружеские отношения с Путиным. Достаточно вспомнить бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, ушедшего в отставку несколько лет назад, или же нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», – передает РИА «Новости» содержание статьи Даалдера.
Автор публикации также раскритиковал Эрдогана за закупку российских комплексов ПВО С-400. «Однако он единственный лидер НАТО, закупивший у России передовые ракеты ПВО вместо западного оборудования, которое можно было бы интегрировать в сеть противовоздушной обороны НАТО», – подчеркнул экс-постпред США в альянсе.
Кроме того, американского дипломата возмутила совместная встреча Путина и Эрдогана с президентом Ирана Ибрахимом Раиси в Тегеране. Наконец Даалдер осудил турецкого лидера за отказ ввести санкции из-за российской спецоперации на Украине.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи в конце прошлой недели. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
Газета Financial Times писала, что cтраны Запада обеспокоены углублением торгового и экономического сотрудничества России и Турции. В свою очередь журнал Foreign Policy писал о «троянском коне Путина», который сбил с толку лидеров Евросоюза.
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Захарова оценила призыв Блинкена к странам Африки
Странам Запада не стоит указывать Африке на необходимость уважать территориальную целостность государств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова сообщила в Telegram, что госсекретарь США Энтони Блинкен в Киншасе призвал страны Африки «уважать территориальную целостность друг друга». Как отметила Захарова, Блинкен при этом «не добавил, что территориальную целостность имеют право не уважать только западные страны, вычленившие из состава Сербии Косово и назвавшие эту территорию «государством» вопреки мнению официального Белграда и сербского народа».
Также она напомнила, что «в 1968 году на Коморах было введено внутреннее самоуправление, а в 1974 году – проведен референдум о предоставлении независимости». В 1975 году Палата депутатов коморского Парламента провозгласила независимость республики, Коморские острова были приняты в члены ООН.
Однако Франция как бывшая метрополия отказалась признать коморский суверенитет над островом Майотта, «ссылаясь на результаты референдума 1974 года», тогда 63% населения острова «высказалось за сохранение статуса французской территории». В 1976 году остров стал территориальной единицей Французской Республики, а с 2011 года входит в состав Франции в качестве заморского департамента, рассказала Захарова.
В 1979 году Генассамблея ООН признала права Коморских островов на Майотту, а «впоследствии ГА ООН неоднократно принимала резолюции о необходимости возвращения данного острова Коморам», но вопрос так и не урегулировали. «А Коморы – это Африка, между прочим», – отметила Захарова, добавив, что «не Западу и не Африку надо призывать уважать суверенитет и территориальную целостность».
Африканское турне Блинкена началось в воскресенье. Южно-Африканская Республика стала первой из трех стран, которые госсекретарь посещает в ходе нынешней поездки. Из ЮАР он направился в Демократическую Республику Конго, а затем посетит Руанду. Как указывала The Wall Street Journal, поездка госсекретаря США в Африку может закончиться неудачей на фоне состоявшегося в конце июля турне главы российского МИД Сергея Лаврова.
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Жан-Пьер не стала отвечать на вопрос о возможных ударах Киева по Крыму
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, как США относятся к идее возможных ударов Киева по Крыму с использованием американских вооружений.
Жан-Пьер спросили, считают ли США Крым «законной целью» для таких украинских ударов. Она ответила, что США «поддерживают усилия Украины по защите суверенитета и целостности территории». При этом пресс-секретарь заявила, что «бои идут на востоке и юго-западе страны, и они еще далеки от завершения». Жан-Пьер предположила, что боевые действия могут стать затяжными, передает ТАСС.
Однако ее вновь попросили ответить на вопрос о Крыме, уточнив, что Пентагон требовал не использовать американские вооружения для ударов по российской территории. Жан-Пьер ответила: «У меня больше ничего нет для вас по данному вопросу. Я сказала вам, что мы будем продолжать поддерживать Украину».
Напомним, секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание». Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».
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Москва подчеркнула правомерность вывода объектов из-под инспекций по СНВ-3
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Временный вывод Россией объектов из-под инспекций в рамках Договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) правомерен, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.
Как пояснил Вишневецкий, «прежде чем запрашивать инспекцию, а американской стороне было предложено это изначально, нужно договориться как нам действовать в этой ситуации». Однако Вашингтон просто «вбросил запрос», его действия «носят явно провокационный характер», на что Москва дала «соответствующий ответ», передает ТАСС.
«По договору мы должны были ответить очень быстро – реакция на инспекцию может прибыть в течение 32 часов. Мы оперативно отреагировали», – заявил Вишневецкий, отметив, что речь идет о «процессе дальнейших двусторонних переговоров». Он подчеркнул, что действия России «правомерны и правомочны».
Он признал, что «такое происходит впервые» и прежде «механизм никогда не применялся», но Москва воспользовалась своим «правом по договору». Далее последуют «взаимные обсуждения, потом последует какая-то реакция США». Вишневецкий полагает, что не стоит ждать быстрой реакции Вашингтона. Вероятно, США «потребуется все основательно изучить и понять, что они хотят делать дальше», сказал он.
Как подчеркнул Вишневецкий, «это технический вопрос». До публичного обсуждения «его необходимо рассмотреть специалистам в области договора, инспекционном деятельности», поскольку «там есть немало нюансов», отметили в МИДе.
«С юридической точки зрения наша позиция (о временном выводе российских объектов из-под инспекций по договору) хорошо проработана. Наши предложения предусмотрены договором без детализации того, по каким причинам эта деятельность может быть приостановлена. Это является предметом того, о чем наши специалисты будут разговаривать с американцами», – сказал он.
Напомним, Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Причиной вывода российских объектов из-под инспекционной деятельности стало намерение США провести инспекцию в ближайшие дни. «В текущих обстоятельствах такой шаг выглядел по сути как откровенная провокация», – заявили в МИДе.
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Российский правозащитник: США могут обвинить меня в победе Трампа на выборах
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«Американскую прессу заранее тщательно готовили к моему преследованию – сейчас о моем «кейсе» за океаном не написал только ленивый», – сказал газете ВЗГЛЯД российский правозащитник Александр Ионов. Ранее Генпрокуратура США завела на Ионова уголовное дело за «вмешательство в выборы» американского президента 2016 года.
«В материалах уголовного дела сказано, будто я тратил российские государственные деньги на финансирование конференций с участием организаций, продвигающих на территории США выгодную Москве повестку», – рассказал общественный деятель, президент Антиглобалистского движения России (АДР) Александр Ионов. Например, по его словам, в деле упоминаются Африканская народно-социалистическая партия и движение «Ухуру» – организации, которые добиваются возмещения неграм ущерба за годы рабства.
«Я им якобы обещал деньги для оплаты их туров по США и продвижение пророссийских взглядов. Но эти организации существуют с 1972 года. Меня еще на свете не было, когда они начали свои туры по США проводить», – напомнил Ионов.
По словам правозащитника, в материалах дела отмечается, что причиной уголовного преследования стал тот факт, что Ионов публично поддержал действия российского правительства, в том числе и украинскую спецоперацию.
«В основу мотивировочной части уголовного дела легли неизвестные мне документы и данные, а также записи Zoom-конференций, на которых я сам выступал как приглашенное лицо, а не как организатор. Все американцы, фигурирующие в моем деле, имеют статус свидетеля или «необвиняемого соучастника». То есть им дали время подумать, не стоит ли посотрудничать с американской Фемидой. Следствию не хватает базы для обвинений в мой адрес, а таким давлением на фигурантов они надеются собрать более-менее объемную фактуру», – пояснил собеседник.
Ионов допускает, что в расследование могут быть втянуты американские общественные или политические деятели высшего эшелона. «Исходя из формулировок в материалах дела, можно «подтянуть» и Трампа – сказать, что я посодействовал его победе в президентской гонке», – добавил собеседник. Власти США вполне могут сделать из моего расследования «политический сюр» без внятных обвинений, но с громкими криками в информационном поле, опасается Ионов.
Он также отметил, что американские власти пытаются признать его иноагентом. «Мне запрещено проводить какие-либо финансовые операции в США. Те лица или организации, которые вступят со мной в какие-либо финансовые отношения, например, получат деньги от меня, могут попасть под санкции США. В связи с этим я даже не могу на территории США нанять себе адвоката», – посетовал Ионов.
«Надеюсь, в конце концов США дадут мне возможность защищаться и обозначать свою позицию в рамках уголовного дела, хотя бы через адвоката», – заключил правозащитник.
Антиглобалистское движение России, которым руководит Ионов, сотрудничает с коллегами из 29 государств, среди которых: Сирия, Ливия, Ирак, Палестина, Ливан, Египет, Иран, Венесуэла, КНДР, США, Великобритания, Польша, Германия, Италия, Франция. Сотрудничество заключается, например, в проведении международных конференций и других массовых мероприятий.
Как напоминает ТАСС, в конце июля генпрокурор США сообщил об открытии уголовного дела против Ионова. Его обвинили в попытке вступить в сговор с гражданами США, чтобы использовать их в качестве агентов российского влияния. Там заявили, что Ионов с 2014 по 2022 год находился в контакте с тремя политическими группами в США (во Флориде, Джорджии и Калифорнии, их названия не уточняются) и «от лица российских властей и в сотрудничестве с ФСБ, предположительно, на протяжении нескольких лет осуществлял вредоносную кампанию с использованием различных политических групп США для распространения разногласий, пророссийской пропаганды и вмешательства в выборы в США». Одновременно с возбуждением дела власти США включили Ионова в санкционные списки.
Столтенберг счел невозможным дать прогноз по ситуации на Украине
Невозможно предвидеть, как долго продлится конфликт на Украине и каковы будут долгосрочные последствия, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг призвал «поддерживать Украину, сколько бы ни потребовалось». Он признал, что такая поддержка «имеет высокую цену, но цена отказа от поддержки Украины была бы намного больше». По мнению Столтенберга, это было бы «против собственных интересов безопасности» Запада, «сделало бы Европу более чувствительной», передает ТАСС со ссылкой на Vijesti.
Генеральный секретарь альянса утверждает, что «НАТО десятилетиями стремилось к улучшению отношений с Россией». Он заявил: «Мы учредили Совет Россия – НАТО, согласовали Основополагающий акт Россия – НАТО и приглашали Россию к совместной работе по укреплению безопасности в евроатлантическом регионе». По его версии, Россия «отказалась от построения большего доверия и партнерства, а также более тесного сотрудничества».
«Я глубоко сожалею об этом», – сказал Столтенберг, добавив, что НАТО «по-прежнему готово держать открытыми каналы связи с Москвой, чтобы управлять рисками и снижать их, предотвращать эскалацию и повышать прозрачность».
Напомним, Москва неоднократно подчеркивала, что цель Североатлантического альянса – конфронтация. Представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что дальнейшее расширение блока не сулит Европе большей безопасности. В НАТО не исключили возможности передачи Украине любых видов оружия в рамках планов ее перехода с советского вооружения на западное. МИД России заявил, что Североатлантический альянс решил начать новую гонку вооружений.
Байден назвал НАТО незаменимым альянсом
В свете действий России США и их союзники по НАТО намерены создавать то будущее, которое хотят видеть, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден сказал, что Конгресс США «почти единогласно» поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО. По его мнению, это «дает ясный сигнал» о том, что «США привержены трансатлантическому альянсу». Байден считает, что страны НАТО привержены принципу коллективной обороне «сильнее, чем когда-либо». Как заявил президент США, НАТО «доказало, что является незаменимым альянсом», передает РИА «Новости».
Байден заявил, что действия России якобы угрожают миру и безопасности в Европе, а «мощь трансатлантического альянса и приверженность США НАТО сейчас важнее, чем когда-либо». Он подчеркнул, что «двери НАТО остаются открытыми для стран в Европе».
Напомним, Байден подписал протоколы о ратификации в США договоренностей относительно приема в НАТО Финляндии и Швеции. Он призвал другие страны, входящие в НАТО, «как можно скорее» одобрить вступление двух стран в альянс. Тем временем турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена поддерживать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом.
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