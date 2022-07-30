В Китае допустили ускорение воссоединения Тайваня с КНР из-за Пелоси

Визит на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может продвинуть на шаг вперед процесс воссоединения острова с Китаем, приводит мнение директора института тайваньских исследований китайского Университета Цинхуа У Юнпина издание Global Times.

«Если Пелоси будет настаивать на визите, то Китай может превратить это событие в возможность взять под контроль ситуацию в Тайваньском проливе и продвинуть процесс воссоединения на шаг вперед», – приводит ТАСС слова эксперта, которого цитирует издание.

Директор института тайваньских исследований китайского Университета Цинхуа выразил мнение, что в случае визита Пелоси на Тайвань международное сообщество воспримет его как провокацию со стороны США, а любые действия, которые предпримет Китай, как необходимость, продиктованную решимостью КНР защитить свой суверенитет. «Не пожалеет ли Пелоси о том, что стала катализатором процесса воссоединения Китая?» – задается риторическим вопросом У Юнпин. По словам эксперта, ответные меры Пекина будут всеобъемлющими и затронут военную, дипломатическую и экономическую сферы.

Накануне Кремль выразил солидарность с позицией лидера КНР Си Цзиньпина, который выразил решительный протест президенту США Джо Байдену против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос: «Играющий с огнем непременно обожжет сам себя». Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что позиция Москвы по Тайваню остается неизменной. Он выразил надежду, что в тайваньском вопросе не будет никаких раздражителей и провокаций, которые могли бы обострить ситуацию в регионе.

Изначально поездка делегации США во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Поездку, однако, отложили из-за болезни Пелоси: она сдала положительный тест на коронавирус. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.

Президент США Джо Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер Палаты представителей посетит Тайвань.

Британские СМИ писали, что Китай выступил в частном порядке с более сильными предупреждениями, чем ранее, в адрес администрации Байдена в связи с предстоящей поездкой спикера Палаты представителей на Тайвань. По их данным, Китай выразил готовность к военному ответу. Накануне предполагаемой даты поездки Пелоси руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) призвало солдат готовиться к войне.

В пятницу американский авианосец «Рональд Рейган» и ударная группа кораблей ВМС США вошли в Южно-Китайском море. На этом фоне Китай приступил к военным учениям в Южно-Китайском море, корабли ВМС НОАК взяли американский авианосец под контроль. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, зачем 82-летняя Пелоси пытается поставить на грань войны две ядерные державы.