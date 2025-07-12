Фигурант дела о растрате при строительстве фортификаций частично признал вину

Tекст: Ирма Каплан

«[Васильев] признал вину частично, активно способствует предварительному расследованию по уголовному делу», – приводит ТАСС выдержку из материалов дела.

Защита депутата считает, что его поведение, частичное признание вины и отсутствие намерения скрываться помогут смягчить меру пресечения, избрав домашний арест или освобождение под залог.

В материалах суда отмечается, что Васильев характеризуется положительно по месту жительства и работы, имеет награды за участие в спецоперации на Украине и занимается благотворительностью. Кроме того, его имя включено в базу украинского сайта «Миротворец».

В деле также фигурирует генеральный директор компании «Интергазоил» Дмитрий Спиридонов, который был арестован в июне в Москве. Оба обвиняются в хищении и растрате средств по контракту на строительство двух взводных опорных пунктов для пограничников Курской области на границе с Украиной.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Максима Васильева обвинили в растрате средств, выделенных на строительство фортификаций на границе с Украиной. В Курской области арестовали заместителя руководителя регионального фонда капремонта Ольгу Минакову, подозреваемую в посредничестве при передаче взятки.

Генпрокуратура подала иск в суд с требованием взыскать 3,2 млрд руб. с курских чиновников и предпринимателей, причастных к присвоению средств на строительстве оборонных сооружений.

Следственные органы также предъявили обвинение в особо крупной растрате гендиректору ООО «КТК сервис» Андрею Воловикову,