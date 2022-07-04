В США пожаловались на российские «провокации» на Ближнем Востоке

Как утверждают власти США, американские силы на Ближнем Востоке столкнулись с ростом якобы «провокационных» и «эскалационных» действий со стороны России и Ирана.

Washington Post со ссылкой на американских чиновников пишет, что в июне произошел ряд случаев, которые в Пентагоне сочли «провокационными», «эскалационными» или «небезопасными и непрофессиональными», передает ТАСС.

В частности, речь идет, к примеру, об авиаударе по лагерю боевиков сирийской оппозиции в окрестностях военной базы США в Эт-Танфе. Издание сообщает, что российские силы в Сирии нанесли удар, предупредив американцев за 35 минут до атаки.

В результате удара граждане США не пострадали, но глава центрального командования вооруженных сил США Майкл Курилла назвал его «частью более широких попыток соперников США укрепить доминирование в регионе, делая при этом ставку на то, что США не дадут военного ответа».

Кроме того, как пишет издание, «российские самолеты создавали угрозу для военных самолетов США в небе над Сирией маневрами, которые шли вразрез с давно установленными протоколами по деконфликтингу». При этом американские военные отказались привести какие-либо доказательства или подробности.

Также заявляется о «росте провокаций со стороны Ирана и поддерживаемых им сил». Теперь, указывает Washington Post, США нужно «восстановить сдерживание, не спровоцировав при этом более широкий конфликт». Курилла заявил в июне: «Последнее, чего мы хотели бы – это начать прямо сейчас конфликт с Россией». Однако он заверил, что США «будут защищать себя» и «не будет колебаться перед тем, чтобы дать ответ».

Напомним, пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников членов международной террористической группировки «Исламское государство*». В апреле при участии спецслужб США из подконтрольных сирийским курдам тюрем были освобождены около 60 боевиков ИГ* 20–25 лет, которые позже были перенаправлены в район американской базы Эт-Танф для боевого обучения и последующей переброски на Украину.

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