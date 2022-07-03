Новосибирский ученый Колкер умер через три дня после ареста по делу о госизмене

Заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ) Дмитрий Колкер, арестованный в четверг по подозрению в госизмене, умер, сообщил источник.

«Он скончался», – приводит его слова ТАСС.

Напомним в апреле Советский районный суд Новосибирска заключил под стражу по подозрению в государственной измене ученого-физика Дмитрия Колкера, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета.

Родственники ученого в соцсети «ВКонтакте» сообщают, что Колкер был задержан сотрудниками правоохранительных органов в частной клинике, где он находился в связи с ухудшившимся состоянием в связи с заболеванием раком в четвертой стадии и где «его питали через вену».

По данным сына ученого Максима Колкера, причиной уголовного преследования его отца якобы стали прочитанные им лекции на международной конференции в Китае, которые, как он утверждает, были заверены сотрудником ФСБ на отсутствие в них государственной тайны.

Дмитрий Колкер – доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ). По данным некоторых СМИ, ученого подозревают в передаче данных Китаю.