Стало известно об износе немецких гаубиц через месяц после отправки Киеву

Киев проинформировал бундесвер, что у некоторых из семи поставленных на Украину Panzerhaubitze 2000 начали появляться сообщения об ошибках, которые якобы произошли от повышенной нагрузки из-за высоких темпов стрельбы, пишет Der Spiegel.

По информации издания, через месяц после поставки на Украину немецких самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 несколько гаубиц оказались на износе и нуждаются в ремонте, передает РБК.

Как при этом объясняют немецкие военные, такая ошибка может быть связана с высокими темпами стрельбы при использовании артиллерийских орудий украинскими вооруженными силами, что создает повышенную нагрузку на механизм заряжания оружия.

Также предполагается, что украинские военнослужащие сначала пытались стрелять по целям на слишком большом расстоянии.

Издание отмечает, что бундесвер дополнительно отправит на Украину запасные части, чтобы устранить неполадки. Помимо того, немецкое правительство ведет переговоры о создании центра по ремонту вооружений в Польше.

Немецкое руководство разрешило компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) поставить Киеву 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 на сумму 1,7 млрд евро.

В июне СМИ сообщали, что Германия обучает украинских военнослужащих применению самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, а министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подтверждала, что Берлин поставит Украине семь таких орудий.

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