Газпром представил часть переписки по вопросу возвращения турбины Siemens

Российская компания «Газпром» опубликовала частично переписку с партнерами по вопросу возвращения турбины, а также документы по КС «Портовая».

Всего в документе идет речь о 43 нарушениях обязательных требований. В частности, сообщает о невыполнении требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта КС «Портовая», не обеспечена взрывобезопасность. Не выполнены требования по порядку проведения и организации работ по техобслуживанию и ремонту устройств с учетом требований. Имеются требования к устройству рельсовых путей мостовых кранов. Также не выполнены требования к электрооборудованию во взрывоопасных зонах.

Ряд пунктов относятся к несоблюдению требований, касающихся правил и техники безопасности.

Приложены обращения к главному руководителю проекта КС «Портовая» – ведущему руководителю проектов ООО «Сименс Технологии Газовых Турбин» Артему Степанову и к гендиректору ООО «Сименс Энергетика» Олегу Титову.

Опубликованы и акты Ростехнадзора, среди которых есть и предписание об устранении выявленных нарушений.

Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем, в том числе сегодня, и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.

Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens с 7.00 среды и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».