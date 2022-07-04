Финляндия и Швеция завершили переговоры о вступлении в НАТО

Финляндия и Швеция начали и за один раунд завершили переговоры о присоединении к НАТО. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении альянса.

«Обе страны официально подтвердили свое желание и способность выполнять политические, юридические и военные обязательства, предусмотренные членством в НАТО», – приводит текст заявления ТАСС.

Отмечается, что после завершения переговоров союзники по альянсу должны подписать 5 июля в штаб-квартире НАТО протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в альянс.

Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден отправил в профильные комитеты Конгресса США письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

Ранее заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о получении гарантий от Стокгольма по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) было названо неприятным сюрпризом для Швеции, Финляндии и НАТО.

В НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии. После этого Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступления в Североатлантический альянс.

До этого присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозилось из-за позиции Турции, которая выдвигала двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО.