Стало известно об износе немецких гаубиц через месяц после отправки Киеву

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30 июля, суббота  |  Последнее обновление — 10:30  |  vz.ru
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Украина может стать самодостаточной по газу

Отопительный сезон на Украине обещает быть необычным Виталий Грабар/ТАСС
Дефолт «Нафтогаза» и отсутствие денег на газ для подготовки к зимнему сезону – лишь одна из проблем украинской энергетики. Вторая проблема – где найти дефицитный нынче товар. Киев уже пугает украинцев 16-градусной температурой в квартирах, а европейцев – воровством российского газа из транзитной трубы. Но есть и другой вариант: Украина может выйти на самообеспечение газом. Как это возможно, и чья алчность может все испортить? Подробности...
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Для Латинской Америки Россия оказалась привлекательнее США

Латинскую Америку политики США по привычке считают своим «задним двором» Ian Cheibub/dpa/Global Look Press
Совещание американских министров обороны завершилось скандалом. Три ведущие страны континента – Бразилия, Аргентина и Мексика – ответили отказом на призыв США осудить Россию. Хозяин совещания, бразильский лидер Жаир Болсонару ранее вообще предсказал Москве победу в украинском конфликте. Значит ли это, что у Москвы по соседству с США за океаном появилось трое твердых союзников? Подробности...
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Документы опровергают выдумки о штрафбатах

Штрафные части ставили на самые опасные участки фронта Макс Альперт/РИА Новости
Ровно восемьдесят лет назад Сталин издал приказ, ставший широко известным под именем «Ни шагу назад!» Так был создан не только новый вид военных частей Красной армии – штрафники, но и один из самых устойчивых мифов Великой Отечественной. До сих пор о штрафных частях распространяется масса небылиц. Но реальность была не менее впечатляющей. Подробности...
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Кандидатство в ЕС довело Молдавию до народного бунта

Санду прибыла в Румынию с просьбой о помощи от кризиса и «российской угрозы» EPA/TASS
Молдавский президент в Румынии заявила о военной угрозе, якобы исходящей от России. Рейтинг Майи Санду сейчас падает, а в стране назревает социальный взрыв: Кишиневу нечем платить за газ, инфляция превысила 30%, а коммуналка стала не по карману людям. Поэтому президенту остается только твердить о внешней угрозе и уповать на поддержку Бухареста. Поможет ли ей это удержаться у власти? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Украинские хитрости перестают работать

Ольга Андреева
Ольга Андреева, журналист
Проигрыш в информационной войне оскорбляет украинцев куда больше, чем проигрыш экономический, политический и военный. Подробности...
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Крах американской мечты и полотенца

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Планировать капиталисты не умеют и не хотят, поэтому решили проще: надо сокращать население планеты. А оставшееся научить жить проще, скромнее, совместно пользоваться ресурсами, а желательно вообще воздерживаться от благ цивилизации. Подробности...
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Какова роль «химии» отношений во внешней политике

Алексей Токарев
Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
Герхард Шрёдер очевидно более успешный переговорщик с Россией, чем любой из нынешних европейских политиков. Физика взаимодействий между странами, то есть реальные столкновения и согласования национальных интересов, в редких случаях успешно дополнялась химией человеческих отношений. Подробности...
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Когда Китай отвоюет Тайвань

Тайная миссия Шредера в Москве

Обсуждение: 5 комментариев

15 лет тюрьмы за получение паспорта

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Удар ВСУ из HIMARS по колонии в Еленовке убил десятки пленных украинцев

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Римский покаялся перед индейцами

Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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Определена победительница конкурса «Мисс Россия – 2022»

Победительницей «Мисс Россия – 2022» стала 22-летняя уроженка Оренбурга Анна Линникова. Студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, изучает PR и мечтает объехать весь мир. В число увлечений Анны входит также шитье и изучение французского языка. Всего в финале конкурса участвовали 25 девушек
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    отопительный сезон


    Украина может стать самодостаточной по газу

    настоящая история России


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    национальные интересы


    Алексей Токарев: Какова роль «химии» отношений во внешней политике

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    Стало известно об износе немецких гаубиц через месяц после отправки Киеву

    30 июля 2022, 10:29

    Текст: Александра Юдина

    Киев проинформировал бундесвер, что у некоторых из семи поставленных на Украину Panzerhaubitze 2000 начали появляться сообщения об ошибках, которые якобы произошли от повышенной нагрузки из-за высоких темпов стрельбы, пишет Der Spiegel.

    По информации издания, через месяц после поставки на Украину немецких самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 несколько гаубиц оказались на износе и нуждаются в ремонте, передает РБК.

    Как при этом объясняют немецкие военные, такая ошибка может быть связана с высокими темпами стрельбы при использовании артиллерийских орудий украинскими вооруженными силами, что создает повышенную нагрузку на механизм заряжания оружия.

    Также предполагается, что украинские военнослужащие сначала пытались стрелять по целям на слишком большом расстоянии.

    Издание отмечает, что бундесвер дополнительно отправит на Украину запасные части, чтобы устранить неполадки. Помимо того, немецкое правительство ведет переговоры о создании центра по ремонту вооружений в Польше.

    Немецкое руководство разрешило компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) поставить Киеву 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму 1,7 млрд евро.

    В июне СМИ сообщали, что Германия обучает украинских военнослужащих применению самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, а министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подтверждала, что Берлин поставит Украине семь таких орудий.

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    В Бундестаге выступили за эксплуатацию «Северного потока – 2»
    		    29 июля 2022, 15:22
    Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Германия нуждается в российском газе, для поставок, если не будет других вариантов, можно было бы использовать «Северный поток – 2», который достроен, но не сертифицирован, выразил мнение глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст.

    «В целом всё равно, через какую трубу газ доставляется в Германию – он так и так остается российским. В этом смысле вопрос о «Северном потоке – 2» имеет скорее символический характер. Если не будет других возможностей, не важно по каким причинам, и если в конце концов обеспечение газом можно будет добиться лишь при помощи «Северного потока – 2», то нам нужно будет говорить о том, чтобы принять его как можно скорее в эксплуатацию», – передает ТАСС его слова.

    Ранее сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода.

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    Газпром: Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах «Северного потока»
    		    29 июля 2022, 19:37
    Фото: Rupert Oberhäuser/Imago/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту, заявил замглавы Газпрома Виталий Маркелов.

    «В этой связи мы вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта», – сказал он в эфире «России-24», передает ТАСС.

    Маркелов добавил, что компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. По его словам, Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.

    «Я хочу констатировать, что европейские партнеры обвиняют «Газпром» в том, что мы необоснованно сокращаем поставки газа в Европу. Но все ровно наоборот. Это они не выполняют обязательств, контрактных – подчеркиваю – обязательств по обслуживанию компрессорной станции. Мы призываем партнеров в кратчайшие сроки решить их собственные проблемы, и тогда ситуация с поставками газа на европейский рынок сразу же нормализуется», – заявил замглавы компании. 

     

    Он уточнил, что до сих пор у Газпрома нет документов, которые бы разрешали транспортировку и ремонт двигателей для «Северного потока». Российская компания планирует опубликовать часть переписки с компанией Siemens.

    Замглавы Газпрома отметил, что у специалистов Siemens есть все возможности для выполнения сервисных работ.

    Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России. 

    Накануне в Газпроме заявили, что на отправной компрессорной станции «Северного потока» работает всего один газоперекачивающий агрегат компании Siemens из шести имеющихся.

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    Газпром обвинил Siemens в невыполнении ремонта двигателей на «Северном потоке»
    		    27 июля 2022, 16:59
    Фото: dpa/picture-alliance/TASS
    Текст: Ольга Иванова

    Компания Siemens Energy не выполняет работы по ремонту неисправных двигателей на «Северном потоке», заявил заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов в эфире телеканала «Россия 24».

    На отправной компрессорной станции «Северного потока» установлено шесть газоперекачивающих агрегатов компании Siemens по 52 МВт: 5 ГПА в работе и один в резерве. На сегодня работает только один из них. Остальные либо достигли межремонтного пробега – 25 тыс. часов, после чего нужен капремонт на заводе, либо неисправны – в данном случае необходимо сервисное обслуживание от Siemens, передает заявление Маркелова «Интерфакс».

    Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Запад до сих пор не может прояснить России статус отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока» и для других турбин.

    Кремль выразил надежду, что отремонтированная турбина «Северного потока» будет возвращена и установлена «скорее раньше, чем позже». 

    Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.

    На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.

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    Немецкая Siemens опровергла заявление Газпрома о невыполнении ремонта турбин для «Северного потока»
    		    28 июля 2022, 11:11
    Фото: Maurizio Gambarini/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Немецкий концерн Siemens заявил, что не получал никаких сообщений о повреждениях в ответ на обвинения Газпрома в невыполнении ремонта турбин для «Северного потока».

    «В настоящее время у нас нет доступа к турбинам, и мы до сих пор не получили от Газпрома никаких сообщений о повреждениях. Поэтому мы должны исходить из того, что турбины находятся в рабочем состоянии», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом) сообщение компании.

    В спецзаявлении компания отметила, что плановое техническое обслуживание и в будущем может проводиться без проблем.

    «Действующее в настоящее время разрешение канадского правительства предусматривает дальнейшее обслуживание турбин компанией Siemens Energy в Монреале с последующим введением их в эксплуатацию», – отметили в Siemens.

    Накануне в Газпроме заявили, что на отправной компрессорной станции «Северного потока» работает всего один газоперекачивающий агрегат компании Siemens из шести имеющихся.

    При этом ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Запад до сих пор не может прояснить России статус отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока» и для других турбин.

    Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.

    На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.

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    Коментарии (24)
    Главы семи немецких городов предложили запустить «Северный поток – 2»
    		    27 июля 2022, 21:46
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Кристина Цыцура

    Главы нескольких небольших городов на немецком острове Рюген написали обращение к региональному и федеральному правительствам, они попросили запустить газопровод «Северный поток – 2», чтобы обеспечить энергобезопасность, сообщает агентство DPA со ссылкой на документ.

    «Мы придерживается мнения, что предложенный федеральным правительством курс отказаться от российских энергоносителей не является верным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство и письмо.

    Политики рекомендуют задействовать с «Северным потоком» газопровод «Северный поток – 2», который не прошел сертификацию в ЕС, фактически заморожен.

    Среди подписантов главы городских управлений Заснитца, Бергена, Зеллина, Бинцера и других городов, в основном беспартийные политики.

    Ранее сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода. 

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    Газпром представил часть переписки по вопросу возвращения турбины Siemens
    		   29 июля 2022, 21:48
    Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
    Текст: Кристина Цыцура

    Российская компания «Газпром» опубликовала частично переписку с партнерами по вопросу возвращения турбины, а также документы по КС «Портовая».

    Всего в документе идет речь о 43 нарушениях обязательных требований. В частности, сообщает о невыполнении требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта КС «Портовая», не обеспечена взрывобезопасность. Не выполнены требования по порядку проведения и организации работ по техобслуживанию и ремонту устройств с учетом требований. Имеются требования к устройству рельсовых путей мостовых кранов. Также не выполнены требования к электрооборудованию во взрывоопасных зонах.

     

    Ряд пунктов относятся к несоблюдению требований, касающихся правил и техники безопасности.  

    Приложены обращения к главному руководителю проекта КС «Портовая» – ведущему руководителю проектов ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» Артему Степанову и к гендиректору ООО «Сименс Энергетика» Олегу Титову.

    Опубликованы и акты Ростехнадзора, среди которых есть и предписание об устранении выявленных нарушений.

    Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.

    Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».

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    Коментарии (4)
    Посол Украины в ФРГ назвал ошибкой свои заявления о бандеровцах
    		    27 июля 2022, 18:50
    Фото: imago-images/TASS
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинский посол в Германии Андрей Мельник, который вскоре покинет пост, признал, что его слова о непричастности бандеровцев к массовым убийствам были ошибкой.

    «Я не знаю, честно говоря, вероятно, была связь», – заявил Мельник в беседе с Die Zeit, отвечая на вопрос, стали ли его слова причиной отзыва из Германии, передает ТАСС.

    Он добавил, что, вероятно, недооценил «эмоциональное значение», которое имеет «этот щекотливый вопрос», в особенности для Варшавы.

    «Это была ошибка. Я не хотел никого обидеть», – указал дипломат.

    Он добавил, что не является националистом, и никогда им не был. По его словам, от 8 до 10 млн украинцев «стали жертвами нацистского правления».

    «Это темная глава общей истории, слепое пятно в Федеративной Республике, с которым необходимо бороться. Со своей стороны я хотел бы еще раз подчеркнуть, что сожалею о своих упомянутых заявлениях. Эту чрезвычайно сложную тему лучше оставить историкам», – сказал Мельник.

    Он уточнил, что должен выехать из Берлина через несколько недель, и охарактеризовал отзыв из Германии как «рутинное дело».

    Украинский посол Андрей Мельник неоднократно позволял себе скандальные высказывания. Он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала украинский президент Владимир Зеленский пригласил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Зеленский уволил Мельника с должности посла.

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    Германия заявила о долгосрочном размещении войск в Словакии
    		    27 июля 2022, 12:00
    Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Военнослужащие бундесвера и немецкие системы ПВО могут быть размещены в Словакии на долгосрочной основе, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок во время официального визита в Братиславу.

    Она заявила, что зенитные ракетные комплексы «Патриот» останутся на словацкой территории так долго, пока в них будет необходимость. «Это не однодневка, а солидарность в действии. Мы сплочены и в этом вопросе безопасности», – передает Deutsche Welle (признан в России иноагентом) ее слова.

    По информации Бербок, общее количество военнослужащих бундесвера в Словакии достигает 640 человек, с учетом тех, что были дислоцированы в июне – немецкие системы ПВО и около 300 военнослужащих, затем в апреле еще около 300 немецких военных.

    Кроме того, Бербок и министр иностранных дел Словакии Иван Корчок объявили о продолжении переговоров о круговых поставках вооружения на Украину, в рамках которых восточноевропейские партнеры по НАТО получают западные вооружения в обмен на боевую технику советского производства, которую они поставляют украинской армии, отражающей российскую агрессию.

    Отмечается также, что Бербок встретилась с чешским коллегой Яном Липавским и провела переговоры, согласно которым между Германией и Чехией будут установлены круговые поставки танков на Украину. Они близки к завершению и находятся «в финальной фазе составления общего договора», который, по ее мнению, мог бы послужить моделью для аналогичных соглашений с другими странами.

    Ранее Бербок рассказала о трудностях с круговыми поставками танков Украине, о чем Германия ранее договаривалась с Польшей. Круговой обмен танками предусматривает, что Польша передает Украине танки советского производства, которые украинским военным более привычны, а взамен получает западное вооружение. 

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    Коментарии (9)
    Прокачка газа в Германию по «Северному потоку» снизилась до 19,5% от максимума
    		    27 июля 2022, 15:29
    Фото: AP/TASS
    Текст: Ольга Иванова

    Поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода, говорится в опубликованном в среду отчете регулятора о ситуации с газоснабжением страны.

    «Поток газа по «Северному потоку» снижается и в настоящее время составляет 19,5% от максимальной мощности после объявленного на сегодня сокращения объемов поставок», – приводит сообщение ТАСС. При этом указывается, что «поток газа по «Северному потоку» до 06.00 27 июля был ничем не примечателен и имел нормальные колебания». «Таким образом, на сегодняшних диаграммах снижение потока газа еще не видно», – уточнили в регуляторе.

    В то же время там указали, что ситуация с газоснабжением в ФРГ напряженная, нельзя исключать ее дальнейшего ухудшения. Уровень заполненности газохранилищ на данный момент составляет 66,8%.

    Кроме того, кабмин ФРГ считает, что контракты по поставкам газа не соблюдаются, не видит технических причин для сокращения поставок из России, заявила в среду заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиан Хофман на брифинге в Берлине.

    Ранее сообщалось, что поставки российского газа по «Северному потоку» упали до около 20% от максимальной мощности на фоне остановки работы еще одной газовой турбины.

    Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Запад до сих пор не может прояснить России статус отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока» и для других турбин.

    Кремль выразил надежду, что отремонтированная турбина «Северного потока» будет возвращена и установлена «скорее раньше, чем позже». 

    Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.

    На этом фоне в Европе началась паника, подскочили цены на газ. При этом странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%.

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    Коментарии (12)
    В Германии заявили о заполнении хранилищ газом на две трети от максимума
    		    28 июля 2022, 15:50
    Фото: dpa/picture-alliance/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Уровень прокачки газа по «Северному потоку» составляет около 20%, газохранилища Германии продолжают заполняться, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства страны.

    «До сих пор происходит закачка газа (в газохранилища). Общий уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 67,2%», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    В регуляторе отметили, что ситуация напряженная и может ухудшиться, но сейчас снабжение страны стабильное.

    В ведомстве в очередной раз отметили, что при сохранении нынешнего уровня прокачки по «Северному потоку» цель заполнить газохранилища на 95% к ноябрю «едва достижима без дополнительных мер».

    Ранее сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода.

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    Пескова спросили о контактах Путина и Шредера

    27 июля 2022, 13:36

    Текст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не уточнил, пообщался ли Владимир Путин очно или по телефону с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером.

    «Никаких комментариев нет», – передает ТАСС его ответ на вопрос, состоялись ли контакты Путина и Шредера.

    Накануне стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для переговоров по энергетике. В Кремле не исключили контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.

    «Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва – прекрасный город», – сказал Шредер немецкому телеканалу N-tv. Правда, супруга бывшего политика Со Ен Ким-Шредер опровергла его слова про «отпуск», признавшись, что муж приехал провести переговоры по энергетике. По информации журнала Spiegel, в центре переговоров – поставки газа через «Северный поток – 1», но при этом «не ясно, с кем конкретно бывший канцлер ведет переговоры в Москве».

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    В Германии заявили о риске остаться без туалетной бумаги из-за российского газа

    27 июля 2022, 14:31

    Текст: Алексей Дегтярев

    Остановка поставок газа из России может негативно отразиться на производстве бумажной продукции в Германии, заявил глава правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер.

    «То, что газеты печатаются на ней (на бумаге – прим. ВЗГЛЯД), для большинства очевидно. Но речь идет также об упаковочной бумаге, которая нужна для хранения и транспортировки продуктов питания. К тому же лекарства упаковываются в картонные коробки, в них же находятся и бумажные инструкции. Картон тоже используют во многих предметах гигиены: например, в туалетной бумаге», – заявил Шаллер в интервью Die Zeit, передает РИА «Новости».

    По его словам, бумажному производству нужны вода, электричество, тепло и работники, и эту технологию не удастся изменить в короткие сроки.

    В случае прекращения поставок газа из России производство придется замедлить, это трудновыполнимо и экономически нецелесообразно, сказал он.

    Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.

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    Германии предрекли потерю лидерства в ЕС

    29 июля 2022, 09:38

    Текст: Антон Никитин

    Германия теряет доминирующее положение в Европейском союзе, пишет в статье для Bloomberg журналист Мария Тадео. Такое положение дел обусловлено энергетическим кризисом, возникшим в результате санкционной кампании против России, отмечает автор.

    «Больше десяти лет Берлин обладал высшей моральной и финансовой властью и авторитетом в Евросоюзе, определяя его политику и выступая в роли плохого полицейского по отношению к более слабым экономикам южноевропейских государств. Энергетический кризис изменил положение вещей», – передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Германия, полагает Тадео, на сегодняшний день может уступить свои лидерские позиции южным странам Евросоюза. По словам журналиста, главным минусом немецкой экономической модели стала ее зависимость от России.

    «Пока Берлин оправляется от шока, юг Европы начинает проявлять все больше активности и напористости. Это не месть за навязанный Германией режим строгой экономии, а перегруппировка сил, которая в конечном итоге может оздоровить Евросоюз», – резюмирует Тадео.

    Ранее издание DWN написало, что текущий энергетический кризис стал причиной «сокрушительного приговора» для будущего немецкой экономики.

    Немецкий депутат, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт в свою очередь заявила, что Берлин должен прекратить экономическую войну против Москвы, поскольку не способен выжить без российских энергоносителей. Кроме того, глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России топливом из других стран.

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    В Австрии заявили о невозможности ввести эмбарго на газ из России

    28 июля 2022, 15:07

    Текст: Ольга Иванова

    Ввести эмбарго в отношении российского газа невозможно, так как это грозит крахом промышленности и безработицей, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

    «Позиция Австрии такова, что эмбарго в отношении газа ввести невозможно. Не только потому, что Австрия зависима от российского газа, от него также зависит промышленность Германии, а если она рухнет, то австрийская тоже рухнет, нас ждет массовая безработица», – приводит его слова ТАСС.

    В мае австрийская нефтегазовая компания OMV заплатила за поставки российского газа в евро по новой схеме, платеж прошел без проблем.

    Ранее Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».

    Вопреки этому в Европе началась паника, подскочили цены на газ. Однако странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению.

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    В Германии поездку Шредера в Россию назвали его личным делом

    27 июля 2022, 15:45

    Текст: Александра Юдина

    Поездка бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера не обсуждалась с правительством, в том числе ведомством канцлера Олафа Шольца, сообщила представитель кабмина Кристиане Хоффман.

    «Поездка не согласовывалась. Это личное дело господина Шредера», – передает РИА «Новости» ее ответ на вопрос, согласовывалась ли поездка с ведомством федерального канцлера и с Шольцем.

    При этом Хоффман не стала давать оценки поездке Шредера.

    Накануне стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для переговоров по энергетике. В Кремле не исключили контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.

    «Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва – прекрасный город», – сказал Шредер немецкому телеканалу N-tv. Правда, супруга бывшего политика Со Ен Ким-Шредер опровергла его слова про «отпуск», признавшись, что муж приехал провести переговоры по энергетике. По информации журнала Spiegel, в центре переговоров – поставки газа через «Северный поток – 1», но при этом «не ясно, с кем конкретно бывший канцлер ведет переговоры в Москве».

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