Президент Финляндии одобрил строительство забора на границе с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинисте одобрил поправки к закону о пограничной охране, позволяющие установить заграждения на границе с Россией. Они вступят в силу 15 июля, сообщает министерство внутренних дел республики.

«Президент подписал закон 8 июля, он вступит в силу 15 июля 2022 года. Таким образом, в национальное законодательство будут добавлены положения о строительстве барьеров в пограничной зоне, таких как заборы, чтобы лучше подготовиться к различным угрозам безопасности страны», – передает ТАСС заявление ведомства.

Кроме того, в Финляндии с 15 июля вступают в силу поправки к закону о готовности, которые позволят стране реагировать на «угрозы гибридного характера, например использование миграции в целях оказания политического давления», отмечает МВД, добавляя, что «в будущем прием заявлений о предоставлении убежища может осуществляться централизованно, только в специально определенных для этого пунктах пропуска на границе».

Ранее поправки к закону о погранохране большинством голосов поддержал парламент республики. Данные изменения направлены на установку заграждений на границе с Россией протяженностью 1,3 тыс. км и закрытие ее для беженцев в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, 18 мая подали заявки на вступление в НАТО. Как ожидалось, приглашение на вступление они должны были получить на саммите альянса в Мадриде, однако вето Турции блокировало этот процесс. Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии в присутствии генсека НАТО подписали 28 июня в Мадриде меморандум, снимающий преграды на пути вступления северных стран в альянс.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «вселенским позором» итоги мадридского саммита НАТО, где с беспрецедентной скоростью было оформлено решение о членстве в альянсе Швеции и Финляндии. Она добавила, что политики в Хельсинки и Стокгольме до сих пор не могут объяснить, о чем они договорились с Турцией.