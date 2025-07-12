Москалькова сообщила о необходимости соцпатронажа семьям военнопленных России

Москалькова: Семьям военнопленных России необходим социальный патронаж

Tекст: Ирма Каплан

«Семьи военнопленных не имеют такого патронажа со стороны фонда «Защитники Отечества», мы стараемся выполнять эту функцию и находимся на постоянной живой связи с семьями наших военнопленных, спрашиваем, что можно сделать для того, чтобы помочь им в решении многих вопросов, подключаем сюда фонды, работаем вместе с нашими региональными омбудсменами, с губернаторами, властью», – рассказала она РИА «Новости».

По словам Москальковой, особую важность для семей военнопленных приобретает возможность быть «окутанными заботой» и получать необходимую помощь.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к папе римскому с просьбой помочь вернуть российских граждан, находящихся в Сумах.До этого омбудсмен заявила, что всем странам мира необходимо

решительно осудить преступные действия со стороны украинских властей по отношению к российским военнопленным.



