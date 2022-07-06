Захарова назвала вселенским позором итоги саммита о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Итоги мадридского саммита НАТО, где с беспрецедентной скоростью было оформлено решение о членстве в альянсе Швеции и Финляндии – вселенский позор, при этом политики в Хельсинки и Стокгольме до сих пор не могут объяснить, о чем они договорились с Турцией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«У них конкретный вопрос от их же граждан... Вы о чем там договорились с Турцией, будьте добры объясниться. Выходит, все руководство Швеции, говорит абсолютно противоположные вещи, ссылается на какие-то законы, цитирует положения. А о том, о чем они договорились, они сказать не могут... Это невозможно, это просто какой-то вселенский позор, что там происходит», – передает радио Sputnik ее слова.

При этом по вопросу меморандума по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО Захарова отметила, что скорость, с которой прошли все процедуры, беспрецедентна.

«Я читала непосредственно прямую речь. Это фантастика. Это просто манипулирование какими-то законодательными актами какого-то года без четкого объяснения, до чего они договорились, как они будут реализовывать договоренности», – заявила она.

Более того, представитель ведомства заметила, что в целом атмосфера на саммите НАТО в Мадриде напоминала скандал на коммунальной кухне. «Посмотрите подготовку к саммиту, сам саммит и итоги саммита. Где это единство? Как на коммунальной кухне... Собрались просто поскандалить», – выразила она мнение.

По словам Захаровой, «противоречия настолько глубокие, что только шантажом публичным, публичными оскорблениями друг друга можно достичь желаемого результата».

«Я такого количества грязи, который они в адрес каждого участника себе позволяли, не слышала никогда», – заключила представитель МИД России.

Ранее главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде, а также после 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении в Североатлантический альянс. Финляндия и Швеция официально войдут в НАТО после ратификации документов всеми странами альянса. Письма об одобрении направляются на хранение в Госдеп США.

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Североатлантического альянса гарантируют безопасность Финляндии и Швеции до завершения процесса их присоединения, пока они будут сохранять статус приглашенных государств.

Днем ранее Финляндия и Швеция начали и за один раунд завершили переговоры о присоединении к НАТО. В прошлую субботу президент США Джо Байден отправил в профильные комитеты Конгресса письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

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