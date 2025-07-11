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    11 июля 2025, 11:30 • В мире

    В Европе зреет бунт против «имперской элиты в Брюсселе»

    В Европе зреет бунт против «имперской элиты в Брюсселе»
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    Главный европейский бюрократ Урсула фон дер Ляйен пережила политический шторм. Европарламент голосовал по поводу вынесения вотума недоверия главе Еврокомиссии. И хотя документ не был принят, и результаты голосования, и повод для него, а главное, фон и дискуссия вокруг персоны фон дер Ляйен показывают, в сколь шатком положении находится и она сама, и в целом единство Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может выдохнуть спокойно: бунт на европейском корабле, который выразился в попытке вынести ей вотум недоверия, завершился – по крайней мере, пока. Однако будущее главы Еврокомиссии, тем не менее, нельзя назвать безоблачным.

    Для начала несколько цифр. Всего в Европарламенте насчитывается 720 депутатов, из них 553 человека присутствовали на заседании, на котором обсуждался вотум недоверия. 360 проголосовали за доверие председателю Еврокомиссии, 175 проголосовали против, 18 человек воздержались.

    Казалось бы, Урсуле фон дер Ляйен не о чем беспокоиться. Однако британская The Guardian, которая внимательно следит за положением дел на континенте, так не считает. Издание отмечает, что Урсула сохранила пост лишь благодаря принятому в последний момент решению фракции альянса социалистов и демократов голосовать в ее поддержку.

    Более того, источники в Брюсселе заявляют, что подобный результат стал неожиданно высоким и вызвал шок в Брюсселе, поскольку даже сторонники вотума рассчитывали максимум на 15-20% поддержки. Итоговый процент составил 31,5% от числа проголосовавших.

    Еще до процедуры голосования аналитики предсказывали «значительное количество неявок и воздержавшихся», что станет фактически «явным сигналом несогласия с ее политической линией». Как отметила София Руссак, политолог из Центра европейских политических исследований: «Хотя она совершенно точно останется на своем посту, случай сам по себе любопытен, потому что все происходит вовсе не из-за скандала с Pfizer. Последний – только предлог».

    Год назад прошли выборы в Европарламент, на которых правые националисты (как их предпочитают называть в западных СМИ, хотя по факту это скорее консерваторы) показали самый высокий результат в своей истории. Несмотря на это, Урсула фон дер Ляйен была переизбрана на пост председателя Еврокомиссии на второй срок.

    Однако баланс сил, с которым она привыкла иметь дело, изменился. Как гибкий политик, Урсула фон дер Ляйен стала подлаживаться под новые реалии – что, однако, вызвало неудовольствие в рядах ее прежних сторонников, в представлении которых крайне правые имеют право на существование только как сугубо отрицательный пример. Стало расти раздражение, и вдобавок ко всему главу Еврокомиссии все чаще стали упрекать в непрозрачности, авторитаризме, и не в последнюю очередь – в коррупции.

    Так называемый Pfizer-гейт, который ставит в вину Урсуле фон дер Ляйен крайне правый румынский депутат Георге Пиперя, запустивший процедуру вотума недоверия, появился не на пустом месте. Дело не только в том, что было принято решение, которое оказало влияние на судьбы миллионов людей, но и в том, почему именно компания Pfizer с ее вакцинами оказалась основным бенефициаром пандемии ковида. Причем на совершенно невиданных прежде в медицинском мире условиях – без малейшей ответственности за качество своей продукции и последствия ее применения.

    Сама Урсула фон дер Ляйен отказалась обнародовать сообщения, которым она в свое время обменивалась с главой Pfizer Альбертом Бурла. И хотя в мае этого года европейский суд признал ее ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против ковида в 2021-2023 годах, никакого влияния на ее карьеру это не оказало.

    А глава Венгрии Виктор Орбан накануне голосования по вотуму недоверия вообще многозначительно заметил: «Всем нам известно, что коррупция (в Еврокомиссии) – всего лишь верхушка айсберга». После чего добавил:

    «На кону стоит гораздо большее. Речь идет о компетентности, об умении демонстрировать результаты и о будущем Европы».

    «Голосование по вотуму недоверия не привело к отстранению Урсулы фон дер Ляйен, – констатировал французский Le Point. – Тем не менее ее президентство через год после вступления в должность вызывает в Брюсселе растущую враждебность».

    «Урсула фон дер Ляйен благополучно избежала вотума недоверия, но не критики», – вторит ему France 24, уточняя, что критика раздается из рядов ее сторонников. Так, французская депутат от партии «Обновляя Европу» Валери Айе требует от Еврокомиссии «прекратить вступать в союзы с крайне правыми». Социал-демократы в лице возглавляющей их Ираче Гарсия Перес хотят, чтобы было больше реальных инициатив «в поддержку социальной, справедливой и зеленой Европы», а ирландец Барри Эндрюс выразил свое разочарование вялой позицией комиссии в деле защиты интересов народа Газы от израильской агрессии.

    Защищаясь в Европарламенте до голосования по вопросу о вотуме недоверия, Урсула фон дер Ляйен обвинила во всех своих бедах радикальные партии и их членов «от противников вакцин до апологетов Путина»,

    однако в реальности все оказалось далеко не так прямолинейно. Так, хотя француз Жордан Барделла и его сторонники голосовали за вотум недоверия, итальянская фракция партии Джорджи Мелони предпочла воздержаться, а из числа крайне левых голосовали за вотум лишь несколько человек. Что касается инициатора вотума, Георге Пиперя, даже его собственная депутатская группа его не поддержала.

    Тем не менее немецкая пресса, как, например, «Шпигель», с удовлетворением констатирует, что «крайне правые потерпели поражение», и большинство немецких СМИ делают упор именно на этот момент – так как в стране в разгаре кампания против партии «Альтернатива для Германии», которую пытаются выдавить из политического поля.

    «Дебаты в Европарламенте в понедельник (до голосования по вотуму недоверия) были фарсом: никто не задал фон дер Ляйен ни одного вопроса по существу,

    язвит голландский De Telegraaf. – Сама глава комиссии яростно защищалась, называя зачинщиков вотума «экстремистами»… Из голландских депутатов только члены (крайне правой) «Партии свободы» проголосовали за вотум недоверия фон дер Ляйен».

    Одним словом, бунт на корабле вроде как не привел ни к каким значимым последствиям, капитанша, которую в брюссельских кулуарах называют «королевой Урсулой», по-прежнему на мостике, а не за бортом, и, как написала фигурантка в своих соцсетях, «Да здравствует Европа». При этом в июле прошлого года за продление ее полномочий проголосовал 401 депутат при почти полном составе Европарламента. Сейчас – 360, при этом многие предпочли отсутствовать в зале заседаний, и даже проголосовавшие в поддержку главы Еврокомиссии тем не менее не стеснялись высказывать свои претензии.

    Как известно, труден только первый шаг – и раз состоялся первый вотум, почему бы и не быть второму, более успешному. Особенно если, к примеру, вскроются какие-нибудь новые коррупционные факты. Так что, возможно, перед нами последнее политическое предупреждение фон дер Ляйен.

    Отдельно следует отметить, как изменились нравы в европейской политике. Когда в 1999 году глава Еврокомиссии Жак Сантер был обвинен в коррупции, он предпочел сразу же отправиться в отставку, не дожидаясь вотума недоверия. В 2014 занимавший аналогичный пост Жан-Клод Юнкер оказался в центре скандала, связанного с коррупционными схемами по уходу от уплаты налогов через банки Люксембурга (так называемый скандал LuxLeaks). В схеме были задействованы крупнейшие компании, включая «Эппл», ИКЕА и Амазон. Однако попытка вынести Юнкеру вотум недоверия закончилась ничем, и сам он спокойно просидел на своем посту до 2019 года.

    Урсула фон дер Ляйен, судя по всему, также намерена держаться за власть до последнего. Накануне голосования Виктор Орбан написал в соцсетях, что оно станет «моментом истины: с одной стороны имперская элита в Брюсселе, с другой патриоты и здравый смысл». Однако имперская элита потому и имперская, что не даст себя снести просто так.

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    Главный европейский бюрократ Урсула фон дер Ляйен пережила политический шторм. Европарламент голосовал по поводу вынесения вотума недоверия главе Еврокомиссии. И хотя документ не был принят, и результаты голосования, и повод для него, а главное, фон и дискуссия вокруг персоны фон дер Ляйен показывают, в сколь шатком положении находится и она сама, и в целом единство Евросоюза. Подробности

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