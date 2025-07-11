Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.3 комментария
Песков назвал Мерца апологетом конфронтационности с Россией
Москва учитывает конфронтационную позицию канцлера ФРГ Фридриха Мерца при выработке внешнеполитических решений, отмечая отсутствие стремления к диалогу в Европе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц выступает яростным апологетом конфронтационного курса по отношению к России, передает РИА «Новости».
По словам Пескова, Мерц активно продвигает идею агрессивной мобилизации Европы против России. «Мы это видим, мы это понимаем, мы это знаем и мы это учитываем в наших дальнейших действиях», – сообщил Песков.
Также Песков отметил, что вариант диалога с Россией и учета российских озабоченностей не востребован европейскими странами и даже не обсуждается сейчас в Европе. По его мнению, при желании европейские государства могли бы отказаться от больших расходов на Украину, если бы согласились выслушать позицию России и начать диалог на основе взаимного уважения.
Песков подчеркнул, что «логика и разум диктуют, наверное, предпочтительность вот этого второго варианта. Но мы видим, что он сейчас не столь востребован и даже не обсуждается в европейских странах».
Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц затронул на конференции в Риме вопрос санкций, поставок комплексов Patriot и обратился к руководству трех стран.
Мерц ранее заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на требование Мерца о выплате 500 млрд евро Украине в обмен на разморозку российских активов на Западе.