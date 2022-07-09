Школам Запорожской области решили дать российскую аккредитацию

Запорожские школы и колледжи на освобожденных территориях получат российскую государственную аккредитацию, сообщило министерство просвещения России.

В числе первых образовательных организаций – Мелитопольский многопрофильный колледж, соответствующие документы руководству учреждения передал глава ведомства Сергей Кравцов, сообщается на сайте министерства.

В ходе рабочей поездки глава ведомства встретился с руководством департамента образования Мелитополя и учителями. Беседа прошла в гимназии №7, которая станет одной из пилотных школ в части внедрения российских образовательных стандартов. Педагоги смогли задать волнующие их вопросы, большинство из которых связано с началом нового учебного года.

Кравцов отметил, что второй раз встречается с педагогами на освобожденных территориях. Многие проблемы, обозначенные учителями, уже решаются.

«Это наша вторая встреча. По итогам первой встречи у нас был намечен конкретный план действий, то что мы должны сделать к началу 1 сентября, чтобы максимальное количество школ открылось. И уже эти планы реализовываются. Решен вопрос с учебниками, с художественной литературой, решен вопрос с текущим ремонтом ряда школ, коллеги говорили по поводу повышения квалификации учителей. Тоже сейчас разработана соответствующая программа. Многие ребята, старшеклассники пользуются проектом «Университетские смены» приезжают в регионы России и практически заново открывают для себя нашу страну», – рассказал министр.

Кравцов сообщил, что к 1 сентября на освобожденные территории, где не было российской учебно-методической литературы, будут поставлены учебники и художественные книги.

«Мы привезли книги. Это такая первая партия учебников по истории, по химии, по физике, по биологии, по каждому предмету, чтобы учителя уже могли ознакомиться с книгами, убедиться в том, что здесь достаточно высокое и хорошее изложение материала, книги красивые, материал излагается системно», – отметил глава ведомства.

По его словам, к началу учебного года все школы и колледжи будут обеспечены необходимой учебной литературой. Но уже сейчас, получив первую партию учебников, учителя, школьники и их родители могут в спокойном режиме подготовиться к занятиям и ознакомиться с содержанием книг.

«Помимо учебников мы привезли и художественную литературу, в том числе русскую классику, чтобы ребята могли изучать и стихи, и прозу. Хотим пожелать, чтобы дети получали качественное образование», – заявил Кравцов.

Министр подчеркнул, что «в книгах по истории нет никакой агрессии в отношении Украины или какой-либо другой страны».

«Те коллеги, которые здесь уже были и которым мы эти книги показывали, смогли сами в этом убедиться», – сказал он.

Кравцов отметил, украинский язык на освобожденных территориях останется родным языком. Он акцентировал внимание на том, что школьники Запорожской области будут проходить обучение по российским программам, которые гарантируют высокое качество образования.

«Если посмотреть на республику Крым и Севастополь, то можно убедиться, что за восемь лет большинство школ полностью отремонтировано, построены новые детские сады и школы. Очень важно, чтобы соответствующие изменения произошли в Запорожской области, в Мелитополе. Мы для этого все делаем. Важное решение по поводу украинского языка. Он остается как родной язык, никто не запрещает украинский язык. И те программы, которые реализуются у нас и обеспечивают высокое качество образования подготовки по математике, физике, химии и биологии, также будут реализовываться в школах Запорожской области», – резюмировал министр.

В заключении встречи Кравцов передал 50 путевок в международный детский центр «Артек» ребятам, проживающим в Мелитополе и близлежащих районах.