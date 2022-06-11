Посол Украины заявил о планах Киева получить 7 гаубиц от Германии 22 июня

|
11 июня, суббота | Последнее обновление — 15:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава МИД Чехии подтвердил гибель присоединившегося к ВС Украины чеха
Разделы
Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую Арабской весной, сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми.
Подробности...
Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами.
Подробности...
Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство.
Подробности...
На фото - историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
Подробности...
В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
Подробности...
Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Посол Украины заявил о планах Киева получить 7 гаубиц от Германии 22 июня
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что 22 июня Киев ожидает поставки семи немецких гаубиц.
«Семь самоходных гаубиц, которые будут переданы нам, мы эти системы получим где-то 22 июня; и самоходные зенитные системы, так называемые «Гепарды». Это тоже старое оружие – 30 единиц: 15 «Гепардов» – до конца июля, еще 15 – до конца августа», – сказал Мельник в интервью украинскому изданию «НВ», – передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что сейчас Германия обучает украинских военнослужащих применению самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, а министр обороны Германии Кристине Ламбрехт подтвердила, что Берлин поставит Украине семь таких орудий.
Ранее Мельник заявил, что слова канцлера Германии о выделении Киеву военной помощи в размере 2 млрд евро – это «только заявление».
Украинский посол также заявил, что правительство Германии уже шесть недель под надуманными предлогами блокирует поставки Киеву 100 БМП «Мардер».
Мельник заявил, что отказ Германии поставлять Киеву танки Leopard-1 и БМП Marder станет «позором, который войдет в историю».
Шольц потребовал от Вучича ввести санкции против России
|
|
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Сербию потребовал, чтобы Белград ввел санкции против Москвы, сообщил президент Сербии Александр Вучич.
«Канцлер Шольц очень ясно и остро потребовал от Республики Сербии присоединиться к санкциям против Российской Федерации», – цитирует Вучича ТАСС.
Глава сербского государства отметил, что уже объяснял позицию Белграда и о ситуации около Косова, и о традиционных отношениях с Россией. Вучич пояснил, что политики также говорили о предстоящей зиме, и он ознакомил Шольца со всеми трудностями и проблемами, с которыми сталкивается Сербия сейчас.
«Олаф Шольц был очень любезным и справедливым и предложил абсолютную помощь в поиске решения для кризиса, который мы уже ощущаем каждый день, и с которым только столкнемся», – отметил президент.
Также Шольц в пятницу заявил, что вступление в Евросоюз Сербии и самопровозглашенной республики Косово станет возможным только после взаимного признания Белграда и Приштины.
Австрия выдвинула условие предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС
Австрийский канцлер Карл Нехаммер сообщил, при каком условии его страна согласится предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.
Нехаммер во время визита в Эстонию заявил, что согласие на предоставление Украине статуса Австрия даст, если такой же статус получат «страны Западных Балкан и Молдавия», передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.
Напомним, Нидерланды и Дания выступили против предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Германия предлагает компромисс – дать Киеву условный статус кандидата.
Захарова дала Киеву совет по мобилизации покинувших Украину женщин
|
|
Украинский генштаб объявил о мобилизации женщин, но «объекты мобилизации» Киеву надо искать за границей, с иронией сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Генштаб ВСУ запускает ряд мобилизационных мероприятий в отношении женщин-граждан Украины. В первую очередь, до 15 июня стартует мобилизация женщин, уже являющихся военнообязанными, а до 31 июня пройдут мероприятия по постановке на воинский учет всех украинок с 18 до 60 лет», – сообщила Захарова в своем Telegram-канале.
Она выразила надежду, что украинские посольства по всему миру доведут информацию до своих граждан за рубежом, и «в украинские загранучреждения выстроится очередь из людей и Porsche Cayenne, на которых объекты мобилизации случайно покинули Родину в трудный для нее час».
Дипломат предположила, что уехавшие из страны «по первому зову» побегут записываться к дипломатам, «расталкивая друг друга локтями».
«Напомню, что посольство Украины постоянно вербует наемников и добровольцев. Вот и мобилизацию своих граждан за границей надо такими же темпами проводить», – заключила она.
Лукашенко не исключил, что Белоруссии придется «воевать за Западную Украину»
|
|
Возможно, Белоруссии придется участвовать в конфликте за Западную Украину, чтобы коллективный Запад ее «не оттяпал», заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
По мнению Лукашенко, страны Запада «до сих пор не ушли от цели выровнять фронт, чтобы он проходил: Смоленск-Псков, Смоленск-Брянск-Курск и туда до Ростова». «А мы, тысячу почти километров, балкон этот, его надо срезать», – приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии.
Он заявил, что на Западе «не остановятся» и «зайдут с Украины Западной или еще откуда-то». «Еще, может, за Западную Украину придется воевать, чтобы не оттяпали. Потому что это для нас смерти подобно, не только для украинцев. Страшные процессы происходят вокруг», – сказал он.
Лукашенко прокомментировал упреки в адрес Белоруссии и России по поводу вывоза с Украины зерна: «Слышали проблему вывоза зерна. И все говорят: голод и прочее, вот это главное. Не это главное. Народу в мире надоел вот этот против России оголтелый накат. Он обратный эффект уже имеет. Надо пожевать что-то новое - дали зерно. Кто виноват? Лукашенко с Путиным, оказывается. Слушайте, я обезумел, когда это услышал. Я виноват, что Украина зерно не может вывезти?».
Он считает, что «американцы не смогли весь мир организовать и бросить» против России и Белоруссии. В связи с этим США «подняли тему голода», хотя тот «до пандемии уже хорошо обрисовался». В Вашингтоне, по его словам, «хотят через этот вселенский голод организовать остальные страны, подтянуть к себе, чтобы бомбить здесь Россию», а также Белоруссию. Лукашенко отметил, что на Украине «этого зерна столько нет, сколько они говорят». Кроме того, Россия и Белоруссия уже предложили маршруты для экспорта зерна, отметил он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военный моряк оценил перспективы высадки российского десанта в районе Очакова
|
|
«У российских сил появляется возможность проведения десантной операции в районе Очакова, то есть нанесения удара в тыл ВСУ, в обход украинских укреплений, оборудованных восточнее Николаева», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Максим Климов. Ранее стало известно, что подконтрольный ВСУ порт Очаков остался без защиты со стороны моря.
Если украинская сторона действительно утратила возможность защищать Очаков со стороны моря, а лежащая напротив города Кинбурнская коса оказалась в руках ВС РФ, то теперь не исключена высадка нашего десанта в районе Очакова, полагает капитан III ранга запаса Максим Климов.
«Но даже если наши Вооруженные силы не сочтут нужным проводить высадку десанта, сам по себе полный контроль над акваторией Кинбурнской косы резко затрудняет для ВСУ проведение оборонительных мероприятий, например – постановку минных заграждений в море. Впрочем, все что и до этого ставили украинские военные, можно охарактеризовать одним словом – «непрофессионально», – пояснил Климов.
Ранее в соцсетях появился видеоролик, снятый предположительно в акватории Очакова. На нем видно, как украинский боевой корабль уходит от артобстрела, который ведут по нему с суши. Комментируя ролик, Климов предположил, что акватория между Очаковом и Кирнбурнской косой, вероятно, ранее была все же заминирована украинской стороной. «Думаю, судно могло так быстро двигаться, поскольку у командования была карта расположения мин», – предположил эксперт.
Стоит напомнить, что Очаков очень важен с историко-символической точки зрения, добавил Климов. «В битвах за эти территории отметились великие люди: кроме Суворова, во времена Потемкина и Екатерины Второй там сражался и американский контрадмирал Пол Джонс, находившийся на русской службе, национальный герой и основатель флота США», – рассказал эксперт.
В пятницу источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что украинская морская оборона города Очакова Николаевской области осталась без кораблей. Собеседник уточнил, что к обороне Очакова, стоящего на выходе из Днепро-Бугского лимана в Черное море, было привлечено всего два корабля ВМСУ – малый противолодочный корабль «Винница» и средний десантный корабль «Юрий Олефиренко». По словам источника, «Винница» затоплена. «А по «Юрию Олефиренко» принято решение вывести его из района боевых действий в связи с низким морально-психологическим состоянием экипажа, члены которого отказались выполнять приказы командования по патрулированию Днепровского лимана», – сказал собеседник.
В итоге Вооруженные силы России после освобождения стратегически важной части Николаевской области – района Кинбурнской косы – открыли водный путь на город Очаков, сообщил источник. Собеседник добавил, что военно-морская база, которую строили в Очакове при участии представителей стран НАТО, в данный момент закрыта, а ее персонал давно эвакуирован.
Шольц заявил, что санкции против России не снимут после окончания спецоперации
Антироссийские санкции не снимут после прекращения спецоперации на Украине, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции.
«Санкции, которые мы ввели – а сейчас это шестой пакет рестрикций, – и санкции всех других стран – это не то, что закончится, когда завершится война. Обязательное условие – изменение ситуации, улучшение обстановки», – цитирует Шольца ТАСС.
Россия должна понять, что «не может диктовать условия мира Украине», она должна вести диалог с Украиной и договориться с ней о соглашении, гарантирующем «территориальную целостность и суверенитет» этой страны.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Херсонские власти приказали бойцам ВСУ сдаться и сложить оружие
Украинским военнослужащим в Херсонской области следует добровольно сдаться и явиться в военную комендатуру, где сдать оружие и боеприпасы, соответствующий приказ подписал военный комендант региона.
«Лиц, выполнивших требования комендатуры, не будут привлекать к уголовной ответственности, если они не совершали преступлений. Те же, кто попытается уклониться от исполнения приказа, подлежат задержанию с изъятием всех обнаруженных запрещенных предметов: оружия, в том числе его составных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», – говорится в сообщении в Telegram-канале «ВГА Херсонской области».
Отмечается, что приказ «Об усилении мер общественной безопасности» был подписан еще 9 июня.
Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Херсонская область отметит День России вместе со всем российским государством, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны.
Украинских боевиков заблокировали на заводе «Азот» в Северодонецке
ВСУ сейчас блокированы на территории завода «Азот» в Северодонецке и пытаются выйти на контакт, сообщил в пятницу посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Немногочисленная группировка укроформирований на территории химобъединения АЗОТ покинуть предприятие уже не может. Все пути отступления для них отрезаны», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Как рассказал Мирошник, «отдельные представители боевиков пытаются выходить на контакт с союзными войсками и выдвигать какие-то условия».
«Им объясняют, что никаких условий принято не будет. Только сложение оружия и сдача в плен», – добавил посол ЛНР.
Ранее Минобороны России сообщало, что украинские боевики заминировали емкости с химией, находящиеся на территории завода «Азот», чтобы подорвать их при отступлении и обвинить в этом Россию.
Запорожская область рассказала о закупках зерна Северной Америкой
|
|
Страны Северной Америки закупают зерно на освобожденных от украинских формирований территориях Запорожской области «по хитрым схемам», сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Рогов отметил, что «Запорожская область – это по сути закрома Родины, это такая житница юга Руси всегда». Он напомнил, что во времена СССР «были очень большие урожаи зерна, каждый собранный миллион тонн зерна отмечался вымпелами, наградами, премиями», передает ТАСС.
«К нам обращаются сельхозпроизводители, которым некуда девать зерно от его переизбытка еще с прошлогоднего урожая. Поэтому начали искать рынки сбыта и достаточно быстро, помимо российского рынка сбыта», – сообщил он.
В регионе «договорились с представителями Ближнего Востока, Африки, Северной Америки, кстати, которая пугает санкциями, но, тем не менее, наше зерно покупает с радостью – понятно, через посредников и по хитрым схемам, но суть в этом», заявил Рогов.
Он сообщил, что расчеты проводятся как безналичным способом, так и наличным, поскольку банковская система пока представлена в области только одним банком. Однако идут переговоры с несколькими системообразующими российскими банками по вопросу их присутствия в регионе. Как заверил Рогов, «это дело ближайших дней, тогда уже совсем не будет никаких отличий от любого другого российского региона, где возможно пользование карточками, платежами, переводами денежными».
Напомним, Европейский союз призывает все страны не покупать российское зерно, которое якобы вывезено с Украины. Тем временем президент Сенегала, председатель Африканского союза Маки Саль сообщил, что санкции против России мешают африканским предпринимателям покупать зерно и удобрения, без которых Африке грозит голод.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина не смогла сорвать концерт пианистки Лисицы в Венгрии
Украинское посольство в Будапеште предприняло попытки помешать концерту пианистки Валентины Лисицы в Российском культурном центре, сообщило посольство России в Венгрии.
Российское посольство указало, что Лисица – уроженка Киева, но придерживается «отличного от официальной позиции киевских властей мнения по поводу ситуации на Украине». Ее концерт был посвящен Дню России. Украинская сторона «попыталась воспрепятствовать проведению концерта, направив соответствующую ноту всем дипломатическим миссиям, находящимся в Будапеште», но «эта пиар-акция только подогрела интерес к мероприятию», передает ТАСС.
При этом запланированное на 3 июня в «Летнем театре» на острове Маргит на Дунае выступление Лисицы «было отменено руководством театра с «подсказки» украинского посольства». Однако в Российском культурном центре концерт состоялся, на нем присутствовали представители венгерской общественности, дипломаты и любители музыки.
2 мая Лисица в память о погибших в Одесском доме профсоюзов провела у посольства Украины в Москве концерт классических композиций.
Депутат допустил отмену границ между Крымом и Херсонской областью в течение недели
|
|
Вполне вероятно, что границы между освобожденной Херсонской областью и Крымом будут сняты в течение недели, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин, комментируя соответствующее заявление властей Херсонской области.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов допустил, что в перспективе границы между Херсонской областью и Крымом будут сняты. По его словам, это поможет пустить поток зерна и других зерновых не только в Россию, но и в другие государства.
«Думаю, это вполне возможно в течение недели, если постараться. Конечно, контроль все равно будет, причем примерно такой же, как при проезде через Крымский мост. Технически это возможно», – говорит Делягин.
«Вообще не должно быть границ между Херсоном и Крымом, потому что Херсон должен стать частью России, как и Донецк, и Луганск, и все остальное. И вообще, я думаю, что Новый год мы встретим как минимум с югом Украины в составе Российской Федерации и той частью страны, которая находится к востоку от Днепра», – заключил депутат.
Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Херсонская область отметит День России вместе со всем российским государством, чтобы жители почувствовали себя частью большой страны.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США оценили возможность участия ВМС в решении вопроса экспорта зерна с Украины
ВМС США могут задействовать для решения проблемы экспорта зерна с Украины, но Вашингтон отдает приоритет дипломатическому пути, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
На конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Диалог Шангри-ла» Остина спросили, могут ли военно-морские силы США быть задействованы при транспортировке зерна из черноморских портов Украины, передает РИА «Новости».
«Вы спрашиваете, могут или нет наши войска в этом и других регионах стать фактором добавленной стоимости. Конечно, мы можем», – ответил руководитель военного ведомства США, но заверил, что Вашингтон «всегда хочет сначала поискать дипломатического решения». Остин «видит много энергии, которая задействована сейчас в этой сфере». Он выразил надежду, что «случатся правильные вещи».
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никак не препятствует вывозу зерна на судах из черноморских портов, проблема в минировании портов и прибрежных вод, организованном украинской стороной.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял: «Если не будет решен вопрос, что наша страна в безопасности, никакое зерно никуда никому не поедет. Потому что для нас вопрос безопасности номер один».
Китай готов дать отпор желающим использовать украинский вопрос против КНР
Пекин всегда занимал объективную позицию по украинскому вопросу и даст решительный отпор, если кто-то будет использовать вопрос в качестве предлога, чтобы навредить Китаю, заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.
«Пекин по украинскому вопросу всегда придерживался объективной и справедливой позиции, а также принимал активные усилия для содействия миру и продвижения переговоров», – передает РИА «Новости» слова У Цянь со ссылкой на агентство «Цайлянь».
Об этом он заявил на «полях» международной конференции по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре, где состоялась двусторонняя встреча министра обороны Китая Вэй Фэнхэ и главы Пентагона Ллойда Остина.
По словам китайского политика, будучи ответственной страной, Китай продолжит играть конструктивную роль, но готов дать отпор тем, кто захочет использовать ситуацию на Украине против Китая.
Ранее сообщалось, что эту встречу Китай запрашивал для организации в Сингапуре.
Минобороны заявило о подготовке ВСУ провокации с чумным захоронением в Одессе
|
|
Украинские военные намерены разместить комплекс ПВО или его макет на месте захоронения жертв чумы в Одессе, чтобы обвинить Россию в создании биологической опасности, заявил глава Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Начальство одесской военной администрации вместе с 83-м центром информационно-психологических операций ВСУ начали готовить провокацию, в результате которой пострадать могут сотни одесситов, заявил Мизинцев, передает ТАСС.
«Для этого в густонаселенном районе города вблизи станции техобслуживания областной скорой помощи, где расположено место захоронения жертв чумы, подразделения ВСУ планируют разместить комплекс противовоздушной обороны или его макет», – добавил он.
По его словам, в случае если ВКС России нанесут удар по комплексу, то Украина заявит в СМИ о возникновении биологической опасности в Одессе из-за России.
«Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию неоднократно предупреждал международную общественность о подготовке украинскими националистами подобных провокаций, которые при полной поддержке преступных действий киевского режима странами так называемого цивилизованного Запада уже приобрели массовый характер», – заключил представитель Минобороны.
В четверг Мизинцев сообщал, что ВСУ готовят артобстрел Змиевской тепловой электростанции с целью обвинить ВС России в неизбирательных ударах.
Зеленский отказался выпускать с Украины военнообязанных мужчин
Украинский президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию, в которой предлагалось отменить запрет на выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Зеленский заявил, что конституция позволяет запретить покидать территорию страны в условиях военного или чрезвычайного положения, ограничивая «конституционные права и свободы человека и гражданина». Отмену этих ограничений, как заявил Зеленский, «предполагается произвести после завершения действия правового режима военного положения», передает ТАСС.
Напомним, авторы петиции попросили Зеленского отменить запрет на выезд с территории страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и вернуть свободное пересечение границы украинскими гражданами. Тем временем советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусов предлагает брать с них деньги (3-5 тыс. долларов) за возможность выехать за границу.
|
|