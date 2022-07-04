В Госдуму решено внести законопроект об изъятии ребенка только по решению суда

Проект закона, согласно которому изъятие ребенка из семьи будет происходить только по решению суда, будет внесен в Госдуму, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Сегодня в Госдуму будет внесен законопроект, направленный на защиту прав семьи и детей… Предлагается комплекс мер защиты детей, соразмерных тем угрозам, которые должны быть устранены, при сохранении права ребенка на родную семью. Отобрание ребенка должно рассматриваться как исключительная мера защиты ребенка и применяться только на основании решения суда», – написал он в своем Telegram-канале.

В прошлом году в СМИ сообщалось, что глава подкомитета по гражданскому праву и семейному праву комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина представила пакет поправок к Семейному кодексу, согласно которым органы опеки предлагается лишить части полномочий в рамках процедуры изъятия детей из семей, эти функции, как предполагалось, должны быть переданы полицейским.

Позже заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова сказала газете ВЗГЛЯД, что МВД и сейчас имеет полномочия изымать ребенка из семьи по сигналу органов опеки, если есть угроза его жизни и здоровью, однако в пакете поправок к Семейному кодексу, предложенном сенатором Еленой Мизулиной, есть ряд других недоработок.

Позже Мизулина пояснила, что пакет поправок в Семейный кодекс о комплексе мер защиты детей, в том числе в случае угрозы их жизни в семье, не предполагает расширения полномочий МВД по изъятию детей.