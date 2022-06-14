Рецидивист с девятью судимостями сбежал из колонии на Алтае

В Республике Алтай в День России из колонии сбежал осужденный, на счету которого уже девять судимостей, сообщили в региональном управлении ФСИН.

«12 июня (воскресенье) участок колонии-поселения Маймы при колонии общего режима самовольно покинул Титанаков Василий Сергеевич 1979 года рождения, его до сих пор его ищут», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Мужчину в последний раз осудили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», он отбывал 10-летний срок.

«Титанаков должен был освободиться в 2024 году. Это его девятая судимость», – добавили в ведомстве.

В региональном МВД уточнили, что полиция также участвует в установлении местонахождения беглеца.

В декабре 2021 года в Ростовской области поймали двух сбежавших из исправительного учреждения в Волгоградской области заключенных.