Кремль выразил солидарность с позицией Си Цзиньпина по Тайваню

В Кремле солидарны с позицией по Тайваню лидера КНР Си Цзиньпина, который заявил президенту США Джо Байдену о недопустимости вмешательства в дела острова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно солидарен. Мы с уважением относимся к суверенитету и территориальной целостности Китая и считаем, что ни одна страна в мире не должна иметь права подвергать это сомнению или предпринимать какие-то шаги подстрекательского или иного характера. И мы убеждены, что подобное поведение на международной арене способно лишь вызвать дополнительную напряженность», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, солидарен ли с позицией лидера Китая по Тайваню Кремль передает РИА «Новости».

Представитель Кремля отметил, что мир сейчас и так перенапряжен из-за обилия региональных и общемировых проблем. Подобные шаги могут иметь только деструктивный характер, добавил Песков.

Ранее по итогам переговоров Белый дом информировал о словах Байдена, что Вашингтон против односторонних шагов по изменению статус-кво в ситуации вокруг Тайваня или подрыву стабильности и мира вокруг Тайваньского пролива. Китайская сторона в свою очередь сообщила, что президент США заверил китайского коллегу, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм Тайваня. Как передавало Центральное телевидение Китая, Си Цзиньпин в беседе заявил, что Китай решительно протестует против вмешательства внешних сил в тайваньский вопрос: «Играющий с огнем непременно обожжет сам себя».

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что позиция Москвы по Тайваню остается неизменной. Он выразил надежду, что в тайваньском вопросе не будет никаких раздражителей и провокаций, которые могли бы обострить ситуацию в регионе.

Изначально поездка делегации США во главе со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Поездку, однако, отложили из-за болезни Пелоси: она сдала положительный тест на коронавирус. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.

Президент США Джо Байден, сославшись на позицию Пентагона, заявил, что планируемая поездка Пелоси на Тайвань в данный момент не представляется хорошей идеей, а официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Пекин примет действенные меры, если спикер Палаты представителей посетит Тайвань.

Британские СМИ писали, что Китай выступил в частном порядке с более сильными предупреждениями, чем ранее, в адрес администрации Байдена в связи с предстоящей поездкой спикера Палаты представителей на Тайвань. По их данным, Китай выразил готовность к военному ответу.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем 82-летняя Пелоси пытается поставить на грань войны две ядерные державы.