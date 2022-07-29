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Газпром представил часть переписки по вопросу возвращения турбины Siemens
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Российская компания «Газпром» опубликовала частично переписку с партнерами по вопросу возвращения турбины, а также документы по КС «Портовая».
Всего в документе идет речь о 43 нарушениях обязательных требований. В частности, сообщает о невыполнении требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта КС «Портовая», не обеспечена взрывобезопасность. Не выполнены требования по порядку проведения и организации работ по техобслуживанию и ремонту устройств с учетом требований. Имеются требования к устройству рельсовых путей мостовых кранов. Также не выполнены требования к электрооборудованию во взрывоопасных зонах.
Ряд пунктов относятся к несоблюдению требований, касающихся правил и техники безопасности.
Приложены обращения к главному руководителю проекта КС «Портовая» – ведущему руководителю проектов ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» Артему Степанову и к гендиректору ООО «Сименс Энергетика» Олегу Титову.
Опубликованы и акты Ростехнадзора, среди которых есть и предписание об устранении выявленных нарушений.
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
В Молдавии заявили об ожидании реакции Газпрома на просрочку обязательств по долгам
Власти Молдавии ждут реакции Газпрома на просрочку республикой обязательств согласовать погашение долга за газ до 1 мая, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.
«К сожалению, мы не получили (от Газпрома – прим. ВЗГЛЯД) четкого ответа, как будут развиваться события и подтверждаются ли запрошенные на последующий период объемы газа», – сказал Спыну, отметив, что лично обращался к российской стороне с просьбой решить этот вопрос, передает ТАСС.
Ранее власти Молдавии заявили, что намерены выяснить, смогут ли они в рамках переговоров с Газпромом пересмотреть условия оплаты российского газа. Как сказал вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну, «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты». По его словам, если бы у Молдавии «был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше».
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров.
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В Японии назвали решающий момент для единства Европы
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Зима станет решающим периодом для экономики Европы и ее единства, говорится в статье Yahoo News Japan.
«Если в будущем жизнь европейцев ухудшится из-за периодических отключений и ограничений на подачу электроэнергии, это может привести к нарушению согласованности между странами по поводу поддержки Украины и санкций против России, что может ослабить единство», – приводит текст статьи РИА «Новости».
«Для Европы решающий момент настанет зимой. [В ближайшее время ] потребление энергии, вероятно, возрастет из-за аномальной жары, что еще больше затруднит создание запасов газа летом для зимнего сезона. Можно предположить, что многие европейские заводы зимой будут вынуждены закрыться из-за нехватки энергии. Возможно, также начнется отключение электроэнергии в жилых домах. Есть вероятность, что в конце года европейская экономика окажется в рецессии», – пишет автор.
При этом страны, получающие российский газ через Германию, которая является центром его транспортировки и хранения, также будут следить за тем, какой объем они смогут себе обеспечить. В то же время немецкому правительству придется принять непростое решение: отдать приоритет собственной промышленности или экспортировать газ в соседние страны, которые в нем нуждаются, предполагает автор.
«Если Германия отдаст предпочтение себе, это вызовет резкую критику со стороны других стран», – указывает он, добавляя, что в этом случае раскол в Европе усилится.
Накануне стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В тот же день стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для проведения переговоров по энергетике. В Кремле не исключили возможности контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
Ранее власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией (ЕК) 15%. В понедельник странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. В Еврокомиссии сообщили, что островные страны Евросоюза и государства Прибалтики смогут в первую очередь воспользоваться исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС.
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Главы семи немецких городов предложили запустить «Северный поток – 2»
Главы нескольких небольших городов на немецком острове Рюген написали обращение к региональному и федеральному правительствам, они попросили запустить газопровод «Северный поток – 2», чтобы обеспечить энергобезопасность, сообщает агентство DPA со ссылкой на документ.
«Мы придерживается мнения, что предложенный федеральным правительством курс отказаться от российских энергоносителей не является верным», – передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство и письмо.
Политики рекомендуют задействовать с «Северным потоком» газопровод «Северный поток – 2», который не прошел сертификацию в ЕС, фактически заморожен.
Среди подписантов главы городских управлений Заснитца, Бергена, Зеллина, Бинцера и других городов, в основном беспартийные политики.
Ранее сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода.
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Посол России назвала условие возобновления поставок газа Болгарии
Поставки газа возобновятся в любой момент, если болгарская сторона будет платить за него по схеме, соответствующей требованиям Газпрома, заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в эфире телеканала «Россия 24».
«Многие эксперты, конечно, призывают к прагматизму и к тому, чтобы все-таки вернуться к договору с Газпромом, который действует до конца этого года. Поэтому в любой момент, когда болгарская сторона решит платить по той схеме, по которой требует Газпром, поставки возобновятся», – приводит ее слова ТАСС.
Напомним, Болгария заявила о договоренности по поставкам СПГ из США дешевле, чем у Газпрома, договоренность была достигнута на встрече премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова и вице-президента США Камалы Харрис.
Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
Боррель не исключил отсутствия у России желания продавать газ Европе
ЕС в будущем прекратит закупать российский газ, сейчас Европа не отказывается от закупок, но Россия может отказаться продавать газ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Боррель сказал, что в ЕС решили «избавится от слишком большой энергетической зависимости» от России. «Сначала уголь, потом <...> нефть, <...> а по газу более длительные сроки», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на TVE.
Он пояснил, что в ситуации с поставками газа ЕС нужно «адаптироваться» – страны не могут «перейти с 40% до 0% в одночасье». «И Россия знает, что мы перестанем покупать у нее газ», – сказал Боррель.
По его словам, Россия «хочет продавать свой газ, но не обязательно продавать его» Евросоюзу. Он призвал страны ЕС экономить энергию добровольно, чтобы не пришлось делать это на обязательной основе. Боррель отметил, что в ЕС «уже начали экономить российский газ» – когда началась спецоперация России на Украине, «импорт российского газа составлял 40% от общеевропейского, сейчас он приближается к 20%».
Боррель указал, что «снижение средней температуры отопления в Европе на один градус означает экономию около 6% расхода газа». Также он заявил, что страны ЕС «одобрили практически все» санкции, которые «могли бы одобрить». Однако «с газом сейчас обратная ситуация». «Не то что мы не хотим его покупать, а (Россия) может не захотеть продавать нам его», – заявил он.
Напомним, в Брюсселе объявлено, что «страны Евросоюза достигли согласия в вопросе сокращения потребления газа на 15%». При этом в Брюсселе разрешили правительствам всех стран, входящих в ЕС, варьировать исполнение указаний «на свое усмотрение в зависимости от условий».
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Французов возмутило решение ЕС по газу
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Читатели французского издания Le Figaro с возмущением отреагировали на принятие странами Евросоюза решения о снижении потребления газа.
«Добро пожаловать в XXI век! Скоро появятся конные повозки, и с водопроводом будет покончено... Это все было лишнее», – приводити мнение пользователя F2M РИА «Новости».
«Из Европы выходит хорошенький новый третий мир. Пока остальная часть планеты продолжает снабжать себя нормальным топливом, мы дурим. Есть подходящее выражение для обозначения европейцев: «счастливые идиоты», – выразил мнение Steak-frites.
«Гражданам незачем затягивать пояса. С ними не консультировались ни по поводу мер, принятых неизбранными чиновниками в Брюсселе, ни по поводу поддержки Украины. Господа политики, подавайте пример: затяните пояса потуже, а там посмотрим!» – призвал Rions un peu.
«ЕС находится в процессе составления завещания... 30 лет совершенно бредовых решений и морализаторства привели нас к этому: браво!» – сыронизировал CIBICHE.
«Скандальный план. Подписать его от имени Франции – грубая ошибка. Пусть Германия и ЕС начнут с того, что продемонстрируют реальное желание исправить свои ошибки, так как они несут прямую ответственность за энергетический кризис, с которым мы столкнулись. И тогда Франция может подумать о проявлении солидарности с Берлином», – заявил E6O8.
«Но по какому праву ЕС решает мою судьбу? Мы все окажемся на улице», – добавил SYLVIE VIEU 1.
Во вторник утром стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%. В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики.
Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В тот же день стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для переговоров по энергетике. В Кремле не исключили контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
В понедельник странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
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Эксперт объяснил новую схему Латвии по закупкам российского газа
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«Госкомпания Latvijas Gaze пытается не потерять лицо, доказывая всем, что она не переходит на рублевую схему оплаты газа. Мы же демонстрируем всему миру, что отказаться от нашего топлива не получится», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя сообщения о непрекращающихся поставках российского газа в Латвию через неназванных посредников.
«Насколько мы видим, российский газ сначала заходит на территорию Эстонии по газопроводу, расположенному вблизи с границей Латвии. И по этой же трубе его отправляют в республику, где, среди прочего, закачивают в подземное хранилище», – рассказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что в Латвии расположено единственное на всю Прибалтику хранилище. И региональным государствам крайне важно наполнить его топливом, а затем использовать для собственных нужд», – отмечает собеседник.
Как отмечает эксперт, в случае с Латвией вариантов посредничества может быть два. «Вероятно, имеются в виду эстонские компании, которые ранее заключили контракты с Газпромом. Либо, это может быть дочерняя компания Latvijas Gaze, которая перешла на рублевую схему оплаты топлива. Тогда госкомпания сохраняет свое лицо, уверяя весь мир, что формально не закупает газ у России», – предполагает Юшков.
С экономической точки зрения нам «совершенно все равно, кто платит деньги», говорит собеседник. «Более того, никакого политического решения о запрете поставок газа в Европу не было», – пояснил эксперт.
«А вот с информационной точки зрения России очень выгодна эта ситуация и мы должны ее всячески подсвечивать. Это позволяет показать, что все, кто якобы отказался от российского газа, на самом деле его получают – либо через посредников, либо через СПГ. Это может помочь склонить к переходу на рублевую схему те страны, которые до сих пор колеблются», – заключил Юшков.
Ранее глава основного оператора газотранспортной системы Латвии Latvijas Gaze Айгарс Калвитис сообщил, что страна продолжает покупать российский газ, но делается это через посредника.
Калвитис пояснил, что у его компании «есть другой поставщик», но не стал называть его, сославшись на «коммерческую информацию», передает ТАСС со ссылкой на Delfi.
Напомним, 1 июля Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9%. Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности. 14 июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.
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Латвия продолжила закупать российский газ
Основной оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze покупает российский газ, но делает это через посредника, сообщил глава компании Айгарс Калвитис.
Калвитис подтвердил, что компания покупает российский газ, но не у Газпрома, так как «не может рассчитаться» с Газпромом – оплата происходит не в рублях, а в евро. Калвитис пояснил, что у его компании «есть другой поставщик», но не стал называть его, сославшись на «коммерческую информацию», передает ТАСС со ссылкой на Delfi.
Напомним, 1 июля Latvijas gаze установил новый тариф для домохозяйств страны, в результате чего газ стал дороже на 65,6%–89,9%. Повышение цен оправдали тем, что Латвия исчерпала закупленные в России объемы газа, а новый купить нет возможности. 14 июля латвийский парламент в окончательном чтении принял поправку к закону «Об энергетике», согласно которому вводится запрет на импорт газа из России с 1 января 2023 года.
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Оператор «Сахалина–2» сообщил о переходе на оплату СПГ через российский банк
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Компания Sakhalin Energy, оператор проекта «Сахалин–2», уведомила клиентов о том, что осуществлять расчеты за поставки сжиженного природного газа следует через российский банк, сообщают информационные агентства.
Sakhalin Energy сообщила клиентам о необходимости изменений нынешних соглашений, включая переход на обслуживание в российском банке. При этом условия контрактов, касающиеся, в частности, валюты расчетов, объемов поставок, цен и пунктов назначения доставки, сохраняются, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
По мнению Bloomberg, переход может обернуться задержкой «жизненно важных» поставок, учитывая нехватку топлива и рост цен. Источники отмечают, что санкции также могут осложнить процесс, поскольку покупатели СПГ хотят убедиться в том, что смена банка не нарушает действующие ограничения.
1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин–2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта – Sakhalin Energy (совместное предприятие Газпрома, Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России.
В Германии заявили о заполнении хранилищ газом на две трети от максимума
Уровень прокачки газа по «Северному потоку» составляет около 20%, газохранилища Германии продолжают заполняться, сообщается в ежедневном докладе Федерального сетевого агентства страны.
«До сих пор происходит закачка газа (в газохранилища). Общий уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 67,2%», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В регуляторе отметили, что ситуация напряженная и может ухудшиться, но сейчас снабжение страны стабильное.
В ведомстве в очередной раз отметили, что при сохранении нынешнего уровня прокачки по «Северному потоку» цель заполнить газохранилища на 95% к ноябрю «едва достижима без дополнительных мер».
Ранее сообщалось, что поток газа в Германию по трубопроводу «Северный поток» снизился до 19,5% от мощностей газопровода.
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ЕК не ознакомила дипломатов с подсчетами по экономии газа
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Европейская комиссия не ознакомила дипломатов входящих в сообщество стран с подсчетами, согласно которым страны ЕС смогут сэкономить более 30 млрд кубометров газа, вероятно, их никто не проводил, сообщило европейское издание Politico.
Чиновники из Еврокомиссии, которые ссылаются на оценку Брюсселя, утверждают, что даже если страны-члены ЕС воспользуются исключениями, объемы сэкономленного газа будут «намного больше» 30 млрд кубометров. Этого якобы достаточно для прохождения средней зимы, передает РИА «Новости».
«Комиссия подсчитала, что мы достигнем сокращения в 30 млрд кубометров, но никто не знает и никто не подсчитывал это», – приводит издание слова одного из дипломатов.
Его коллега подтвердил, что никаких расчетов, подтверждающих эту оценку, они не видели. Третий дипломат признал, что не знает, могут ли они чувствовать себя в безопасности в вопросе готовности к средней зиме, если «комиссия не может предоставить какие-либо показатели».
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон отмечала, что если произойдет полная остановка поставок газа из России, у Евросоюза возникнет разрыв между предложением и спросом на него. Он оценивается примерно в 30 млрд кубометров при средней зиме, в 45 млрд – при более холодной. При этом показатель вырастет еще больше, если зима будет исключительно морозной, говорила она.
Во вторник утром стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%. В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики.
Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В тот же день стало известно, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для переговоров по энергетике. В Кремле не исключили контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
В понедельник странам ЕС не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
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В Германии заявили о риске остаться без туалетной бумаги из-за российского газа
Остановка поставок газа из России может негативно отразиться на производстве бумажной продукции в Германии, заявил глава правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер.
«То, что газеты печатаются на ней (на бумаге – прим. ВЗГЛЯД), для большинства очевидно. Но речь идет также об упаковочной бумаге, которая нужна для хранения и транспортировки продуктов питания. К тому же лекарства упаковываются в картонные коробки, в них же находятся и бумажные инструкции. Картон тоже используют во многих предметах гигиены: например, в туалетной бумаге», – заявил Шаллер в интервью Die Zeit, передает РИА «Новости».
По его словам, бумажному производству нужны вода, электричество, тепло и работники, и эту технологию не удастся изменить в короткие сроки.
В случае прекращения поставок газа из России производство придется замедлить, это трудновыполнимо и экономически нецелесообразно, сказал он.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
Кремль: Газпром поставляет в Европу столько газа, сколько технически возможно
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает неправильным связывать объем поставок российского газа в Европу с отменой санкций; Газпром поставляет столько газа, сколько возможно, заявил представитель Кремля.
«Это совершенно неправильная увязка», – передает ТАСС его ответ на предположения, что Москва будет держать поставки газа в Европу на минимуме, пока Евросоюз не отменит санкции.
Как подчеркнул представитель Кремля, Газпром поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно. «Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше, они сузились, потому что процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднен из-за тех ограничений и санкций, которые ввела Европа, именно Европейский союз. Эти санкции не дают возможности оперативно производить техническое обслуживание, менять запасные части, выполнять капитальный ремонт и другие регламентные работы с оборудованием, необходимым для прокачки», – сказал он.
Кроме того, Песков заверил, что по мере того, как будут выполняться эти работы, Газпром, соответственно, будет иметь возможность прокачивать больше.
Ранее стало известно, что поставки российского газа по «Северному потоку» упали до около 20% от максимальной мощности на фоне остановки работы еще одной газовой турбины.
Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Запад до сих пор не может прояснить России статус отремонтированной в Канаде турбины для «Северного потока» и для других турбин.
Кремль выразил надежду, что отремонтированная турбина «Северного потока» будет возвращена и установлена «скорее раньше, чем позже».
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна готовиться к полному прекращению поставок газа из России.
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В Австрии заявили о невозможности ввести эмбарго на газ из России
Ввести эмбарго в отношении российского газа невозможно, так как это грозит крахом промышленности и безработицей, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«Позиция Австрии такова, что эмбарго в отношении газа ввести невозможно. Не только потому, что Австрия зависима от российского газа, от него также зависит промышленность Германии, а если она рухнет, то австрийская тоже рухнет, нас ждет массовая безработица», – приводит его слова ТАСС.
В мае австрийская нефтегазовая компания OMV заплатила за поставки российского газа в евро по новой схеме, платеж прошел без проблем.
Ранее Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
Вопреки этому в Европе началась паника, подскочили цены на газ. Однако странам Евросоюза не удалось договориться о сокращении потребления газа на 15%. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению.
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Сербия перешла на необъявленное чрезвычайное положение
До конца марта в Сербии действует чрезвычайное положение, хотя формально его не вводят, сообщил президент страны Александр Вучич. Он рассказал, что 1 млрд кубометров газа по рыночным ценам обойдется в несколько раз дороже, чем 2 млрд кубометров газа из России.
Вучич заявил, что «эти восемь месяцев будут самыми тяжелыми за последние 10 лет». Из-за жары прекратилась выработка электроэнергии в области гидроресурсов, при этом цена на энергоносители растет, а дешевый российский газ покрывает только 62% потребностей, передает ТАСС со ссылкой на Pink.
Президент сказал, что «с электричеством много проблем, с водой бескрайняя проблема». «С газом также, но мы боролись, и я верю, победили, у нас уже 100 млн кубометров в ПХГ в Венгрии, каждый день мы закачиваем по 4–5 млн», – сказал он, добавив, что в ПХГ «Банатский двор» хранится 247 млн кубометров. По его словам, если начнется «война во всех частях мира», у Сербии «есть газ на 50 дней».
Вучич почеркнул, что отказ Белграда от перехода на зеленую повестку фактически спас страну, а Европа «возвращается на уголь и атомные станции». Кроме того, он указал, что Сербия заключила «отличное соглашение» с Россией о поставках газа на три года, по которому 2 млрд кубометров Белград получит по цене 350–370 долларов за 1 тыс. кубометров. Однако стране необходим еще 1 млрд кубометров, который по рыночным ценам обойдется стране в несколько раз дороже, чем 2 млрд кубометров газа из России, заключил Вучич.
Напомним, в июле чрезвычайное положение в области энергетики объявили в Венгрии. Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что «в последние дни стало ясно, что с большой вероятностью в Европе не будет достаточно газа на осенне-зимний отопительный сезон».
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