Военный эксперт сообщил о почти полном контроле ВС России над Часовым Яром

Tекст: Ирма Каплан

«На минувшей неделе наши войска улучшили тактическое положение в Часовом Яре. По сути, у противника остается Шевченковский район. В целом большая часть населенного пункта уже находится под контролем российской армии», – сказал он ТАСС.

Марочко добавил, что численность украинской группировки почти не изменилась за последнее время, однако «качественный состав украинских боевиков значительно пострадал».

Он пояснил, что наиболее подготовленные силы и резервы были переброшены из Часова Яра на сумское направление.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин 6 июля отметил положительные сдвиги в ситуации вокруг Часового Яра и анонсировал возможные хорошие новости по этому городу.



