Подруга сбежавшего из пермской колонии раскрыла подробности о его жизни

Знакомая убежавшего из колонии в Пермском крае заключенного Ивана Буккова сообщила, что у него была супруга, а побег стал для всех неожиданностью.

«Ваня работал на демонтаже зданий старой колонии, никто и подумать не мог, что он замышляет побег. Он обычный парень, общительный, компанейский, вообще не агрессивный», – сказала собеседница Ura.ru.

Она пояснила, что Буккову оставалось отбыть в колонии около пяти лет, большую часть он уже отсидел.

По ее словам, отбывая срок, заключенный нашел себе девушку, с которой они поженились в колонии. Сейчас она воспитывает мальчика, которого родила от Буккова.

По данным портала, Букков был осужден на 20 лет за нападения на таксистов в 2008 году, один из потерпевших погиб.

Между тем в главном управлении ФСИН по региону сообщили, что заключенный сбежал из пермского поселка Красный берег, передает РИА «Новости».

«В ряде СМИ распространяется информация о том, что из колонии строгого режима в Пермском крае сбежал преступник. Она не соответствует действительности. 4 июля в 6.30 (4.30 мск) на выводном объекте в поселке Красный берег выявлено отсутствие осужденного, который отбывает наказание в колонии-поселении», – уточнили в ведомстве.

Там указали, что осужденный работал на обслуживании и ремонте зданий. До конца марта 2021 года он действительно отбывал наказание в колонии строгого режима, но суд решил перевести его в колонию-поселение.

Осужденных из колонии-поселения не сопровождает охрана, они могут свободно передвигаться по его территории и выходить в населенный пункт, в котором находится учреждение ФСИН. Также эти люди одеваются в обычную одежду, могут иметь деньги и другие ценности.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения осужденного», – заключили в ведомстве.

Напомним, на Алтае осужденный сбежал в День России. В последний раз мужчину осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», он отбывал 10-летний срок. Его поймали через несколько дней.