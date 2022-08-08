Эрдоган напомнил Финляндии и Швеции об условиях вступления в НАТО

Эксперты рассказали о политике НАТО после ядерного удара по Хиросиме и Нагасаки

Эксперты медиапроекта «Музей НАТО» объяснили, почему бомбардировка Хиросимы и Нагасики не стала поворотным моментом во внешней политике США.

Руководство США и военные, принимая решение о бомбардировке, хорошо знали, что ждет будущих жертв. 16 июля 1945 года – буквально накануне операции – на полигоне в штате Нью-Мексико прошли успешные испытания первой из трех изготовленных бомб. Война с Японией, очевидно, близилась к концу. Однако большие потери при захвате островов Окинава, Иводзима и других тихоокеанских территорий вызывали у американцев опасения, что окончательная победа над Японией и особенно высадка на ее основную территорию дорого им обойдется. Эти аргументы позже дополнялись и якобы «заботой» о японцах, которых при вторжении, по расчетам экспертов, должно было погибнуть в разы больше, включая мирных жителей. Требование безоговорочной капитуляции, согласованное союзниками 26 июля, Япония отвергла, говорится в статье на сайте проекта «Музей НАТО».

Сегодня уже очевидно, что бомбардировка преследовала две цели: сломить боевой дух Японии и продемонстрировать мощь Америки Советскому Союзу, так как администрация Трумэна, в отличие от рузвельтовской, сразу взяла в расчет будущую конфронтацию сверхдержав.

Через 16 часов после бомбардировки Хиросимы Трумэн выступил с заявлением, в котором пригрозил Японии, что если она не капитулирует, то ей следует ожидать «дождя разрушения с воздуха, подобного которому никогда не было на этой земле». 15 августа 1945 года император Хирохито объявил по радио японскому народу, что японское правительство приняло Потсдамскую декларацию, требующую безоговорочной капитуляции.

Президент Трумэн после войны и в дальнейшем твердо защищал свое решение: «Это было самое трудное решение, которое мне когда-либо приходилось принимать. Но президент не может уклоняться от сложных проблем – он не может переложить ответственность. <…> Я решил, что бомба должна быть использована для того, чтобы быстро закончить войну и спасти бесчисленные жизни – как японские, так и американские».

Каждый год в Японии проходят траурные церемонии, куда съезжаются делегаты со всего мира, включая США. Однако ни одно американское правительство до сих пор не принесло извинений за эти бесчеловечные расправы над сотнями тысяч ни в чем не повинных людей. Сами японцы предпочитают не упоминать, что это именно Америка виновата в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. В Стране восходящего солнца об этом просто не говорят, и все выглядит так, словно бомбы прилетели из ниоткуда.

Сегодня Япония важный союзник Штатов в дальневосточном регионе. Здесь дислоцировано около 50 тыс. американских военнослужащих, а также 5 тыс. гражданских лиц, работающих по линии министерства обороны США.

Дальнейшая история появления, развития и «почерка» НАТО, а также военных операций США в разных частях света стала печальным, но закономерным продолжением агрессивной внешней политики страны, получившей большое технологическое преимущество над другими странами. Также совершенно очевидно, что от применения в операциях ядерного оружия Америку и ее верных партнеров по альянсу сдерживал и сдерживает только ядерный паритет, прежде всего с Россией.

Утром 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 «Enola Gay», названный в честь матери командира экипажа, полковника Пола Тиббетса, сбросил на Хиросиму атомную бомбу «Little Boy» («Малыш»), эквивалентную по мощности 18 килотоннам тротила. Взрыватель бомбы сработал спустя 43 секунды у моста Айой в 600 метрах от детского госпиталя «Сима». 9 августа атомная плутониевая бомба «Fat Man» («Толстяк»), эквивалентная 21 килотонне тротила, была сброшена на Нагасаки пилотом Чарльзом Суини, командиром бомбардировщика B-29 «Bockscar».

В результате двух взрывов мгновенно погибли 80 тыс. человек, к концу 1945 года общее число погибших, включая также онкологические заболевания и лучевую болезнь, достигло почти полумиллиона человек. Те, кто выжил, всю жизнь страдали от заболеваний, вызванных радиационным облучением.

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