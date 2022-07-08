Японские СМИ распространили новое видео с покушением на Абэ

Обнародована новая видеозапись, на которой запечатлен момент покушения на бывшего японского премьера Синдзо Абэ, в ролике видно, что убийца сделал несколько выстрелов.

На кадрах, опубликованных японскими СМИ, хорошо видно, что подозреваемый сделал несколько выстрелов, чтобы расправиться с политиком. Лишь со второго раза ему удалось смертельно ранить экс-премьера.

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела.

На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство. Ямагами дал первые показания и сказал, что был «недоволен» экс-премьером и «хотел его убить».

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Абэ. Российский лидер назвал покойного выдающимся государственным деятелем, длительное время возглавлявшим правительство Японии и много сделавшим для развития добрососедских отношений между нашими странами.

Министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече глав МИД «Группы двадцати» (G20) был первым, кто начал свое выступление с соболезнований в связи со случившимся в Японии. С решительным осуждением «варварского нападения» на бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ выступил посол России в Японии Михаил Галузин.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в ведомстве ошеломлены новостью о покушении на Абэ, и выразила убежденность в том, что виновники этого чудовищного преступления понесут наказание.

Как заявил востоковед Олег Казаков, покушение на Абэ – экстраординарное, шоковое событие для Японии, а реакция японской общественности будет «крайне негативной, вне зависимости от того, нравится ли кому-то Абэ или нет».

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