Посол Украины заявил о планах Киева получить 7 гаубиц от Германии 22 июня

Лукашенко не исключил, что Белоруссии придется «воевать за Западную Украину»

Возможно, Белоруссии придется участвовать в конфликте за Западную Украину, чтобы коллективный Запад ее «не оттяпал», заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

По мнению Лукашенко, страны Запада «до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова». «А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать», – приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии.

Он заявил, что на Западе «не остановятся» и «зайдут с Украины Западной или еще откуда-то». «Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг», – сказал он.

Лукашенко прокомментировал упреки в адрес Белоруссии и России по поводу вывоза с Украины зерна: «Слышали проблему вывоза зерна. И все говорят: голод и прочее, вот это главное. Не это главное. Народу в мире надоел вот этот против России оголтелый накат. Он обратный эффект уже имеет. Надо пожевать что-то новое - дали зерно. Кто виноват? Лукашенко с Путиным, оказывается. Слушайте, я обезумел, когда это услышал. Я виноват, что Украина зерно не может вывезти?».

Он считает, что «американцы не смогли весь мир организовать и бросить» против России и Белоруссии. В связи с этим США «подняли тему голода», хотя тот «до пандемии уже хорошо обрисовался». В Вашингтоне, по его словам, «хотят через этот вселенский голод организовать остальные страны, подтянуть к себе, чтобы бомбить здесь Россию», а также Белоруссию. Лукашенко отметил, что на Украине «этого зерна столько нет, сколько они говорят». Кроме того, Россия и Белоруссия уже предложили маршруты для экспорта зерна, отметил он.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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