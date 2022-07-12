Музей НАТО рассказал о новой стратегической концепции альянса

Североатлантический альянс на саммите в Мадриде принял новую концепцию и «сбросил маску» декларируемой цели по борьбе с терроризмом, перейдя к противостоянию держав, считают специалисты Музея НАТО.

Главными угрозами в новой концепции безопасности были названы Россия и Китай. Вместо попытки преодолеть кризис отношений с другими геополитическими центрами силы, альянс переходит к открытой конфронтации, говорится в пресс-релизе музея, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В международном пространстве, где идет активное формирование нескольких центров силы, стратеги НАТО не придумали ничего лучше, как обозначить эти центры главными угрозами, полагают специалисты музея.

«В евроатлантическом регионе нет мира. Российская Федерация нарушила нормы и принципы, способствовавшие стабильному и предсказуемому европейскому порядку безопасности. Мы не можем сбрасывать со счетов возможность нападения на суверенитет и территориальную целостность стран НАТО», – говорится в документе.

По мнению экспертов музея, действия России, которая снова стала отстаивать национальные интересы, по сути, демонизируются: «Российская Федерация представляет собой наиболее значительную и прямую угрозу безопасности стран НАТО, миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Она стремится установить сферы влияния и прямого контроля посредством принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии».

В то же время было озвучено, что союзники «будут продолжать противодействовать угрозам со стороны России», в том числе «наращивать политическую и практическую поддержку Украине» и разворачивать «дополнительные мощные боеспособные силы на восточном фланге». А от России требуют «уйти из Украины».

При этом себя альянс упорно называет «оборонительным союзом, не представляющим угрозы ни для одной страны». Однако высказывания членов альянса лишний раз доказывают, что разницы между агрессией и обороной НАТО предпочитает не замечать.

Так, глава МИД Британии Лиз Трасс, выступая в Мадриде, заявила: «Сейчас самое время удвоить усилия и обеспечить, чтобы Украина победила Россию, чтобы президент Зеленский мог вести переговоры с позиции силы. <...> Мы обязаны добиться поражения России на Украине. Мы должны это сделать ради европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ достичь долгосрочного мира в Европе. Некоторые говорят о возможности переговоров сейчас, пока Россия все еще на Украине. Но я думаю, что это принесло бы ложный мир. <...> Мой посыл заключается в том, что мы сперва должны нанести поражение России, а затем вести переговоры».

Соответственно, России в данном случае не оставляют иного выбора, кроме как, мобилизовав ресурсы, включиться в гонку вооружений и предельно жестко реагировать на любые вызовы ее безопасности.

После России в числе угроз называется международный терроризм и Китай.

Миссия КНР при ЕС решительно осудила документ, заявив, что НАТО как пережиток холодной войны и крупнейший военный блок мира не отказался от мышления и практики создания «врагов» и продвижения блокового противостояния.

Отмечается, что хотя зона обороны альянса не выходит за пределы северной Атлантики, однако в последние годы он регулярно демонстрировал силу в регионе АТР и стремится к развязыванию там конфронтации.

Большинство положений новой концепции НАТО сосредоточены на усиление международного напряжения вместо того, чтобы решить накопившиеся проблемы в отношениях с другими крупными мировыми игроками.

Полная версия статьи доступна на сайте Музея НАТО.

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