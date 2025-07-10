Нужно хоронить Ленина или не нужно? В фильме «Бриллиантовая рука» С. С. Горбункову казалось, что у него есть выбор – купить халатик с перламутровыми пуговицами или без них. Но никакого выбора у него не было. Его в любом случае должны были отравить. Вот и с Лениным реального выбора нет.11 комментариев
The Spectator: Влияние ЕС на мировой арене стало слабее
Ситуация вокруг вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен указывает на ослабление позиций Евросоюза и его руководства на мировой сцене, считает обозреватель британского журнала The Spectator Гэвин Мортимер.
Мортимер отметил, что голосование по вотуму недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен отражает растущее недовольство ее политикой, передает ТАСС.
Мортимер считает, что попытки фон дер Ляйен объяснить вотум теориями заговора лишь усугубили урон ее репутации, который он охарактеризовал как «возможно, непоправимый». По его словам, несмотря на заявления европейских лидеров, голос ЕС становится все менее значимым в экономическом, военном и дипломатическом отношении.
Журналист отмечает, что реальных шансов на успех у инициативы немного, поскольку две крупнейшие политические группы в Европарламенте, Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов, почти наверняка поддержат нынешнюю главу Еврокомиссии.
Поводом для обсуждения вотума недоверия стали обвинения в адрес фон дер Ляйен, связанные с закупкой Евросоюзом вакцин от COVID-19, которые не прошли все необходимые клинические испытания во время пандемии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет вести переговоры с США о тарифах с позиции силы. Евросоюз готовит ответные меры на тарифы США и не исключает возможность сделки. Евросоюз выразил готовность согласиться на американские пошлины на уровне 10%.