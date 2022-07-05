Генсек НАТО гарантировал безопасность Финляндии и Швеции

Страны Североатлантического альянса гарантируют безопасность Финляндии и Швеции до завершения процесса их вступления, пока они будут сохранять статус приглашенных государств, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Многие государства НАТО уже дали четкие обязательства по обеспечению безопасности Швеции и Финляндии, НАТО увеличила свое присутствие в регионе, в том числе в рамках проведения большего числа учений», – передает ТАСС его слова.

Столтенберг добавил, что «вооруженные силы НАТО, Финляндии и Швеции уже полностью совместимы, поскольку десятилетиями готовились и тренировались вместе».

По словам генсека, последний раз при расширении НАТО – приеме Северной Македонии в 2020 году – ратификация протоколов о вступлении заняла почти год, однако альянс надеется, что в случае Финляндии и Швеции это произойдет быстрее.

«Последний раз при расширении НАТО процесс ратификации протоколов занял около 12 месяцев, примерно год. Мы надеемся, что в случае Финляндии и Швеции это произойдет быстрее, поскольку этого требует ситуация», – сказал он.

Ранее главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Швеции Анн Линде, а также послы 30 стран подписали протоколы о вступлении в Североатлантический альянс.

Накануне Финляндия и Швеция начали и за один раунд завершили переговоры о присоединении к НАТО.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден отправил в профильные комитеты Конгресса США письма о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

В НАТО заявили, что альянс смог договориться с Турцией о вступлении в состав военного блока Швеции и Финляндии. После этого Швеция и Финляндия получили официальное приглашение для вступления в Североатлантический альянс.

До этого присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу тормозилось из-за позиции Турции, которая выдвигала двум странам десять условий для снятия вето на членство в НАТО.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД