Мизулина заявила о введении презумпции добросовестности родителей

Поправки в Семейный кодекс, внесенные в Госдуму, предусматривают презумпцию добросовестности родителей и преимущественное право родственников на воспитание ребенка, сообщила глава подкомитета по гражданскому и семейному праву комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина.

«Законопроект вводит в Семейный кодекс новые принципы правового регулирования семейных отношений, защищающие семью, такие как: презумпция добросовестности родителей при осуществлении родительских прав, право ребенка на родную семью. Это означает, что государство берет на себя обязанность при внесении изменений в семейное законодательство исходить и из этих принципов», – передает ее слова ТАСС.

Мизулина уточнила, что презумпция добросовестности родителей означает, что государство признает всех родителей действующими в соответствии с интересами детей, пока их недобросовестность не будет установлена вступившим в законную силу решением суда.

«Введение этого принципа позволит исключить порочную практику произвольного отобрания детей из семей», – пояснила сенатор.

Также право ребенка на родную семью означает, что во всех случаях отсутствия родителей, временно или постоянно, ребенок гарантированно имеет право расти в родной семье, семье своих родственников или свойственников.

«Родственникам, свойственникам ребенка гарантируется преимущественное право на его воспитание во всех случаях, когда ребенок остается без попечения родителей. Или когда родители временно не могут осуществлять свои родительские права. Устройство ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью не родственников, минуя принятие мотивированного решения об отказе в передаче ребенка его родственнику (с возможностью его обжалования), впредь будет считаться незаконным», – сказала Мизулина.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщил, что в Госдуму будет внесен законопроект, согласно которому изъятие ребенка из семьи будет происходить только по решению суда.

В прошлом году в СМИ сообщалось, что Мизулина представила пакет поправок к Семейному кодексу, согласно которым органы опеки предлагается лишить части полномочий в рамках процедуры изъятия детей из семей, эти функции, как предполагалось, должны быть переданы полицейским.

Позже заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова сказала газете ВЗГЛЯД, что МВД и сейчас имеет полномочия изымать ребенка из семьи по сигналу органов опеки, если есть угроза его жизни и здоровью, однако в пакете поправок к Семейному кодексу, предложенных сенатором Еленой Мизулиной, есть ряд других недоработок.

Позже Мизулина пояснила, что пакет поправок в Семейный кодекс о комплексе мер защиты детей, в том числе в случае угрозы их жизни в семье, не предполагает расширения полномочий МВД по изъятию детей.