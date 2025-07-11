Песков назвал Мерца апологетом конфронтационности с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Песков заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц выступает яростным апологетом конфронтационного курса по отношению к России, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, Мерц активно продвигает идею агрессивной мобилизации Европы против России. «Мы это видим, мы это понимаем, мы это знаем и мы это учитываем в наших дальнейших действиях», – сообщил Песков.

Также Песков отметил, что вариант диалога с Россией и учета российских озабоченностей не востребован европейскими странами и даже не обсуждается сейчас в Европе. По его мнению, при желании европейские государства могли бы отказаться от больших расходов на Украину, если бы согласились выслушать позицию России и начать диалог на основе взаимного уважения.

Песков подчеркнул, что «логика и разум диктуют, наверное, предпочтительность вот этого второго варианта. Но мы видим, что он сейчас не столь востребован и даже не обсуждается в европейских странах».

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц затронул на конференции в Риме вопрос санкций, поставок комплексов Patriot и обратился к руководству трех стран.

Мерц ранее заявил, что конфликт на Украине больше нельзя решить дипломатическим путем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на требование Мерца о выплате 500 млрд евро Украине в обмен на разморозку российских активов на Западе.