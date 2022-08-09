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Байден назвал НАТО незаменимым альянсом
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В свете действий России США и их союзники по НАТО намерены создавать то будущее, которое хотят видеть, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден сказал, что Конгресс США «почти единогласно» поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО. По его мнению, это «дает ясный сигнал» о том, что «США привержены трансатлантическому альянсу». Байден считает, что страны НАТО привержены принципу коллективной обороне «сильнее, чем когда-либо». Как заявил президент США, НАТО «доказало, что является незаменимым альянсом», передает РИА «Новости».
Байден заявил, что действия России якобы угрожают миру и безопасности в Европе, а «мощь трансатлантического альянса и приверженность США НАТО сейчас важнее, чем когда-либо». Он подчеркнул, что «двери НАТО остаются открытыми для стран в Европе».
Напомним, Байден подписал протоколы о ратификации в США договоренностей относительно приема в НАТО Финляндии и Швеции. Он призвал другие страны, входящие в НАТО, «как можно скорее» одобрить вступление двух стран в альянс. Тем временем турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена поддерживать вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом.
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Россия предупредила Вашингтон о приближении США к «опасной черте»
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Украинские боевики подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС, заявил посол России в США Анатолий Антонов, добавив, что американская сторона «все больше втягивается в конфликт».
«Боевики Зеленского ежедневно осуществляют смертоносные удары по жилым кварталам городов Донбасса. А теперь еще и подвергают всю Европу чрезвычайной опасности, атакуя Запорожскую АЭС. Надеемся, что эти факты как можно скорее откроют гражданам США глаза на то, кого именно поддерживает их страна», – передает РИА «Новости» слова Антонова.
Антонов заявил также, что выделение Вашингтоном дополнительной помощи Украине подтверждает, что США продолжают «подливать масла в огонь»: «Вашингтон продолжает подливать масла в огонь украинского конфликта. Выделение на эти цели дополнительно 1 млрд долларов подтверждает, что США не намерены прислушиваться к голосу разума и не собираются содействовать мирному урегулированию кризиса».
По мнению посла, Соединенные Штаты Америки «все больше втягиваются в конфликт, приближаясь к опасной черте в противостоянии» с Россией. «Ничего хорошего для мира и безопасности такая линия не даст, а лишь продлит агонию украинского режима», – добавил Антонов.
Антонов заявил, что «безудержная накачка республики вооружениями все чаще вызывает беспокойство в самих США», вскрывается «множество свидетельств о мошеннических схемах при транспортировке продукции военного назначения», а «замалчивать неприглядные стороны военного содействия Киеву становится сложнее», передает ТАСС.
Напомним, начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Даже генсек ООН Антониу Гутерриш решил вмешаться и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева.
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Во Франции заявили о новой тактике Пентагона на Украине
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Пентагон применил на Украине новую тактику найма контрактных «помощников» для участия в конфликте, пишет журнал Causeur со ссылкой на французский военный источник.
По его словам, американская армия «была рядом с ВСУ» с самого начала боевых действий, передает РИА «Новости».
«Правда, это были не настоящие американские солдаты, а выполняющие их роль контрактные «помощники». Впервые Пентагон применил такую тактику именно на Украине: он как бы проводит «аутсорсинг», ищет за деньги спецов, готовых участвовать в масштабных боевых действиях на Украине», – рассказал источник.
Собеседник издания уточнил, что такого рода наемники действуют «повсюду, на всех полях сражений».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Эксперты назвали последствия решения России по Договору о стратегических вооружениях
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«Москва послала сигнал Вашингтону: с Россией нужно сотрудничать только на паритетных условиях. В случае односторонних попыток США нарушить этот принцип, мы будем жестко ставить их на место», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее сообщалось, что Россия временно выводит объекты из-под инспекционной деятельности по ДСНВ.
«Новые решения Москвы по Договору о стратегических вооружениях обусловлены нацбезопасностью России. Какие будут последствия у временного вывода Москвой объектов из-под инспекционной деятельности по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений? США больше не смогут легально заниматься шпионажем на территории России в рамках этой инспекции», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса Игорь Коротченко.
По словам эксперта, здесь Москва использует принцип взаимности: если США хочет ограничить нас в инспектировании их территории, то Россия отвечает аналогично. «Этим Москва послала сигнал Вашингтону: с Россией нужно сотрудничать только на паритетных условиях. В случае односторонних попыток США нарушить этот принцип, мы будем жестко ставить их на место», – отметил он.
Если ДСНВ продлен и соблюдается обеими сторонами, все объекты взаимно инспектируются и держатся под контролем, поэтому нынешний вопрос касается «шероховатостей», которые нетрудно устранить, добавил со своей стороны глава Центра международной безопасности РАН Алексей Арбатов. «Думаю, ничего глобального не произошло – как только все условия будут взаимно устраивать обе стороны, инспекционная деятельность возобновится», – добавил он.
Москва официально проинформировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, сообщил в понедельник МИД России.
«РФ вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Ведомство напомнило, что временный выход предусмотрен протоколом к Договору. Цель выхода – исключение неприемлемых ситуаций и обеспечение работы всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, как это подразумевалось договором.
«Сейчас эти принципы не выдерживаются. Так, в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории», – напомнили в министерстве.
При этом схожих ограничений для американских инспекторов в России нет, говорится в завлении МИД. Затруднения для российских инспекторов и членов экипажей российских самолетов возникают из-за инспирированных США антироссийских «односторонних ограничительных мер – визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам их следования».
Ранее в Пентагоне заявили, что для США и России важен диалог о СНВ-3. Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
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Бывший спецпредставитель США по Украине: Сверхтяжелые времена еще впереди
Европу, Украину и Россию ждут «сверхтяжелые времена», заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Так, по его словам, для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами. А военное противостояние на Украине будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года. «Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди... Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий», – передает «Московский комсомолец» его слова.
Волкер добавил, что США продолжат оказывать Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь.
При этом двумя днями ранее совет ЕС утвердил решение о добровольном сокращении потребления газа на 15%.
До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.
В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
Шакил О'Нил призвал Грайнер изучать российские законы
Легендарный центровой, четырехкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О'Нил высказался о виновности баскетболистки и соотечественницы Бриттни Грайнер в уголовном деле о контрабанде наркотиков, сообщили СМИ.
«Грайнер нарушила закон России? Я скажу, что нужно ждать, пока ты не вернешься домой. Да, у нас то, за что наказали Грайнер, легально. Но дождись момента, когда окажешься дома. Знай, где ты находишься, и знай их законы. Подобное происходит везде и постоянно», – передает «Чемпионат» слова О'Нила.
Ранее Джо Байден пожаловался на «неправомерное» содержание под стражей в России гражданки США Бриттни Грайнер и на «неприемлемый» приговор ей. Напомним, что российский суд в четверг признал Грайнер виновной в контрабанде наркотиков в нашу страну. Судьи приговорили американку к девяти годам.
Байден пообещал: власти США применят «все возможные средства», чтобы вернуть на родину Грайнер и другого американца, отбывающего срок в России – Пола Уилана. В середине июня Мосгорсуд признал этого бывшего морпеха виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.
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Минобороны показало захваченное под Харьковом трофейное оружие НАТО
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Минобороны России опубликовало видео с очередной партией трофейного западного вооружения, захваченного на украинских позициях в боях на изюмском направлении.
«Среди трофеев оружие в основном иностранного производства – ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы Javelin и Carl Gustaf, а также брошенные украинскими националистами станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
«Была произведена разведка лесополосы, небольшого квадрата. И при обследовании местности был захвачен данный пулемет, который ставится на танки. Калибр 12,7 мм, был направлен на наши позиции. Нашли данный пулемет на окраине опушки, был полностью снаряжен, и три полных короба бронебойных патронов 12,7 мм. На одной из коробок были нарисованы череп и свастика», – рассказал один из бойцов об обстоятельствах захвата трофейного оружия.
Ранее сообщалось, что союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» с калибром стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, оружие демонстрирует высокую точность.
В июле член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что за время спецоперации зафиксированы десятки случаев продажи украинскими военными комплексов Javelin и другого западного вооружения.
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Китайский консул предсказала судьбу США в случае конфликта с Россией и КНР
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Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан предупредила Соединенные Штаты о последствиях конфронтации с Россией и Китаем в ответ на статью обозревателя Washington Post Джоша Рогина, который утверждает, что Вашингтон способен противостоять Москве и Пекину одновременно.
«Конечно, все может быть. Но противостоять – это одно, а побеждать – другое. Ведь когда сверхдержавы противостоят друг другу, а не сотрудничают, то проигрывают все. И я реально имею в виду всех! Даже те, кто считает себя сильнее. Значительный проигрыш! Каждый раз! Гарантировано на все времена!» – передает РИА «Новости» ее сообщение в Twitter (запрещен в России).
Ранее стало известно о планах ЦРУ сменить фокус деятельности на противодействие Китаю.
Тем временем Китай отменяет рабочие встречи с представителями Минобороны США в рамках механизма обеспечения безопасности на море в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
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Россия вывела свои объекты из-под инспекций по ДСНВ из-за действий США
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Москва официально информировала Вашингтон о временном выводе своих объектов из-под инспекционной деятельности по Договору по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщил МИД России.
«Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Ведомство напомнило, что временный выход предусмотрен протоколом к Договору.
Цель выхода – исключение неприемлемых ситуаций и обеспечение работы всех механизмов ДСНВ в строгом соответствии с принципами паритета и равноправия сторон, как это подразумевалось договором.
«Сейчас эти принципы не выдерживаются. Так, в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории», – напомнили в министерстве.
При этом схожих ограничений для американских инспекторов в России нет, говорится в завлении МИД. Затруднения для российских инспекторов и членов экипажей российских самолетов возникают из-за инспирированных США антироссийских «односторонних ограничительных мер – визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам их следования».
«Рассчитываем на продолжение плотного взаимодействия с американской стороной. Выступали и продолжаем выступать в пользу рассмотрения проблемы возобновления предусмотренных Договором инспекционных мероприятий с максимально реалистичных позиций», – добавили в МИД.
Ранее в Пентагоне заявили, что для США и России важен диалог о СНВ-3.
Напомним, глава американского государства Джо Байден по случаю открытия конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями, которая придет на замену СНВ-3, Москва должна продемонстрировать готовность к совместной работе.
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя заявление американского президента, заявил: «Оно нам вообще надо?» По его словам, «мир стал другим». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.
В Британии объяснили нежелание Запада наращивать поставки оружия на Украину
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Риск прямого столкновения России и НАТО, которое повлечет за собой обмен ядерными ударами, заставляет Вашингтон осторожничать с военной поддержкой Украины, пишет британский журнал The Economist.
По данным The Economist, поставки Киеву более тяжелого вооружения могут подтолкнуть Запад и Россию к ядерной войне.
В журнале вспомнили слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который заявил, что для него слово «невозможно» означает «возможно в будущем». Издание рассказало, что сначала Запад поставлял Украине противотанковые ракеты Javelin, потом – переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger и реактивные системы залпового огня (РЗСО) HIMARS.
«Но главная причина, почему Америка действует с оглядкой, – это страх перед Россией. Она боится эскалации – что Россия нанесет удар по НАТО или прибегнет к химическому или ядерному оружию на Украине. Любой из этих вариантов почти наверняка втянет альянс в прямой конфликт с Россией, а президент США Джо Байден пообещал не допустить третьей мировой», – сообщило издание.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что считает возможной Третью мировую войну, и предупредил, что за Украиной может последовать конфликт вокруг Тайваня.
В четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что нынешнее положение Европы является самым опасным со времен Второй мировой войны.
Кроме того, генсек ООН Гутерриш заявил, что опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, который не наблюдался со времен разгара холодной войны.
В июле в интервью еженедельнику The Economist адмирал британского штаба обороны ВС Тони Радакин заявил, что, по его мнению, «Россия не хочет ядерной войны» и открытого конфликта с НАТО.
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Байден не смог справиться с пиджаком и очками
Опубликована видеозапись того, как президент США Джо Байден во время визита в Кентукки не может надеть пиджак и удержать солнцезащитные очки.
На видео Байден безуспешно пытается просунуть левую руку в пиджак. Чтобы справиться с этой задачей, ему потребовалась помощь супруги. Через несколько мгновений Байден не смог поймать солнцезащитные очки, которые сползли с переносицы и упали на землю, передает РИА «Новости» со ссылкой на C-Span.
Напомним, это не первый конфуз, который происходит с Байденом, он часто оказывается в неловких ситуациях. Так, выступая по телевидению, глава американского государства повторил подсказку «Конец цитаты. Повторите строчку», выданную ему телесуфлером. После этого он заблудился в штаб-квартире ЦРУ.
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Основатель группы Pink Floyd назвал Байдена военным преступником
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Президент США Джо Байден совершает тяжкое преступление, поскольку продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины, заявил британский музыкант и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью CNN.
«Это тяжкое преступление. Почему Соединенные Штаты не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой ради прекращения этого ужасного конфликта?» – приводит его слова РИА «Новости».
Уотерс считает, что именно Североатлантический альянс стал главным виновником кризиса.
«Любая война с чего-то начинается. Эта началась в 2008 году (на саммите НАТО впервые поднялась тема членства Украины и Грузии – прим. ВЗГЛЯД). Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам России. Хотя альянс обещал этого не делать. Именно в обмен на это Горбачев отвел войска СССР с порога Западной Европы», – отметил музыкант.
Сейчас Уотерс находится в турне под названием «This Is Not A Drill». На выступлениях он обращается к политическим темам, а также демонстрирует фотографии «военных преступников», среди которых присутствует Байден.
Ранее читатели американского журнала National Review назвали Байдена «катастрофой» из-за России.
Историк назвал реальные причины ядерных ударов США по Нагасаки
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«Для американской внешней политики еще со Второй мировой войны характерно мышление с позиции силы. Именно это мы видим в бомбардировках Нагасаки и Хиросимы, а также в участии США во многих других конфликтах», – рассказал газете ВЗГЛЯД историк Дмитрий Суржик, комментируя 77-ю годовщину ядерного удара США по японскому городу Нагасаки.
«Ядерные удары США, нанесенные 6 и 9 августа 1945 года по мирным японским городам, не преследовали никакой военной цели. Даже рассматривая американские документы о выборе целей бомбардировки, трудно сказать, что эти города тогда имели большое военное значение. Они были приморскими, имели важные порты, но это не были штабы, центры принятия решений или места крупного расквартирования войск. Это были абсолютные мирные цели», – рассказал исполнительный секретарь Ассоциации историков Союзного государства Дмитрий Суржик.
«Таким образом мы видим, что нанесение ядерных ударов имело фактически террористические цели. Соединенные Штаты хотели показать всему остальному миру и в первую очередь СССР, каким мощным оружием они обладают. В самую последнюю очередь США думали об эффекте от этих бомбардировок на руководство Японии», – отметил собеседник.
«Американцы хотели посредством привлечения СССР и разгрома советской армией Квантунской группировки добиться капитуляции Японии. Это подтверждают и высказывания командующего американскими войсками в Тихом океане Дугласа Макартура, который был убежден, что высадка американского десанта на японские острова обернется длительной, кровопролитной и тяжелой войной», – продолжил он.
«Обращаясь к последующим событиям и оценкам ядерного оружия, а также эффекта, вызванного бомбардировками, можно в очередной раз говорить о том, что в ядерной войне не может быть победителей, и нужно всеми силами избежать применения ядерного оружия», – подчеркнул историк.
«Тем не менее сегодня России неоднократно приписывается стремление решать текущие международные и военно-политические проблемы с помощью ядерного оружия. Здесь мы наблюдаем то, что называется «перенос с больной головы на здоровую». Россия ни в одном из конфликтов не использовала ядерное оружие, в отличие от США», – заметил Суржик.
«Помимо бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, можно вспомнить и тот факт, что Соединенные Штаты использовали снаряды с обедненным ураном во время военной кампании против Югославии в 1999 году», – добавил он.
«Для американской внешней политики характерно мышление исходя из позиции силы. Здесь мы можем вспомнить характеристику Джона Глэба из известного романа и многосерийного фильма «ТАСС уполномочен заявить»: «он не постесняется прибегнуть к силе для решения своих вопросов», – процитировал собеседник.
«Именно это ковбойское стремление прибегать к силе, основанное на большом военном потенциале, отличает американскую внешнюю политику все годы после Второй мировой войны. Использование военной силы, как характерная черта мышления американского военно-политического истеблишмента, иллюстрируется «Длинной телеграммой» Джорджа Ф. Кеннана, написанной в феврале 1946 года, где он призывает американское руководство использовать угрозу войны как основной инструмент для давления на Сталина», – заключил он.
Напомним, 9 августа 1945 года США нанесли ядерный удар по японскому городу Нагасаки. 6 августа аналогичному удару США подвергся японский город Хиросима.
В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тыс. человек, к концу 1945 года общее число погибших, включая также онкологические заболевания и лучевую болезнь, достигло почти полумиллиона человек. Те, кто выжил, всю жизнь страдали от заболеваний, вызванных радиационным облучением.
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Турция назвала условие одобрения вступления в НАТО Швеции и Финляндии
Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил в воскресенье, что его страна не поддержит членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими обязательств по борьбе с терроризмом.
«Не следует ожидать от Турции положительного решения в вопросе поддержки [Швеции и Финляндии], пока они не сдержат свое слово», – передает ТАСС слова министра в эфире телеканала «Акит-ТВ».
Он также сообщил, что в Анкаре пока не получили от Швеции и Финляндии ответы на запросы об экстрадиции лиц, причастных к террористической деятельности.
Напомним, Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
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В Госдуме поспорили с Дерипаской о необходимости запретить ядерное оружие
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«Договариваться о ликвидации ядерного оружия необходимо всему мировому сообществу, а сейчас такой возможности объективно нет», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска предложил ликвидировать и запретить ядерное оружие.
«Каким бы благим не было желание ликвидировать и запретить ядерное оружие, реализовать его сегодня невозможно. Равновесие страха – это единственный фактор, который продолжает сдерживать мир от полномасштабной войны. Кроме того, любой потенциальный агрессор понимает, что ответ будет для него смертелен», – рассказал парламентарий.
«Я считаю, что человечество сегодня не дозрело для этого решения. Вместе с тем если оно все-таки будет реализовано, это может привести к обратному результату и эскалации военного насилия», – подчеркнул депутат.
«Страны, с которыми мы должны будем договариваться о неиспользовании ядерного оружия и его уничтожении, на протяжении долгих лет демонстрируют свое нежелание выполнять обязательства, выходят из них в одностороннем порядке», – заявил Морозов.
«Яркий пример – Соединенные Штаты, которые в одностороннем порядке вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договора по открытому небу и других соглашений», – добавил собеседник.
«Кроме того, как нам известно, Договор о нераспространении ядерного оружия не подписан целым рядом стран, однако у нас есть все основания полагать, что такое оружие у них есть. Если договариваться – то всему мировому сообществу, а сейчас такой возможности нет», – заключил он.
Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска высказался за ликвидацию и запрещение ядерного оружия, поскольку оно грозит уничтожением цивилизации.
«Вчера как всегда незамеченным прошел Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Оно как огромный дамоклов меч нависает над нашей цивилизацией, угрожая в течение всего нескольких часов расправиться с ней раз и навсегда. Сахаров и многие другие ученые последовательно пытались добиться решения этой проблемы. Ядерное оружие должно быть ликвидировано и окончательно запрещено», – говорится в сообщении в Telegram-канале бизнесмена.
Напомним, в субботу в социальных сетях депутаты новой волны напомнили подписчикам о военном преступлении США против Японии, отметив, что именно Россия стала первой страной, которая предложила обращать ядерные технологии не в угрозу, а на благо и пользу людям.
При этом ранее президент США Джо Байден по случаю открытия конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке заявил, что США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля за вооружениями.
«Сегодня моя администрация готова оперативно провести переговоры по новой системе контроля за вооружениями на замену СНВ-3, который истекает в 2026 году. <...> Россия должна продемонстрировать, что готова возобновить работу с США по контролю за ядерными вооружениями», – приводит заявление ТАСС.
Как отметил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков, российская и американская стороны все еще рассматривают возможность возобновления инспекций по контролю за выполнением СНВ-3.
В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по СНВ-3 должны вестись на основе учета интересов друг друга, американцы должны слышать озабоченности.
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Блинкену предрекли фиаско в Африке из-за Лаврова
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Поездка госсекретаря США Энтони Блинкена в Африку может закончиться неудачей на фоне состоявшегося в конце июля турне главы российского МИД Сергея Лаврова, пишут Джессика Донати и Габриэле Штайнхаузер в статье для The Wall Street Journal.
«Блинкен начал турне по трем странам Африки 7 августа из-за растущей обеспокоенности США влиянием России на континенте и после недавней поездки Лаврова», – передает РИА «Новости» текст публикации издания.
Журналисты напоминают, что ведущие государства Африки сохранили нейтралитет, когда Запад призвал их ввести антироссийские санкции, и это стало опасным сигналом для США. В статье отмечается, что африканские страны не демонстрировали непреодолимого желания просто купиться на риторику Запада.
По мнению авторов, Блинкен попытается повлиять на позицию лидеров континента. Но сделать это будет непросто после того, как в Африке побывал Лавров. Российский министр посетил четыре страны и поблагодарил их руководство за то, что они не поддержали западные санкции. Кроме того, он говорил об ответственности Европы и США за высокие цены на продовольствие и предложил покупать российскую нефть, пишут Донати и Штайнхаузер.
Блинкен в рамках африканского турне прибыл в Южно-Африканскую Республику, после чего посетит Конго и Руанду.
Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский по итогам голосования о продлении санкций в отношении Центрально-Африканской Республики (ЦАР) заявил, что страны Африки приветствуют сотрудничество с Россией, хотя Запад пытается настроить их против Москвы.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Африка возвращает России долги советского времени.
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