Си Цзиньпин напомнил Байдену об опасности играть с огнем

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонной беседе с американским лидером Джо Байденом, говоря о тайваньском вопросе, напомнил китайскую мудрость о том, что «играющий с огнем непременно обожжет сам себя».

«Мы решительно выступаем против сепаратизма и «независимости Тайваня», а также вмешательства внешних сил», – заявил Си Цзиньпин в беседе с президентом США, передает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

По его словам, воля китайского народа общей численностью более 1,4 млрд человек в вопросе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности страны «непоколебима».

«Нельзя идти против воли народа, играющий с огнем непременно обожжет сам себя», – добавил он.

Ранее СМИ сообщили о том, что Тайвань якобы может посетить спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Позже стало известно, что американский атомный авианосец «Рональд Рейган» направился в Южно-Китайское море, он может проследовать к Тайваньскому проливу на фоне напряженности в связи с Пелоси.

МИД Китая заявил, что США не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.

Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что в случае вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Китая страной будут приняты решительные меры для защиты суверенитета и национальных интересов.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, зачем 82-летняя Пелоси пытается поставить на грань войны две ядерные державы.